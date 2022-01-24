РУС
Командующий ООС Павлюк о возможности нападения РФ 20 февраля: "Это дата, которая нас беспокоит"

Командующий ООС Павлюк о возможности нападения РФ 20 февраля:

Россия развернула 54 боевых тактических группы вблизи границ Украины.

Об этом рассказал командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк в интервью The Sunday Times, передает Цензор.НЕТ.

Журналист издания Энтони Ллойд указал, что среди разных сценариев как потенциальная дата начала широкомасштабного вторжения России в Украину упоминается 20 февраля: именно тогда в Китае, в поддержку которого рассчитывает Путин, заканчиваются зимние Олимпийские игры, а также завершаются совместные российско-белорусские учения на границе Украины.

"Это дата, которая нас беспокоит", - признался Павлюк.

Он также описал, опираясь на данные разведки, как может выглядеть наступление: Россия может атаковать по нескольким направлениям и захватить восемь ключевых регионов на востоке страны, включая города Днепр, Одесса и Харьков.

Командующий ООС не уверен, что международные партнеры могут повлиять на намерения РФ.

"Никто на самом деле не понимает, что вторжение будет концом ценностей и способа существования Европейского союза. Это будет концом европейского проекта. Если Россия получит страну с потенциалом Украины, то она не остановится. Следующими будут страны Балтии", - предполагает Павлюк.

Однако он убежден, что Украина вернет контроль над всей своей территорией.

+50
Давайте ещё раз проанализируем , что мотивирует 120 тысяч кацапов ( орда) зайти в чужую страну , которая мирно живет ??? Почему они готовы стрелять в чужих граждан , а не в свою власть , которая делает ИХ МЯСОМ ???
ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ НАЖИВЫ И ГРАБЕЖА. как когда-то русские тащили из Германии ковры и ночные сорочки. Вот и сейчас возможность грабежа домов украинцев ( авто, электроника, золото и т д) - это единственная возможность кацапов заработать
ОРДА НА ПОРОГЕ . ‼️‼️‼️
24.01.2022 01:28 Ответить
+44
Без паніки! Будемо воювати!
24.01.2022 01:13 Ответить
+41
Ну Гитлеру даты в конечном итоге не помогли и ***** не помогут
24.01.2022 01:13 Ответить
Вы уже больше 8лет в Украине и каждый день воруете всё что можно у украинцев.
24.01.2022 11:25 Ответить
Значит Украина не такая уж и нищая, раз РФ напала, и дальше хочет нападать.
24.01.2022 11:35 Ответить
Правильно, Леша, не нападай!
Ибо не все в Украине такие как этот "командующий ССО" который наперед вам-оркам уже "сдал" 8 областей и города Одессу, Днепр и Харьков....
В Украине огромное количество людей которые готовы вам ввалить отменных пестюлей, даже на "голодный желудок"...
И друзьям своим передай: Украина - нельзя!!! всем путинцам - смерть! из любого окопчика, бугорка и ямки...
24.01.2022 11:59 Ответить
Лукашенко наказав посилити охорону кордону Білорусі з Україною через "нові виклики"



А где Коля? наверное наверное на агронома готовят его?

24.01.2022 11:30 Ответить
Россия может атаковать по нескольким направлениям и захватить восемь ключевых регионов на востоке страны, включая города Днепр, Одесса и Харьков.
Соглашусь с Павлюком.Главное оружие москалей газ.Главный район добычи газа в Украине-Харьков питающий газом всю промышленность Украины.Если москали захватывают или блокируют добычу газа,то промышленность останавливается со всеми вытекающими из этого проблемами.Одесса единственный морской спокойный путь у Украины.Таким образом атака на эти регионы для москалей несут следующее значение:1.Блокирование морского пути из Одессы.2.Захват газовых месторождений которое приводит к остановке заводов,спаду экономики и безработице.Дальше москалям остаётся ждать,когда Украина попросит дешёвый газ со всеми включающими в пакет условиями о капитуляции.
Щоб провернуть такой блицкриг,нужны пропагандисткое обоснование.Для этого вбрасывают Мураева как лидера промордовской русскоязычной требующей защиты оппозиции.В идеале,Мураева планируют посадить в Харькове на пост мера,откуда он письмом пригласит москалей на защиту русскоязычных.Сябровское направление не представляет угрозы,а служит скорее отвлекающим финтом от главного удара.Як вариант.
24.01.2022 11:54 Ответить
"ОДИМПИАДА" - это чушь и глупость и "святое" только для соплежуев. Грузию это не спасло, кремлевские орки верят в мистику поэтому 08.08.08 перетекает в 02.02.22, но жизнь не сказка и не все получится когда хочется, рнальная угроза 12.02.2022 (и резервная дата через неделю 19.02.2022)!
24.01.2022 11:57 Ответить
до 23 лютого москалячи танки повинни буты спалэни
24.01.2022 12:08 Ответить
***** ! Командующий ООС не говорит "Мы готовы отразить нападение на таких-то направлениях"
Он говорит "Они будут атаковать и захватят" !!!
В задаче спрашивается: почему он командующий ? Какую синергию и решимость он экстраполирует войскам? !
Зеля поназначал серунов, вроде себя и они сидят, считают не какие города они отстоят, а какие города они сдадут...
24.01.2022 13:48 Ответить
Шо за командующий и чем?Как можно так говорить?
24.01.2022 20:28 Ответить
Ну что, дождались шумеры??? Накликали беду к себе в дом??? Вы же хотели, чтоб Россия на вас напала, ну получайте. Это вам за все, что вы натворили, за Донбасс, за помощь фашистам в ВОВ, за реанимацию фашизма в Европе. Готовьтесь по подвалам сидеть. Это ваш Парашенко вам говорил, что наши дети будут в школу ходить, а ваши в подвалах сидеть. Удачи выжившим, надеюсь, выживут только адекватные. Пусть украинская земля сбросит с себя всю нечисть нацистскую.
24.01.2022 22:34 Ответить
Стратеги млять, спочатку віддаватимуть, а потім повертатимуть? А куди ж будете втікати, нащадки величнішого зесРаліна?
24.01.2022 23:23 Ответить
А ми дороги набудували, щоби легко було "вкотитися"
25.01.2022 01:43 Ответить
