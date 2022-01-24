Олимпиада не помешает планам Путина в отношении Украины, если он сочтет это невыгодным для России, - Блинкен

В России будут действовать на основе мнения президента Владимира Путина по поводу того, что в их интересах.

В этом уверен госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS.

На вопрос ведущей Маргарет Бреннан относительно того, может ли Россия отсрочить агрессию из-за Олимпиады в Пекине, ведь Игры-2008 не помешали ей начать вторжение в Грузию, Блинкен заметил: "Вы должны (Владимира Путина. - Ред.) спросить. Я думаю, что Россия будет принимать свои решения, основываясь на расчетах президента Путина о том, что в их интересах. Мы очень усердно работаем над тем, чтобы повлиять на этот расчет, предлагая как дипломатический путь вперед, который мог бы укрепить коллективную безопасность для всех нас, так и путь обороны и сдерживания. Совершенно очевидно, что агрессия будет иметь серьезные последствия. Поэтому выбор за ним".

Напомним, по информации Bloomberg, президент Китая Си Цзиньпин, возможно, попросил Владимира Путина отсрочить вторжение в Украину до конца Олимпиады в Пекине.

Также читайте: Командующий ООС Павлюк о возможности нападения РФ 20 февраля: "Это дата, которая нас беспокоит"