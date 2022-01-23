РУС
Международные партнеры не обвиняют украинские власти в затягивании конкурса на руководителя САП или какой-либо другой реформы, - Кулеба

Не стоит привязывать поддержку международного сообщества Украины к конкурсу на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Такое мнение Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил в "Субботнем интервью" Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом, он ответил на вопрос одного из читателей об ответственности власти Украины из-за невыполненного обязательства провести конкурс до конца 2021 года.

"Никто не обвиняет украинские власти в затягивании конкурса на (председателя - Ред.) САП, или какой-либо другой реформы. Когда пытаются привязать поддержку Украины к конкурсу САП, извините, но это абсолютно искусственная привязка. Посмотрите, поддержка за последнее время максимально беспрецедентная, такой поддержки не было никогда, начиная с 2014. Эту поддержку мобилизовала Украина. Поэтому вопрос надо решать, реформы надо делать. ", – сказал министр.

Читайте также: Украина достигла "значительного прогресса" в реформах в сфере обороны, - НАТО

Он добавил, что Украина завершила предыдущий год с "очень высокими экономическими показателями".

"Сейчас это все можно расшатать за секунду паническими настроениями и унынием в своей стране. Я, кстати, не впервые уже у вас на интервью говорю об этом и не устаю постоянно публично подчеркивать: граждане Украины, верьте в свое государство! Прекратите эту логику: самые плохие, ничего не делаем, партнеры нас бросят или еще этот популярный лозунг об усталости от Украины", - считает Кулеба.

Напомним, конкурс нового директора Специальной антикоррупционной прокуратуры длился больше года. По итогам детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк – 229 баллов. Результат до сих пор не утвержден.

Топ комментарии
+31
Міжнародні партнери отлично понимают главную роль зеленского/ермака в затягивании НАЗНАЧЕНИЯ победившего на конкурсе на главу САП.

Понимают и то, что зеленский/ермак/татаров - это НЕ Украина, а обычные претенденты на пожизненное заключение в Украине)
23.01.2022 22:14 Ответить
+17
23.01.2022 22:15 Ответить
+16
А це що ?Посли G7 розчаровані тим, що конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) не проголосувала за кандидата з найбільшою кількістю балів, посли просять комісію швидше зібратися для завершення процесу.

"Посли G7 розчаровані відмовою призначених ВР членів відбіркової комісії спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов'язанням України щодо призначення постійного керівника", 22 грудня 2021р
23.01.2022 22:25 Ответить
23.01.2022 22:14 Ответить
они будут тянуть ровно до смены правительства на проевропейское
23.01.2022 22:29 Ответить
Эо всё до Майдана !
23.01.2022 22:37 Ответить
🎯💯зеИУДУ ПОД ТРИБУНАЛ
23.01.2022 23:15 Ответить
і цей у кловуни пошився...... , було б кого звинувачувати, уже всі у світі побачили чим українці думають і кого обирають у президенти. у наших зарубіжних друзів наразі є важливіші проблеми які треба негайно рішати бо наш президент так і залишився кловуном.
23.01.2022 23:36 Ответить
Якби тебе падлу грабувала країна то мізків було б більше
23.01.2022 22:15 Ответить
Кулеба не забыл лизнуть...
23.01.2022 22:15 Ответить
Скунс 🦨 ,смердючий брешит ! А жена его манипуляторша погана
Это либо они очень умные, либо ты, кулеба, не слишком разумен.
Недавно во время протестов в Казахстане показывали многомиллионное имущество Назарбаева по всей Европе. Это к слову, как сильно Европа заинтересована в борьбе против коррупции в странах вне ЕС.
Они и путлера имущество показывали
как это никто, а Блинкен, а граждане Украины?
Бузкoва Кулька



Спасибі ріммє із Кривбаса......

Хоча зараз зрозуміла. А тоді б могла держати презерватив за подушкою.
Ну раз не звинувачують у затягуванні призначення керівника САП - значить Шмаркля і Ко спокійні, можна далі затягувати.
В дипломатии принято делать выводы и принимать соответствующие решения, что и происходит- ЗЕ никто в мире не воспринимает за президента. Он в США даже статус на встрече с дипломатами имел как "гость" в отличии от своих же министров
23.01.2022 22:25 Ответить
Это другое!😂😂
Ну звісно! Після спілкування з найвеличнішим (коли д'Єрмиака поруч не було) або з САМИМ д'Єрмаком - чого звинувачувати тих, хто нічого не робить? В чому? Відосики та язикові викіди ж нормальні! А хоча б щось робити в цьому напрямку вони не збираються.... Show must go on!
Все що треба знати про зеДебілів
https://finbalance.com.ua/news/blinken-zaklikav-zavershiti-konkurs-z-obrannya-hlavi-sap
Якщо не звинувачують то можна не призначати? Порошенко теж думав що невмирущий і прийшов на віки. Не хочете реформувати суди,то вас будуть судити теперішні корумповані судді, тільки не по вашому дзвінку.
"Подивіться, за останній час максимально безпрецедентна, такої підтримки не було ніколи, починаючи з 2014-го року. Цю підтримку мобілізувала Україна."

Так, цю підтримку мобілізувала Україна, а не корупційна зелена влада. Ця підтримка не "завдяки" а "всупереч", тому що Захід зрозумів що Україна це його "останній бастіон", і їй потрібна термінова військова допомога. Наші партнери працюють вже напряму з військовими, не звертаючи уваги на зелених злодіїв та зрадників.
Не стыдно работать у зеУБЛЮДКОВ ?
Кулебі? Може йому й соромно, але Кулеба кращій за багатьох зелених...
Кулеба не будь адвокатом дияволів !!!Схаменись!!!
А соевой пастве по барабану кто что думает и делает. У них божественное право на правду, только так!
Как будто тебе не по барабану, что делает Зеленский. Наши гореписаки давно уподобились российским. Только у России Путин всех переиграл, а у нас Зеленский всё делает правильно.
Мне не интересно, что там во рашие, а Зеленский действительно всё делает гораздо лучше чем Сывочёлэ Недоразумение.
Единственное что он делает лучше Порошенко это много п..идит как в том меме с жабой и принцессой и пиарится на всём чем можно, забиваяся в нору при любом неудобном поводе. И это тоже идет от России, где Путин и Кремль забивается в нору при каждой проблеме или катастрофе.
Более 80 тонн: в Украину прибыла вторая партия американского оружия
00:19

В воскресенье вечером в Киеве приземлился самолет с военной помощью от США. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец", - написал Резников в твиттере.
Трускавец-2022. Уже совсем скоро:
Кулеба, ты обыкновенный лакей. Давай еще раз толкни про "наивеличнешого ****** всех времен и народов". Фу, позорище...
А это он выс…? Какой позор 🤮
Нет, Кулеба, они констатируют! Обвинять колоборантов - это дичь.
Да ні Кулеба,для одних ти в очах прогнувся,а другі об тебе ноги витруть.
Кулеба отмазки клеит по звонку из ОПы.
Тут Кулєба збрехав і це дуже погано.
Международные партнеры не обвиняют украинские власти в затягивании конкурса на руководителя САП, а очень просят повременить ещё пару лет...
США, Канада, ЄС ... підтримують не корумповану Владу України, а населення України.
Дивно, що Міністр Куліба вішає локшину на вуха населення.

Речник посольства США в Україні Деніел Лангенкемп :
 ,,Нездатність відбіркової комісії САП затвердити своє остаточне рішення викликає глибоке розчарування…
Немає вагомих причин не підписувати рішення про те, хто переміг.
Народ України знову і знову доводив, що він сильніший за ті інтереси, які намагаються стримати Україну.
Він доведе це і в цьому випадку - і міжнародна спільнота підтримує його".

Раніше розчарування із затримкою в призначенні керівництва САП https://suspilne.media/191946-u-g7-rozcarovani-vidmovou-cleniv-komisii-viznaciti-peremozca-u-konkursi-na-posadu-kerivnika-sap/ висловили посли держав G7 . "Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов'язанням України щодо призначення постійного керівника"
А на свой народ этой зелёной банде плевать...только есть у них международные партнёры..
"З дуже високими економічними показниками" ???? І саме тому у нас обговорюється необхідність введення продуктових карток??? І саме тому поліцейським третій рік не підвищують зарплати, а військовим взагалі лише нещодавно погасили заборгованість по з.п...
І ще, розкажи про "економічний прорив" заробітчанам , які шукать робочі місця за кордоном....

Кулеба, айкоси ОП країну до добра не доведуть...і ви це відчуєте на вашій шкурі...
Поліцейским мають кожен рік підвищувати ?
В нормальной стране за такое брехливое высказывание Кулеба пошел бы в отставку, а в Украине можно лапшать нариду по приколу.
Неяких реформ в країні нема. Міжнародні партнери всяку надію поховали. Для них, якщо Зеля не встигне капітулювати до Майдану, то вже радість
Он что реально дебил?
Назначение независимого прокурора выгодно прежде всего Украине.
При этом назначение прокурора показало бы лишь маленький шаг Украины от совка к цивилизованному миру. Или другими слова лишь вектор или направление пути.
В этом случае запад получил подтверждение, что мы движемся друг другу навстречу и что усилия, затрачиваемые сегодня западом на поддержку Украины не напрасны.
Пока же нас поддерживают исключительно авансом на доверии.
Учитывая, что Зе врёт налево и направо, затягивание конкурса очень опасно
