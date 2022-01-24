США и ЕС должны рассудительно вводить санкции против РФ, потому что это будет иметь последствия для нас, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европу и Соединенные Штаты Америки тщательно продумать, рассматривая на фоне газового кризиса санкции в отношении России из-за агрессии против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Издание напоминает, что среди возможных санкций Запада против РФ рассматривается остановка газопровода "Северный поток-2", что "может привести к ухудшению поставок газа в Европу".
"Благоразумие диктует выбор мер, которые будут иметь наибольшее влияние на тех, кто нарушает совместно согласованные принципы. В то же время мы должны учитывать последствия для нас", - цитирует политика Sueddeutsche Zeitung.
Шольц добавил, что никто не должен думать, что есть санкции, которые не повлияют на Германию.
Он также возразил, что США и Европа не могут договориться о совместном комплексе санкций.
"В кругу союзников мы договариваемся о возможных мерах. Это хорошо. Мы должны уметь действовать в случае чрезвычайной ситуации", - сказал канцлер Германии.
Аби злилися в єдиному прориві
Набридло,їх,бажання дружити за ,наш рахунок
_Уже.
Дійсно, інші країни Європи більше залежать від газу з Росії: до 40% газу у Німеччині - з Росії, а Швеція і Фінляндія майже повністю.
Почти каждый день мы слышим про хулиганов, "минирующих" школы. театры, суды, парламенты...
Но никому не приходит в голову заминировать Северный поток 1+2!
И при этом сказать - мин много, они радиоуправляемые, антенны выведены на буёк, кнопку нажмём в случае вторжения.
Таким образом друзья из ЕС будут подключены к санкциям без купюр.