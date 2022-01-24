Командующий ООС Павлюк о возможности нападения РФ 20 февраля: "Это дата, которая нас беспокоит"

Россия развернула 54 боевых тактических группы вблизи границ Украины.

Об этом рассказал командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк в интервью The Sunday Times, передает Цензор.НЕТ.

Журналист издания Энтони Ллойд указал, что среди разных сценариев как потенциальная дата начала широкомасштабного вторжения России в Украину упоминается 20 февраля: именно тогда в Китае, в поддержку которого рассчитывает Путин, заканчиваются зимние Олимпийские игры, а также завершаются совместные российско-белорусские учения на границе Украины.

"Это дата, которая нас беспокоит", - признался Павлюк.

Он также описал, опираясь на данные разведки, как может выглядеть наступление: Россия может атаковать по нескольким направлениям и захватить восемь ключевых регионов на востоке страны, включая города Днепр, Одесса и Харьков.

Командующий ООС не уверен, что международные партнеры могут повлиять на намерения РФ.

"Никто на самом деле не понимает, что вторжение будет концом ценностей и способа существования Европейского союза. Это будет концом европейского проекта. Если Россия получит страну с потенциалом Украины, то она не остановится. Следующими будут страны Балтии", - предполагает Павлюк.

Однако он убежден, что Украина вернет контроль над всей своей территорией.