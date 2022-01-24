Командующий ООС Павлюк о возможности нападения РФ 20 февраля: "Это дата, которая нас беспокоит"
Россия развернула 54 боевых тактических группы вблизи границ Украины.
Об этом рассказал командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк в интервью The Sunday Times, передает Цензор.НЕТ.
Журналист издания Энтони Ллойд указал, что среди разных сценариев как потенциальная дата начала широкомасштабного вторжения России в Украину упоминается 20 февраля: именно тогда в Китае, в поддержку которого рассчитывает Путин, заканчиваются зимние Олимпийские игры, а также завершаются совместные российско-белорусские учения на границе Украины.
"Это дата, которая нас беспокоит", - признался Павлюк.
Он также описал, опираясь на данные разведки, как может выглядеть наступление: Россия может атаковать по нескольким направлениям и захватить восемь ключевых регионов на востоке страны, включая города Днепр, Одесса и Харьков.
Командующий ООС не уверен, что международные партнеры могут повлиять на намерения РФ.
"Никто на самом деле не понимает, что вторжение будет концом ценностей и способа существования Европейского союза. Это будет концом европейского проекта. Если Россия получит страну с потенциалом Украины, то она не остановится. Следующими будут страны Балтии", - предполагает Павлюк.
Однако он убежден, что Украина вернет контроль над всей своей территорией.
Ибо не все в Украине такие как этот "командующий ССО" который наперед вам-оркам уже "сдал" 8 областей и города Одессу, Днепр и Харьков....
В Украине огромное количество людей которые готовы вам ввалить отменных пестюлей, даже на "голодный желудок"...
И друзьям своим передай: Украина - нельзя!!! всем путинцам - смерть! из любого окопчика, бугорка и ямки...
А где Коля? наверное наверное на агронома готовят его?
Соглашусь с Павлюком.Главное оружие москалей газ.Главный район добычи газа в Украине-Харьков питающий газом всю промышленность Украины.Если москали захватывают или блокируют добычу газа,то промышленность останавливается со всеми вытекающими из этого проблемами.Одесса единственный морской спокойный путь у Украины.Таким образом атака на эти регионы для москалей несут следующее значение:1.Блокирование морского пути из Одессы.2.Захват газовых месторождений которое приводит к остановке заводов,спаду экономики и безработице.Дальше москалям остаётся ждать,когда Украина попросит дешёвый газ со всеми включающими в пакет условиями о капитуляции.
Щоб провернуть такой блицкриг,нужны пропагандисткое обоснование.Для этого вбрасывают Мураева как лидера промордовской русскоязычной требующей защиты оппозиции.В идеале,Мураева планируют посадить в Харькове на пост мера,откуда он письмом пригласит москалей на защиту русскоязычных.Сябровское направление не представляет угрозы,а служит скорее отвлекающим финтом от главного удара.Як вариант.
Он говорит "Они будут атаковать и захватят" !!!
В задаче спрашивается: почему он командующий ? Какую синергию и решимость он экстраполирует войскам? !
Зеля поназначал серунов, вроде себя и они сидят, считают не какие города они отстоят, а какие города они сдадут...