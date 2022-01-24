США и ЕС должны рассудительно вводить санкции против РФ, потому что это будет иметь последствия для нас, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европу и Соединенные Штаты Америки тщательно продумать, рассматривая на фоне газового кризиса санкции в отношении России из-за агрессии против Украины.

Издание напоминает, что среди возможных санкций Запада против РФ рассматривается остановка газопровода "Северный поток-2", что "может привести к ухудшению поставок газа в Европу".

"Благоразумие диктует выбор мер, которые будут иметь наибольшее влияние на тех, кто нарушает совместно согласованные принципы. В то же время мы должны учитывать последствия для нас", - цитирует политика Sueddeutsche Zeitung.

Шольц добавил, что никто не должен думать, что есть санкции, которые не повлияют на Германию.

Он также возразил, что США и Европа не могут договориться о совместном комплексе санкций.

"В кругу союзников мы договариваемся о возможных мерах. Это хорошо. Мы должны уметь действовать в случае чрезвычайной ситуации", - сказал канцлер Германии.

