Нападение на правительственные сайты Украины совершила группа хакеров, связанных со спецслужбами РФ, - представитель Польши при ЕС Садось
У правительства Польши есть информация, по которой недавнее нападение на сайты государственных учреждений Украины совершила группа хакеров, связанная с российскими спецслужбами. Ранее эта группа совершила кибернетическую атаку на Бундестаг и электронные адреса ряда официальных лиц Польши.
Об этом заявил постоянный представитель Польши при ЕС посол Анджей Садось, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В соответствии с имеющейся у нас информации, кибернетическая атака на Киев на прошлой неделе, 14-15 января, была совершена группой хакеров, связанных с российскими службами. Эта же группа хакеров несет ответственность за утечку и обнародование правительственной переписки официальных лиц в Правительстве Польши. Летом прошлого года эта же группа хакеров совершила кибернетическую атаку на немецкий Бундестаг, перед выборами, состоявшимися в сентябре. Именно эта группа была причастна к недавним атакам против правительственных порталов Украины", - сказал польский дипломат.
Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.
На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.
При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.
Уявили?
Ось і я не можу.
Інтелект, розум, розуміння...відсутні від слова зовсім.
Ок.
Які за 2.5 роки наркоман зеленський провів реформи?
***********************************************
Ну як які..... Пів шостий відкрив пів моста (судячи з фото). Оце так досягнення
Реформував кошельки українців в меншу сторону, колі каклєті змінив поганяло на мітбол, Діжіталував дію-дані всіх українців ганяють по нету, бені всі преференції-любеівсяке, болт забив на оборону країни, 13 разів їздив відпочивати - він жиж не лох і т.д і т.п..
Основна реформа: відновлення фінансової стабільності людей похилого віку, а саме бабушкі бЄні!
P.S. А ось і нова реформа від наркомана
***********************************************
Це ще не кінець реформування гаманців.
Із 1-го січня 2022 року в Україні почали діяти нові правила оподаткування. Об'єднали прибутковий податок, єдиний соцвнесок та військовий збір. Хтось запитає - ну, а що тут такого? А ось що: Якщо об'єднувати все в один податок, то хто буде його платником, робітник чи роботодавець? Бо до 1-го січня 2022 року частину вищезгаданих податків, а саме податки на доходи фізичних осіб (ПДФО - 18%) та військовий збір (1,5%), роботодавець утримує з окладу працівників, після вирахування яких видає зарплату. Єдиний соціальний внесок (22%) роботодавець вже сплачує самостійно.
Але якщо об'єднувати все в один податок, то хто буде його платником?
А якійсь баварський Зьодер казав що Росія не ворог...
- не панікувати...
ліпше воно почало
валізи пакувати
Русские уже забыли песню ватного, менестреля Розенбаума . В Черном Тюльпане с водкой в стакане мы тихо ползем над землей . Степи пылают , Стингер взлетает , и не попадет мальчик Ваня домой . Как то так
Максим Романов-- хірург. Провів унікальну операцію бійцеві АТО, зі своєю бригадою витягнув з ноги солдата гранату, що на щастя не розірвалася. Всю операцію, яка проходила у міській лікарні Волновахи лікарі разом із саперами працювали у бронежилетах. Життя бійця було врятовано!!!