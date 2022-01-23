Информация об утечке данных из "Дії" - фейк, призванный дестабилизировать ситуацию в Украине, - киберполиция

Слухи о якобы утечке из портала "Дія" начали распространять после публикации на одном из интернет-форумов объявления о продаже базы данных.

"Информация об утечке данных из портала "Дія" не соответствует действительности. Подобные информационные фейки являются ничем иным как элементом гибридной войны и попыткой дестабилизировать ситуацию в государстве", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы киберполиции.

Там указывают, что появление объявления о продаже базы данных сразу начали связывать с кибератакой на государственные веб-ресурсы, состоявшейся ночью с 13 на 14 января.

"Впрочем, информация о взломе портала "Дія" не соответствует действительности. Более того - Киберполиция, Госспецсвязи и СБУ объединили усилия и вместе с международными экспертами устанавливают источники происхождения кибератаки. А для надлежащего реагирования на подобные ситуации организован постоянный мониторинг фактов продажи баз" данных из любых ресурсов", - отмечается в сообщении.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.