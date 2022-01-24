РУС
Испания и Нидерланды будут патрулировать воздушное пространство Болгарии из-за напряжения в Черноморском регионе

Испания и Нидерланды будут патрулировать воздушное пространство Болгарии из-за напряжения в Черноморском регионе

Военно-воздушные силы Испании и Нидерландов будут патрулировать воздушное пространство над Болгарией. Таким образом Организация Североатлантического договора (НАТО) усиливает обороноспособность своих членов на фоне угрозы нового российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По данным агентства dpa, для выполнения этой задачи в Болгарию направят до девяти истребителей Eurofighter. Необходимость такого шага министр обороны Болгарии Стефан Янев объяснил отсутствием собственных истребителей такого рода. Официальное решение о базировании истребителей София примет 24 января.

Также читайте: Командующий ООС Павлюк о возможности нападения РФ 20 февраля: "Это дата, которая нас беспокоит"

Ще можна відважно патрулювати Гренландію та Коста-Ріку.
24.01.2022 02:28 Ответить
А ти хотів щоб вони патрулювали територію України? А "яким боком" Україна до НАТО? Ці літаки не для того щоб нас захищать а щоб перехопить літаки Росії якщо їх "занесе" в повітряний простір Болгарії
24.01.2022 06:09 Ответить
Напевно Путлєр змушений буде тримати свої найкращі винищувачі, яких не так і багато, як притивагу проти літаків Нато, а не для ударів по Україні.
24.01.2022 08:32 Ответить
Эту кремлёвскую крысу уже давно ожидают в Гааге
24.01.2022 02:34 Ответить
Какая там Гаага ?оно ***** , должно немедленно присоединиться к Усаме бен Ладену ,гитлеру ,Муссолини ,Каддафи …
24.01.2022 08:14 Ответить
Как Муссолини, или Каддафи? Вот в чем вопрос.
24.01.2022 08:35 Ответить
Да они оба интересно отошли. Любой вариант.
24.01.2022 09:28 Ответить
 
 