Информация об утечке данных из "Дії" - фейк, призванный дестабилизировать ситуацию в Украине, - киберполиция
Слухи о якобы утечке из портала "Дія" начали распространять после публикации на одном из интернет-форумов объявления о продаже базы данных.
"Информация об утечке данных из портала "Дія" не соответствует действительности. Подобные информационные фейки являются ничем иным как элементом гибридной войны и попыткой дестабилизировать ситуацию в государстве", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы киберполиции.
Там указывают, что появление объявления о продаже базы данных сразу начали связывать с кибератакой на государственные веб-ресурсы, состоявшейся ночью с 13 на 14 января.
"Впрочем, информация о взломе портала "Дія" не соответствует действительности. Более того - Киберполиция, Госспецсвязи и СБУ объединили усилия и вместе с международными экспертами устанавливают источники происхождения кибератаки. А для надлежащего реагирования на подобные ситуации организован постоянный мониторинг фактов продажи баз" данных из любых ресурсов", - отмечается в сообщении.
Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.
На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.
При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.
Пример из базы:
1. ФИО, телефон/пол/ИНН/данные паспорта/данные ID-карты/данные загранпаспорта - 2,6 миллиона записей.
В качестве пробника выложено 100 тысяч записей.
2. Изображение паспорта, ID-карты, водительского удостоверения, военных билетов, дипломов и сертификатов - 13,5 миллионов.
В качестве пробника выложено 190 тысяч файлов.
3. Расширенная информация о гражданах Украины, в том числе их документы - 4,1 миллиона записей.
В качестве пробника выложено 200 тысяч записей.
Don't look up!
а что, если эти данные в тех-же руках, что слили операцию с "вагнеровцами"
Приложения из говна и палок, слепленные на коленке для пиара - самые надежные приложения в Мире.
І ця брехня про "Дію" - вона просто чергова. Навіть сьогодні: вона не перша, і не остання.
2. Проблема ще й в тому, що цы непрофесійні йолопи постійно брешуть. Кажуть, що все це фейк і дані злиті зі старих реєстрів 2019 року (при баригах!), хоча вже повний інет свідоцтв, як люди познаходили в дампі свої запити через Дію 2021 року. Намагаються перевести стрілки на те, що "Дія не зберігає дані, отже це не бази даних Дії", хоча навіть ІТ-почтаківцю зрозуміло, що у випадку зламу Дії можна отримати повний доступ до держреєстрів, з яких Дія бере дані, щоб показати їх у вашому додатку на смартфоні. А коли хтось пише правду про те, що відбувається, "МінЦирк" намагається цю правду приховати, завалюючи пости ботами або скаргами.
ЗЕЛЕНІ ПОСТІЙНО БРЕШУТЬ. Вони прийшли до влади на брехні і утримуються при владі за рахунок брехні. Їхня мета (вже неодноразово завялена) - "цифрові вибори" через Дію, яку вони контролюють - без ЦВК, без тервиборчкомів, без комісій і спостерігачів на місцях. І що ще гірше, в чому ми тільки що переконались - Дію і вибори будуть контролювати росіяни. Саме тому міністр Михайло "роль кібербезпеки" Федоров досі не у відставці і не заарештований. Бо він ще дуже потрібен для фальсифікації виборів.
Дию никто НЕ взламывал!
люди семпл в 100000 записей уже по косточкам разобрали. журналисты звонили по номерам телефонов - все сходится. кибер-альянс разложил на атомы сами файлы с данными. регистрация конца декабря 2021 года в списке.
(звісно, ніт)
решать вопросы
как будто их нет.." (С)
Боже , які ж вони дурні .