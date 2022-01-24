РУС
Нападение на правительственные сайты Украины совершила группа хакеров, связанных со спецслужбами РФ, - представитель Польши при ЕС Садось

У правительства Польши есть информация, по которой недавнее нападение на сайты государственных учреждений Украины совершила группа хакеров, связанная с российскими спецслужбами. Ранее эта группа совершила кибернетическую атаку на Бундестаг и электронные адреса ряда официальных лиц Польши.

Об этом заявил постоянный представитель Польши при ЕС посол Анджей Садось, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В соответствии с имеющейся у нас информации, кибернетическая атака на Киев на прошлой неделе, 14-15 января, была совершена группой хакеров, связанных с российскими службами. Эта же группа хакеров несет ответственность за утечку и обнародование правительственной переписки официальных лиц в Правительстве Польши. Летом прошлого года эта же группа хакеров совершила кибернетическую атаку на немецкий Бундестаг, перед выборами, состоявшимися в сентябре. Именно эта группа была причастна к недавним атакам против правительственных порталов Украины", - сказал польский дипломат.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

Читайте также: После массированной хакерской атаки на правительственные сайты Украины Польша ввела повышенный уровень террористической угрозы в киберпространстве

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

+13
"Раніше ця група здійснила кібернетичну атаку на Бундестаг..."

А якійсь баварський Зьодер казав що Росія не ворог...
23.01.2022 23:40 Ответить
+11
А кто-то сомневался? Лаптями воняло за километр.
23.01.2022 23:36 Ответить
+9
Ксеня


Максим Романов-- хірург. Провів унікальну операцію бійцеві АТО, зі своєю бригадою витягнув з ноги солдата гранату, що на щастя не розірвалася. Всю операцію, яка проходила у міській лікарні Волновахи лікарі разом із саперами працювали у бронежилетах. Життя бійця було врятовано!!!



24.01.2022 00:43 Ответить
А кто-то сомневался? Лаптями воняло за километр.
23.01.2022 23:36 Ответить
Плохо что им противостоит вот это

23.01.2022 23:38 Ответить
враньё
23.01.2022 23:43 Ответить
п.здун
23.01.2022 23:45 Ответить
наркоман
24.01.2022 00:11 Ответить
Та да. Вот и получили результат, что приходится всех вас поднимать по тревоге

23.01.2022 23:46 Ответить
русня уявіть, як моніка зеленськи після програних президентських виборів очолює свою партію, проводить її до Парламенту, йде в опозицію, постійно їздить світом, захищаючи інтереси України і готується взяти реванш на наступних виборах глави держави.
Уявили?
Ось і я не можу.
23.01.2022 23:56 Ответить
Типовий ЗЕбанат
Інтелект, розум, розуміння...відсутні від слова зовсім.
Ок.
Які за 2.5 роки наркоман зеленський провів реформи?
24.01.2022 00:04 Ответить
"Які наркоман зеленський провів реформи?"
***********************************************
Ну як які..... Пів шостий відкрив пів моста (судячи з фото). Оце так досягнення
24.01.2022 00:16 Ответить
А ряха, що холодець, а бухаловки в Буковелі і Омані за бюджетні кошти, а скумбрія по 8 - то хіба не рихворми?
Реформував кошельки українців в меншу сторону, колі каклєті змінив поганяло на мітбол, Діжіталував дію-дані всіх українців ганяють по нету, бені всі преференції-любеівсяке, болт забив на оборону країни, 13 разів їздив відпочивати - він жиж не лох і т.д і т.п..
Основна реформа: відновлення фінансової стабільності людей похилого віку, а саме бабушкі бЄні!
P.S. А ось і нова реформа від наркомана
24.01.2022 00:25 Ответить
"Реформував кошельки українців"
***********************************************
Це ще не кінець реформування гаманців.
Із 1-го січня 2022 року в Україні почали діяти нові правила оподаткування. Об'єднали прибутковий податок, єдиний соцвнесок та військовий збір. Хтось запитає - ну, а що тут такого? А ось що: Якщо об'єднувати все в один податок, то хто буде його платником, робітник чи роботодавець? Бо до 1-го січня 2022 року частину вищезгаданих податків, а саме податки на доходи фізичних осіб (ПДФО - 18%) та військовий збір (1,5%), роботодавець утримує з окладу працівників, після вирахування яких видає зарплату. Єдиний соціальний внесок (22%) роботодавець вже сплачує самостійно.
Але якщо об'єднувати все в один податок, то хто буде його платником?
24.01.2022 00:40 Ответить
24.01.2022 00:08 Ответить
Ну, я багато чого бачив у своєму житті, але щоб у людини на вітру майоріли брилі - це вперше... Да, а парічок, схоже, спадковий, від Кобзона залишився..
"Раніше ця група здійснила кібернетичну атаку на Бундестаг..."

А якійсь баварський Зьодер казав що Росія не ворог...
23.01.2022 23:40 Ответить
А де заяви українських спецслужб? Де Баканов? Де Буданов? Буданов то зрозуміло де, у Гогілашвілі. А Баканов мабуть полетів https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81.html в Подмосковье к теще на блины.
23.01.2022 23:48 Ответить
Призначають всяких підозрілих людей на голів СБУ. А потім виявляється, що пропадають багатотомні розслідування на Могилевича і подібних.
показать весь комментарий
24.01.2022 07:10 Ответить
Якось дивно з відки хакерські атаки - там знають,скупчення війська путлера біля границі - там знають,та тільки в нас нічого ніхто не знає.Що то за байда?
23.01.2022 23:49 Ответить
зе сказало
- не панікувати...
ліпше воно почало
валізи пакувати
Dyrektor plaży


Русские уже забыли песню ватного, менестреля Розенбаума . В Черном Тюльпане с водкой в стакане мы тихо ползем над землей . Степи пылают , Стингер взлетает , и не попадет мальчик Ваня домой . Как то так

Надо проверять всех Айтишников, переезжающих из кацапии в нормальные страны
Ксеня


Максим Романов-- хірург. Провів унікальну операцію бійцеві АТО, зі своєю бригадою витягнув з ноги солдата гранату, що на щастя не розірвалася. Всю операцію, яка проходила у міській лікарні Волновахи лікарі разом із саперами працювали у бронежилетах. Життя бійця було врятовано!!!



24.01.2022 00:43 Ответить
А что там наши кибер войска
Правильный ответ по лаптям, матрёшкам и балалайкам должен выглядеть так:
Хакерские экспериментальные "разработки" московских спецслужб начались еще много лет назад блокировками системы и вымогательскими сообщениями типа: "вы занимаетесь порнографией, чтобы снять блокировку отправьте 300 грн по адресу...". То были не какие-то малолетние шалуны. То были начальные разработки московских фсбшников.
По настоящему Рашу неразумная не наказали, не одернули - взращивали монстра. Уничтоженные Ичкерии, взрывы домов и теракты в метро, убийства журналистов, террор в стране и преследование за рубежом, хакерские атаки, пропаганда ( Гебельс отдыхает) превращение своего народа в скот( звероподобные с колорадскими лентами) Абхазия, Молдова , Осетия , Украина , Сирия , провокации по всему миру , запугивание ядерной войной.....Монстр вырос и окреп , что дальше? Всем странам превращаться в Рашу? .....Создать военный союз ( вместо НАТО) куда вошли бы 100 и более стран,реформировать ООН с чистого листа ( без людоедов- Раши, Китая , с Кореи- тех кто не поддержит новый устав) , исключить все Контакты с людоедами- связь, транспорт, экономика , финансы, гуманитарная свера- полное эмбарго, закрытие всех посольств ......Без этого ничего никогда не будет, уверен , что это единственный выход. Пора понять , что животные не станут людьми даже через 5 поколений -Россия до сих пор Орда - живет по законам 13 века..
Поплачьте ещё. Нам очень это интересно.
