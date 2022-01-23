Байден провел совещание с командой по национальной безопасности относительно агрессии РФ против Украины, - Белый дом
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обсудил со своей командой по национальной безопасности "непрерывные агрессивные действия России в отношении Украины".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылке на твит Белого дома.
Байден подтвердил, "если Россия предпримет дальнейшее вторжение в Украину, Соединенные Штаты обеспечат вместе с союзниками и партнерами быстрые и суровые последствия для России".
Під час зустрічі ми докладно обговорили безпекову ситуацію навколо нашої держави, передусім у світлі триваючої концентрації російських військ вздовж державного кордону України. Високо відзначив зусилля, що докладаються союзниками для протидії російському агресору та забезпечення деескалації.
Наголосив на важливості консолідації світового фронту санкційного тиску на Кремль. Окрему увагу ми приділили ситуації у сфері демократії, верховенства права та стійкості державних інститутів в Україні.
Висловили серйозне занепокоєння щодо реальної небезпеки повернення України до практик вибіркового правосуддя та політично-вмотивованого переслідування опозиції, що є неприйнятним для країни, яка прагне інтеграції з ЄС і НАТО.
Наголосили на безпосередній відповідальності влади у справі забезпечення єдності всіх демократичних сил в Україні в умовах екзистеційних викликів перед державою.
как только опасность атаки уйдет надо гнать зе
зеЛя и его банда за все будут отвечать
Таким чином, США, Великобританія, Естонія, Литва та Латвія вже передали чи збираються передати найближчим часом цілий комплект озброєнь для озброєння добре підготовленої піхоти для бою у щільній міській забудові.
Для поразки танків та будь-яких інших бойових машин, що маневрують, на дальності до 2500 метрів - ПТРК Javelin.
Для поразки гелікоптерів та низьколітаючих штурмовиків та винищувачів-бомбардувальників - ПЗРК Stinger.
Для поразки танків на дистанції до 800 метрів із закритих приміщень у місті - одноразовий РПГ NLAW;
Для ураження піхоти в укриттях у міських боях - одноразовий РПГ BDM/SMAW-D.
Таким чином, судячи з комплекту озброєнь, НАТО представляє доктрину ЗСУ у ймовірній повномасштабній війні з Росією як ведення бойових дій автономними групами піхоти у великих містах, де перевагу ЗС РФ у бойовій техніці та авіації можна компенсувати за рахунок застосування переносних високоточних систем озброєння.
Слід звернути увагу, що НАТО постачає озброєння, виходячи з передбачуваної доктрини бойових дій, на реальний хід бойових дій надаватиме великий вплив артилерія, танки, ЗРК, наявність безпілотників, засобів зв'язку, дані космічної розвідки, система логістики. Але, безумовно, війна проходитиме за контроль великих населених пунктів, а в контактних боях у місті російській піхоті і танкам нічого очікувати переважної переваги.
https://charter97.org/ru/news/2022/1/23/452136/
Сенатор США Джин Шахін представила законопроект про ленд-ліз для захисту демократії в Україні. Ініціатива постала за підсумками нещодавньої поїздки делегації американських парламентаріїв до України. Законопроект має наділити президента США розширеними повноваженнями швидше укладати угоди ленд-лізу безпосередньо з Україною та прискорювати постачання військового обладнання.
Практика "ленд-ліз" широко застосовувалася в роки Другої світової війни, коли США на частково безоплатній основі постачали зброю та стратегічні матеріали союзникам з антигітлерівської коаліції.