Международные партнеры не обвиняют украинские власти в затягивании конкурса на руководителя САП или какой-либо другой реформы, - Кулеба

Не стоит привязывать поддержку международного сообщества Украины к конкурсу на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Такое мнение Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил в "Субботнем интервью" Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом, он ответил на вопрос одного из читателей об ответственности власти Украины из-за невыполненного обязательства провести конкурс до конца 2021 года.

"Никто не обвиняет украинские власти в затягивании конкурса на (председателя - Ред.) САП, или какой-либо другой реформы. Когда пытаются привязать поддержку Украины к конкурсу САП, извините, но это абсолютно искусственная привязка. Посмотрите, поддержка за последнее время максимально беспрецедентная, такой поддержки не было никогда, начиная с 2014. Эту поддержку мобилизовала Украина. Поэтому вопрос надо решать, реформы надо делать. ", – сказал министр.

Он добавил, что Украина завершила предыдущий год с "очень высокими экономическими показателями".

"Сейчас это все можно расшатать за секунду паническими настроениями и унынием в своей стране. Я, кстати, не впервые уже у вас на интервью говорю об этом и не устаю постоянно публично подчеркивать: граждане Украины, верьте в свое государство! Прекратите эту логику: самые плохие, ничего не делаем, партнеры нас бросят или еще этот популярный лозунг об усталости от Украины", - считает Кулеба.

Напомним, конкурс нового директора Специальной антикоррупционной прокуратуры длился больше года. По итогам детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк – 229 баллов. Результат до сих пор не утвержден.