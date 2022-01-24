Нападение на правительственные сайты Украины совершила группа хакеров, связанных со спецслужбами РФ, - представитель Польши при ЕС Садось

У правительства Польши есть информация, по которой недавнее нападение на сайты государственных учреждений Украины совершила группа хакеров, связанная с российскими спецслужбами. Ранее эта группа совершила кибернетическую атаку на Бундестаг и электронные адреса ряда официальных лиц Польши.

Об этом заявил постоянный представитель Польши при ЕС посол Анджей Садось, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В соответствии с имеющейся у нас информации, кибернетическая атака на Киев на прошлой неделе, 14-15 января, была совершена группой хакеров, связанных с российскими службами. Эта же группа хакеров несет ответственность за утечку и обнародование правительственной переписки официальных лиц в Правительстве Польши. Летом прошлого года эта же группа хакеров совершила кибернетическую атаку на немецкий Бундестаг, перед выборами, состоявшимися в сентябре. Именно эта группа была причастна к недавним атакам против правительственных порталов Украины", - сказал польский дипломат.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.