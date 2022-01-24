Испания и Нидерланды будут патрулировать воздушное пространство Болгарии из-за напряжения в Черноморском регионе

Военно-воздушные силы Испании и Нидерландов будут патрулировать воздушное пространство над Болгарией. Таким образом Организация Североатлантического договора (НАТО) усиливает обороноспособность своих членов на фоне угрозы нового российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По данным агентства dpa, для выполнения этой задачи в Болгарию направят до девяти истребителей Eurofighter. Необходимость такого шага министр обороны Болгарии Стефан Янев объяснил отсутствием собственных истребителей такого рода. Официальное решение о базировании истребителей София примет 24 января.

Также читайте: Командующий ООС Павлюк о возможности нападения РФ 20 февраля: "Это дата, которая нас беспокоит"