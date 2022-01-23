РУС
Информация об утечке данных из "Дії" - фейк, призванный дестабилизировать ситуацию в Украине, - киберполиция

Информация об утечке данных из

Слухи о якобы утечке из портала "Дія" начали распространять после публикации на одном из интернет-форумов объявления о продаже базы данных.

"Информация об утечке данных из портала "Дія" не соответствует действительности. Подобные информационные фейки являются ничем иным как элементом гибридной войны и попыткой дестабилизировать ситуацию в государстве", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы киберполиции.

Там указывают, что появление объявления о продаже базы данных сразу начали связывать с кибератакой на государственные веб-ресурсы, состоявшейся ночью с 13 на 14 января.

"Впрочем, информация о взломе портала "Дія" не соответствует действительности. Более того - Киберполиция, Госспецсвязи и СБУ объединили усилия и вместе с международными экспертами устанавливают источники происхождения кибератаки. А для надлежащего реагирования на подобные ситуации организован постоянный мониторинг фактов продажи баз" данных из любых ресурсов", - отмечается в сообщении.

Читайте также: У "Дії" появится услуга "еЗащита", - Федоров

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

И именно поэтому Федоров бросил в бой всех зеленых ботов?

23.01.2022 21:11 Ответить
Проверяли журналисты портала ITC.UA. Данные в "пробнике" совпали с реальными людьми.

https://itc.ua/news/hakeri-vistavili-na-prodazh-bazu-danih-z-personalnoyu-informacziyeyu-ponad-2-mln-gromadyan-********-ta-stverdzhuyut-shho-cze-baza-servisu-diya/

Пример из базы:

23.01.2022 21:17 Ответить
кіберполіція купляє фотки голих жінок, переглядає порнуху - звичайно, дія хакнута, бо кіберполіція тільки імітує роботу, а не працює. втім, зараз у країні тільки так - президент став пародією на президента, міністр МВС хоче щоб поліцейські не отримували ковідні тощо
23.01.2022 21:14 Ответить
Вірити?
23.01.2022 21:11 Ответить
Які журналісти? Цей висер вже з усіх сторін обдивились та ПОСТАНОВИЛИ що це справді висер для неграмотного стада.
23.01.2022 21:19 Ответить
23.01.2022 21:27 Ответить
Питання,було для затравки. Я ,бачив,це
23.01.2022 21:57 Ответить
Там, цікавше:- сам злив,схоже, пійшов, після запуску 'починеної' дії Так,що, про компетентність,адекватність,або сповнарозумність мова нейде
23.01.2022 22:02 Ответить
Весь выложенный на RaidForums "дамп" делится на три части данных:

1. ФИО, телефон/пол/ИНН/данные паспорта/данные ID-карты/данные загранпаспорта - 2,6 миллиона записей.
В качестве пробника выложено 100 тысяч записей.

2. Изображение паспорта, ID-карты, водительского удостоверения, военных билетов, дипломов и сертификатов - 13,5 миллионов.
В качестве пробника выложено 190 тысяч файлов.

3. Расширенная информация о гражданах Украины, в том числе их документы - 4,1 миллиона записей.
В качестве пробника выложено 200 тысяч записей.
23.01.2022 22:19 Ответить
Капец.....13 млн идиотов в Украине???? Ну, я думала, что может быть 2-3 еще как-то насребется... Не всех дурных война убила... Но чтоб 13 млн?!?!?!? Это полный капец! Как можно доверять этим ублюдкам????
23.01.2022 22:28 Ответить
До осени было около 7млн сейчас 13 и это к сожалению горькая правда!
23.01.2022 22:47 Ответить
Ну, надеюсь, теперь-то все адекватные удалятся. Посмотрим инфу через пару месяцев.
23.01.2022 23:28 Ответить
Откуда удалятся из государственных реестров ?
23.01.2022 23:42 Ответить
Из дии. Ну, или дию у себя удалят.
23.01.2022 23:45 Ответить
Ясно. Логики в этом столько же, сколько и в поджоге аэропорта после падения самолёта.
24.01.2022 00:07 Ответить
Так информация утекла не из Дии, а из гос.реестров. Что ты удалять будешь? ))
24.01.2022 03:23 Ответить
не важно установлено у тебя приложение или нет. Сервера "дии" имеют полный доступ к реестрам.
23.01.2022 23:33 Ответить
Хрен с теми реестрами. Дию из телефона надо удалить из принципа! Чтоб эти козлы видели, что ее используют 0 человек!!!
23.01.2022 23:47 Ответить
продались за 1000 гривен
24.01.2022 07:54 Ответить
ніт
https://dou.ua/forums/topic/36213/?from=fb-repost&utm_source=facebook&utm_medium=social
23.01.2022 21:19 Ответить
А на що ще здібний бувший SMM-ник, а зараз найвеличніший жіжіталізатор хвьодоров?
23.01.2022 21:18 Ответить
Тем более с такими убеждениями.

23.01.2022 21:24 Ответить
Дія была создана для реализации электронного голосования. Она изначально "сливала" всю инфу. Потому, даже народ в министерствах старалс этим гуаном не пользоваться. Но корона заставила "подтянуть" Дыю если не на смартфонах, то хотя бы онлайн, чтоб можно было вакцин-сертификаты получить.
23.01.2022 23:43 Ответить
Якби Дію справді взламали та отримали доступ до реєстрів то в країні був би повний хаос. Мова йшла б про сотні тисяч людей в яких раптово з реєстрів пропало все їх майно - машини, квартири, і так далі. Всі би це замітили. Ну, а без цього це не більше чим вкид щоб дискредитувати гарний інструмент.
показать весь комментарий
23.01.2022 21:14 Ответить
Нет, это манипуляция для лохов. Скачать информацию и владеть ей -- это не уничтожить ее.
23.01.2022 21:20 Ответить
Як де жалюгідно виглядають боти Мінцифри , які намагаються оголосити злам Дії фейком
23.01.2022 21:25 Ответить
Якщо я бот то у тебе проблеми з інтелектом. Де ж моя бот мережа дурню? Де мої десятки лайків та десятки інших акаунтів?
23.01.2022 21:27 Ответить
Те, що ти бот від Зебанатів видно по твому інтелекту. Його відсутністю.
Don't look up!
23.01.2022 21:47 Ответить
кіберполіція купляє фотки голих жінок, переглядає порнуху - звичайно, дія хакнута, бо кіберполіція тільки імітує роботу, а не працює. втім, зараз у країні тільки так - президент став пародією на президента, міністр МВС хоче щоб поліцейські не отримували ковідні тощо
23.01.2022 21:14 Ответить
верим
23.01.2022 21:16 Ответить
выток, это когда данные попадают во вржеские человеку руки.

а что, если эти данные в тех-же руках, что слили операцию с "вагнеровцами"
23.01.2022 21:22 Ответить
так они и попали в свинопсячие руки...одно вселяет надежду,что у них руки рОстут на метр ниже,чем у человека
23.01.2022 21:34 Ответить
23.01.2022 21:23 Ответить
Ставленики ЗЕ в МВД про мошенников ЗЕ в Минцифры не соврут. Ага.

Приложения из говна и палок, слепленные на коленке для пиара - самые надежные приложения в Мире.
23.01.2022 21:20 Ответить
А вот специалисты IT индустрии несколько другого мнения : «Деякі фахівці скачали та перевірили семпли (зразки, -https://lb.ua/ LB.ua ) і за більшістю ознак схоже на те, що це дійсно база з порталу «Дія». Дані свіжі, дані актуальні. Найсвіжіший запис датований 15 грудня 2021 - три тижні тому, - написав у Facebook Корсун (Експерт з кібербезпеки) .. Ярослав Гарагуц, засновник та розробник системи аналізу відкритих даних Clarity Project, також https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2xlZ2xzcw== упевнений , що найімовірніше джерело даних - злив з порталу «Дія».«Я би поставив на те, що це реальний злив з порталу «Дія» - на 85%. "
https://lb.ua/society/2022/01/23/503729_velikiy_zliv_merezhi_prodayut_dani.html Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців
23.01.2022 21:21 Ответить
Что там тебя делить? Ты уже на ноль помноженный твоим Зедебилом!!!
23.01.2022 22:00 Ответить
брехня - це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів.
І ця брехня про "Дію" - вона просто чергова. Навіть сьогодні: вона не перша, і не остання.
23.01.2022 21:26 Ответить
23.01.2022 21:30 Ответить
Кіберполіція переслідує дівчат на вебкам чатах і за це отримує гроші з бюджету.Вірити цій поліції не варто.
23.01.2022 21:31 Ответить
1. Коли країною керують клоуні та весільні фотографи на побігеньках в олігархів, то немає нічого дивного, що "діджиджиталізацією" займається і за кібербезпеку відповідає СММник. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F Какістократія в найгірших її проявах.

2. Проблема ще й в тому, що цы непрофесійні йолопи постійно брешуть. Кажуть, що все це фейк і дані злиті зі старих реєстрів 2019 року (при баригах!), хоча вже повний інет свідоцтв, як люди познаходили в дампі свої запити через Дію 2021 року. Намагаються перевести стрілки на те, що "Дія не зберігає дані, отже це не бази даних Дії", хоча навіть ІТ-почтаківцю зрозуміло, що у випадку зламу Дії можна отримати повний доступ до держреєстрів, з яких Дія бере дані, щоб показати їх у вашому додатку на смартфоні. А коли хтось пише правду про те, що відбувається, "МінЦирк" намагається цю правду приховати, завалюючи пости ботами або скаргами.

ЗЕЛЕНІ ПОСТІЙНО БРЕШУТЬ. Вони прийшли до влади на брехні і утримуються при владі за рахунок брехні. Їхня мета (вже неодноразово завялена) - "цифрові вибори" через Дію, яку вони контролюють - без ЦВК, без тервиборчкомів, без комісій і спостерігачів на місцях. І що ще гірше, в чому ми тільки що переконались - Дію і вибори будуть контролювати росіяни. Саме тому міністр Михайло "роль кібербезпеки" Федоров досі не у відставці і не заарештований. Бо він ще дуже потрібен для фальсифікації виборів.
23.01.2022 21:33 Ответить
Акция по раздаче тысячи для завлекания в дию как можно большего числа людей перед взломом - это случайность?
23.01.2022 21:34 Ответить
Отак.Десятки айтішників доводять ,що злам і витік стався(з фактажем),а спеціалісти по кіберпорнусі кажуть,-нє,брехня.
23.01.2022 21:41 Ответить
А вы вспомните чей муж у нас один из руководителей в киберполиции и как красиво он нагрел эту самую полицию перед повышением.

Муж Венедиктовой получил 750 тысяч за увольнение из Киберполиции и продолжил ходить на работу. ВИДЕО Джерело: https://biz.censor.net/v3231494
23.01.2022 22:17 Ответить
И вот сейчас ФСБ-шным разработчикам "Дії" стало по-настоящему смешно...
23.01.2022 21:44 Ответить
В Украине по условиям задачи все базы данных рано или поздно утекают, Дия особенно противна этим, ввиду концентрации всех данных.
23.01.2022 21:53 Ответить
А еще один дебил законом уравнял юридически физический паспорт и эту бездарную поделку.
23.01.2022 22:18 Ответить
Им же еще нужно будет доказывать безопасность электронных выборов. Но как это сделать потом, если обоср@лись уже сейчас.
23.01.2022 21:56 Ответить
У меня нет паспорта в Дие, что там можно увидеть больше, чем в ОТКРЫТОМ реестре ФОПов, в котором я есть?😁
23.01.2022 22:03 Ответить
Сейчас почти все покупают в интернет-магазинах, в них думаю можно увидеть информации гораздо больше. Например в АлиЭкспресс, есть ВСЕ, зачем что-то взламывать в Дие?😁
23.01.2022 22:05 Ответить
Так и взломали не Дию, а АлиЭкспресс, вы что, новость не читали?
Дию никто НЕ взламывал!
23.01.2022 22:10 Ответить
Взломали, все слили. Теперь не отмажутся)))
23.01.2022 22:15 Ответить
Это просто отлично! Теперь китайцы будут рады😂😂
23.01.2022 22:26 Ответить
Просто русня случайно нам помогла послать ***** Зедебила по выборам в смартфоне))
23.01.2022 22:14 Ответить
Это не отмазка, выборы в смартфоне будут
23.01.2022 22:17 Ответить
Это уже априори невозможно!!! Люди Зедебилу очень доходчиво обьяснят, что сфальсифицировать выборы, как он хочет, ему не удастся и пусть сушит сухари.
23.01.2022 22:22 Ответить
ЧТО есть в Али? ФИО получателя посылки? )))
24.01.2022 03:26 Ответить
дурачки
люди семпл в 100000 записей уже по косточкам разобрали. журналисты звонили по номерам телефонов - все сходится. кибер-альянс разложил на атомы сами файлы с данными. регистрация конца декабря 2021 года в списке.
23.01.2022 22:18 Ответить
Дело в том, что должно последовать юридическое продолжение истории, а это авторам этой жалкой поделки "Дия" ой как не хочется.
23.01.2022 22:21 Ответить
Нагадаю, що "Дія" і її сертфиікати не ґ офіційним документом, оскільки нічого цього не зареєстровано Міністерством юстиції.
23.01.2022 22:31 Ответить
Так, цілком вірю! І терміново інсталюю собі "Дію" на смартфон!
(звісно, ніт)
23.01.2022 22:35 Ответить
Діюча модель національної кібербезпеки (Дія), в основі якої закладена "провідна роль держави" (я начальник - ти дурак) - не працює, від слова "ніяк".
23.01.2022 22:40 Ответить
"испытанный способ
решать вопросы
как будто их нет.." (С)
23.01.2022 23:29 Ответить
Хахаха😁 , так в "ДіЯ" немає ніяких даних абсолютно . Дурні кацапи . ДіЯ це сервіс зв'язку.
Боже , які ж вони дурні .
23.01.2022 23:31 Ответить
А в базах, к которым этот " сервіс зв'язку" подключен, данные есть?
23.01.2022 23:34 Ответить
Фёдоров, перелогинься ))))
24.01.2022 10:00 Ответить
Они всего пятнадцать штук баксов хотят. Можно скинуться и проверить
23.01.2022 23:31 Ответить
 
 