Международные партнеры не обвиняют украинские власти в затягивании конкурса на руководителя САП или какой-либо другой реформы, - Кулеба
Не стоит привязывать поддержку международного сообщества Украины к конкурсу на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Такое мнение Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил в "Субботнем интервью" Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
Таким образом, он ответил на вопрос одного из читателей об ответственности власти Украины из-за невыполненного обязательства провести конкурс до конца 2021 года.
"Никто не обвиняет украинские власти в затягивании конкурса на (председателя - Ред.) САП, или какой-либо другой реформы. Когда пытаются привязать поддержку Украины к конкурсу САП, извините, но это абсолютно искусственная привязка. Посмотрите, поддержка за последнее время максимально беспрецедентная, такой поддержки не было никогда, начиная с 2014. Эту поддержку мобилизовала Украина. Поэтому вопрос надо решать, реформы надо делать. ", – сказал министр.
Он добавил, что Украина завершила предыдущий год с "очень высокими экономическими показателями".
"Сейчас это все можно расшатать за секунду паническими настроениями и унынием в своей стране. Я, кстати, не впервые уже у вас на интервью говорю об этом и не устаю постоянно публично подчеркивать: граждане Украины, верьте в свое государство! Прекратите эту логику: самые плохие, ничего не делаем, партнеры нас бросят или еще этот популярный лозунг об усталости от Украины", - считает Кулеба.
Напомним, конкурс нового директора Специальной антикоррупционной прокуратуры длился больше года. По итогам детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк – 229 баллов. Результат до сих пор не утвержден.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Понимают и то, что зеленский/ермак/татаров - это НЕ Украина, а обычные претенденты на пожизненное заключение в Украине)
как это никто, а Блинкен, а граждане Украины?
Спасибі ріммє із Кривбаса......
"Посли G7 розчаровані відмовою призначених ВР членів відбіркової комісії спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов'язанням України щодо призначення постійного керівника", 22 грудня 2021р
Ну звісно! Після спілкування з найвеличнішим (коли д'Єрмиака поруч не було) або з САМИМ д'Єрмаком - чого звинувачувати тих, хто нічого не робить? В чому? Відосики та язикові викіди ж нормальні! А хоча б щось робити в цьому напрямку вони не збираються.... Show must go on!
https://finbalance.com.ua/news/blinken-zaklikav-zavershiti-konkurs-z-obrannya-hlavi-sap
Так, цю підтримку мобілізувала Україна, а не корупційна зелена влада. Ця підтримка не "завдяки" а "всупереч", тому що Захід зрозумів що Україна це його "останній бастіон", і їй потрібна термінова військова допомога. Наші партнери працюють вже напряму з військовими, не звертаючи уваги на зелених злодіїв та зрадників.
00:19
В воскресенье вечером в Киеве приземлился самолет с военной помощью от США. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец", - написал Резников в твиттере.
Дивно, що Міністр Куліба вішає локшину на вуха населення.
Речник посольства США в Україні Деніел Лангенкемп :
,,Нездатність відбіркової комісії САП затвердити своє остаточне рішення викликає глибоке розчарування…
Немає вагомих причин не підписувати рішення про те, хто переміг.
Народ України знову і знову доводив, що він сильніший за ті інтереси, які намагаються стримати Україну.
Він доведе це і в цьому випадку - і міжнародна спільнота підтримує його".
Раніше розчарування із затримкою в призначенні керівництва САП https://suspilne.media/191946-u-g7-rozcarovani-vidmovou-cleniv-komisii-viznaciti-peremozca-u-konkursi-na-posadu-kerivnika-sap/ висловили посли держав G7 . "Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов'язанням України щодо призначення постійного керівника"
І ще, розкажи про "економічний прорив" заробітчанам , які шукать робочі місця за кордоном....
Кулеба, айкоси ОП країну до добра не доведуть...і ви це відчуєте на вашій шкурі...
Назначение независимого прокурора выгодно прежде всего Украине.
При этом назначение прокурора показало бы лишь маленький шаг Украины от совка к цивилизованному миру. Или другими слова лишь вектор или направление пути.
В этом случае запад получил подтверждение, что мы движемся друг другу навстречу и что усилия, затрачиваемые сегодня западом на поддержку Украины не напрасны.
Пока же нас поддерживают исключительно авансом на доверии.
Учитывая, что Зе врёт налево и направо, затягивание конкурса очень опасно