Байден провел совещание с командой по национальной безопасности относительно агрессии РФ против Украины, - Белый дом

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обсудил со своей командой по национальной безопасности "непрерывные агрессивные действия России в отношении Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твит Белого дома.

Байден подтвердил, "если Россия предпримет дальнейшее вторжение в Украину, Соединенные Штаты обеспечат вместе с союзниками и партнерами быстрые и суровые последствия для России".

Байден провел совещание с командой по национальной безопасности относительно агрессии РФ против Украины, - Белый дом 01

