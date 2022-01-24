РУС
США и ЕС должны рассудительно вводить санкции против РФ, потому что это будет иметь последствия для нас, - Шольц

США и ЕС должны рассудительно вводить санкции против РФ, потому что это будет иметь последствия для нас, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европу и Соединенные Штаты Америки тщательно продумать, рассматривая на фоне газового кризиса санкции в отношении России из-за агрессии против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Издание напоминает, что среди возможных санкций Запада против РФ рассматривается остановка газопровода "Северный поток-2", что "может привести к ухудшению поставок газа в Европу".

"Благоразумие диктует выбор мер, которые будут иметь наибольшее влияние на тех, кто нарушает совместно согласованные принципы. В то же время мы должны учитывать последствия для нас", - цитирует политика Sueddeutsche Zeitung.

Читайте также: Это подорвет сдерживание, - Блинкен отверг идею введения санкций против России сейчас

Шольц добавил, что никто не должен думать, что есть санкции, которые не повлияют на Германию.

Он также возразил, что США и Европа не могут договориться о совместном комплексе санкций.

"В кругу союзников мы договариваемся о возможных мерах. Это хорошо. Мы должны уметь действовать в случае чрезвычайной ситуации", - сказал канцлер Германии.

Читайте также: Глава правительства Баварии Зедер выступил против поставок оружия Украине и жестких антироссийских санкций: "Россия – не враг Европы"

+55
Та пішов ти у сра..у шульц!!Тут на кону життя міліонів людей а воно далі про свій газ засраний співає!!!
23.01.2022 23:15
+36
Скажіть німцям, що пат Молотова-Ріббентропа можна вже не виконувати (з ФБ)
23.01.2022 23:16
+33
Фашист
23.01.2022 23:13
Страница 2 из 2
Й,при,всій, інтелектуальній неспроможності **************** мнять, себе,здатними ,когось надурити
24.01.2022 11:02
8 лет войны и убийств украинцев? Да, Шольц??? Гнать Вас в шею из политики надо
24.01.2022 00:36
Йому місце на бруствері. Там,з нього багато вийде газу
24.01.2022 01:30
Тільки про свої кармани думають.
24.01.2022 00:36
Зедипломати! Даю вам підсказку. Вразі проблем з газом на Швабії запропонуйте купляти гансам волинський торф. А то місцеві бариги запустили цей напрямок- навар невеликий. А трудолюбиві арійці налагодять видобуток торфу на вигідних умовах. Це буде скажімо "торфяний потік -1" . Сало і житнівку(шнапс) гаратуємо!
24.01.2022 00:37
МОЖЕТ ПОРА мировому сообществу вводить санкции против Германии за их БИЗНЕС НА КРОВИ ???

24.01.2022 00:39
Гдр і савейській саюз
24.01.2022 01:23
Як би , свинособак доправити до друзів
Аби злилися в єдиному прориві
Набридло,їх,бажання дружити за ,наш рахунок
24.01.2022 01:28
Ну і нехай ідуть у дупу та й надалі сосуть_російську "трубу"шльондори!
24.01.2022 00:43
Предлагаю выгнать Германию из переговорного процесса по Украине . И заменить на США ИЛИ БРИТАНИЮ ИЛИ ПОЛЬШУ . Украине нужны друзья , а не открытые колаборанты
24.01.2022 00:45
Надо понимать, и Байден это продемонстрировал на северном потоке, что США будут делать то, что выгодно немцам, а не Украине. Именно поэтому он отказывается превентивно вводить санкции или же объявить их полный список. Просто потому, что ему нечем рашу пугать, все его санкции - пустой список, фикция и смех для орков. Войну санкциями ещё никто не выигрывал
24.01.2022 07:30
Помрый, косапа.
24.01.2022 10:53
24.01.2022 00:46
Немає слів!
24.01.2022 00:46
Поэтому Великобритания, чтобы не участвовать в поскудных делах, когда экономические интересы преобладают на политическими целями (беженцы - это же дешёвая раб сила), вышла из союза с Германией и Францией, которые ради бабла наплюют на демократические принципы.
24.01.2022 00:47
В швабні на мігрантів великі плани.... Треба,багато люмпенів,й гарматного м'яса. Для очікуваної бійні.
24.01.2022 01:21
Какие Британцы молодцы что свалили от союза с гребаными фрицами
24.01.2022 00:53
Вони,від,швабської мразоти ,й свалювали
24.01.2022 01:15
Значит Янукович правильно сделал в свое время что не подписал ассоциацию?
24.01.2022 08:26
янек прозорливый))
24.01.2022 13:38
24.01.2022 00:56
Да, и учат репоедов-недофашиков всяким штучкам типа защиты судетских немцев, Мюнхенских соглашений, нападения на радиостанцию в Гляйвице, геббельсовское "чем невероятнее ложь..." и т.п.
24.01.2022 08:46
ще одна московська повiя
24.01.2022 00:57
Тварь! То что будут погибать молодые парни защищающие ваши сытые рыла это нормально. Лишь бы бабло не уменьшалось у мразей. Так жаль что невозможно открыть коридор для орды к вашим ухоженым домикам.
24.01.2022 00:59
Треба працювати з поляками.Може в них є ідеї,по ранспортуванню кацапні замість газу
24.01.2022 01:13
Конечно же мы позаботимся о ваших интересах гер(хер) Шольц. Санкции будут максимально мягкими. Твари подколодные - засуньте формулу Штайнмайера себе в задницу сволочи
24.01.2022 01:02
Відкласти до розділу германії
24.01.2022 01:10
Хто,б,сумнівався. Буде,так,некомфортно. Таргани чхатимуть.
24.01.2022 01:08
а цей шольц не думає, що наслідки можуть бути значно потужніші в разі подальшого зростання агресії расеї. Україна - це так, для початку,а потім, як вангує жирік і мовчить решта кремля - "сверхдержава должна быть только одна и это - россия". будуть тоді шульценята прислужувати у тій супержержаві.
24.01.2022 01:15
"...будуть тоді шульценята прислужувати..."
_Уже.
24.01.2022 01:52
Розумієте, про що каже оцей швайне-кацлєр: головне не те що ***** може зруйнувати пів України під час спроби її захоплення - головне щоб його срані б'юргєри не залишились без свого гешефту від санкцій проти схибанутої рашопадлії!! Як вам такий рівень цинізму?? Особисто для мене фрн тепер розшифровується як федеративна республіка недолюдків!🤬
24.01.2022 02:01
Кто о чем а наследники штази о своей сраке
24.01.2022 02:04
24.01.2022 05:37
Ну мрази сосисочные и всё тут.
24.01.2022 06:01
Потрібно потрусити рахунки в банках цих «шрёдерів», «штрафмаєрів» та інших меркельш.
24.01.2022 06:06
Можем только одно сказать - Шольц иди в жо*пу!
24.01.2022 06:16
Я так смотрю, пора Украине выкатывать фашистам счёт за Вторую мировую. Надежды на то, что нацисты изменились/осознали растаяли окончательно. 8 лет войны, 14 тысяч убитых украинцев и даже малайзийский боинг- им до одного места. Вот такие они, немецкие "ценности"....
24.01.2022 06:24
Війна прямо в центрі Європи на цих продажних мерзотників не вплине, вплинуть санкції ...
24.01.2022 06:26
А для нас??.....или вы только думаете про себя? Т.е. объединённая Европа это пустой звук. Главное для нас! Остальное не колышит, да гибриды???
24.01.2022 06:36
А вот и раскладка по газу. Теперь вопрос, кто угадает, насколько быстро сертифицируют СП-2 ???.....после того как разбомбят украинскую гтс.

Дійсно, інші країни Європи більше залежать від газу з Росії: до 40% газу у Німеччині - з Росії, а Швеція і Фінляндія майже повністю.
24.01.2022 07:15
Питання на засипку-Україна і дальше хоче в Євросоюз?
24.01.2022 06:36
Да, сцыкливость немцем просто зашкаливает. Видать в генетической памяти остались воспоминания о том, как порезвился на намецкой земле рюський "солдат-освободитель" в 1945. Отсюда и такое болезненное нежелание его злить. Украине и украинцам нужно уже понять, на кого можно рассчитывать в этом противостоянии, а на кого нет. Хотя, как учит история, рассчитывать мы можем только на самих себя.
24.01.2022 06:55
Какой смешной случай!

Почти каждый день мы слышим про хулиганов, "минирующих" школы. театры, суды, парламенты...
Но никому не приходит в голову заминировать Северный поток 1+2!
И при этом сказать - мин много, они радиоуправляемые, антенны выведены на буёк, кнопку нажмём в случае вторжения.
Таким образом друзья из ЕС будут подключены к санкциям без купюр.
24.01.2022 07:20
Всем энтузиастам, которые совершенно спокойно плюют в сторону Германии напоминаю про некоего Шефира, засевшего в ОП и совершенно свободно торгующего с Россией. А также про портновых, смирновых, татаровых, коломойских…Ваш бы энтузиазм да против этих выродков. Для начала…А уж потом плюйте куда посчитаете нужным
24.01.2022 07:23
Это другое!!! 🐸
24.01.2022 07:34
сциш, фріц?
24.01.2022 07:29
Вот така вона "німецька порноактриса"!
24.01.2022 07:42
прекрасный пример когда "своя рубашка ближе к телу". вот из за таких мерзавцев, другие мерзавцы будут думать, что им в этом мире можно все!
24.01.2022 08:06
Парашенские проститутки, да и только!
24.01.2022 08:08
Володиимир. Порошенко від Зеленського відрізняється лиш тим, що першиий -то полукровка, а другий -чистокрвний ЖИД. Ім обидвом до сраки твоі проблееми.
24.01.2022 08:56
До чого тут Порошенко? Ти спиш і среш у сні, що він до тебе прийде?
24.01.2022 10:59
По-моему будет формироваться новый военно-политический союз альтернативный НАТО, в котором я вижу Великобританию, Польшу, страны Балтии, США, Канаду, Скандинавские страны, Новую Зеландию и Австралию (последним двум надо уже опасаться Китая).
24.01.2022 08:20
Не став ситій Європі поперек горла хліб украінців в часи Голодомору, не переживатимуть підораси і за смертть украінців під часс агресіі Московіі і в теперішній час. Украінців врятує лиш згуртованість і украінська влада -не жиди 95 кварталу, а новий Іван Сірко на чолі арміі, а Іван Мазпа на чолі влади.
24.01.2022 08:54
И рыбку съесть и нах@й сесть.
24.01.2022 10:28
Видно, у ху-ла добре підгорає, раз за два дні стільки важкої артилерії в хід пустив. Консерви не встигають лопатися.
24.01.2022 10:57
Я так понимаю, что если бы не пинки со стороны США, то никаких санкций бы от ЕС не было бы. От слова совсем.
24.01.2022 12:08
