Олимпиада не помешает планам Путина в отношении Украины, если он сочтет это невыгодным для России, - Блинкен
В России будут действовать на основе мнения президента Владимира Путина по поводу того, что в их интересах.
В этом уверен госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS.
На вопрос ведущей Маргарет Бреннан относительно того, может ли Россия отсрочить агрессию из-за Олимпиады в Пекине, ведь Игры-2008 не помешали ей начать вторжение в Грузию, Блинкен заметил: "Вы должны (Владимира Путина. - Ред.) спросить. Я думаю, что Россия будет принимать свои решения, основываясь на расчетах президента Путина о том, что в их интересах. Мы очень усердно работаем над тем, чтобы повлиять на этот расчет, предлагая как дипломатический путь вперед, который мог бы укрепить коллективную безопасность для всех нас, так и путь обороны и сдерживания. Совершенно очевидно, что агрессия будет иметь серьезные последствия. Поэтому выбор за ним".
Напомним, по информации Bloomberg, президент Китая Си Цзиньпин, возможно, попросил Владимира Путина отсрочить вторжение в Украину до конца Олимпиады в Пекине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щось подібне хотіли створити ліваки у 1918 роках. Охоронну службу в Кремлі та і "везде" несли латиші. Шансів захопити Кремль не було. Діждались, коли латиші в свято Івана Купала в липні за традицією виїхали за межі Москви до води, де і "крепко випили" і в цей момент убивають посла і атакують Кремль. Однак вийшла неразберіха і тільки коли латиші протверезились, зламали шию заколоту. І почалися звірства новоявлених інквізиторів. А в Україні уже формують тимчасовий перехідний уряд, і премєра вже погодили, дебіт-кредит підбили і чекають кіпишу, який самі, тільки самі створять.
Жвірка
@zf33O58EhqrtcTU
·
https://twitter.com/zf33O58EhqrtcTU/status/1485309728850853897 10 ч
На що скаржитеся?
- Лікарю, з'явилося бажання різати русню.
- Попийте вітаміни - вам ************ сили.
Пряма мова пані Віоли фон Крамон-Таубадель:
"Вочевидь, колись він мав міцні ділові відносини з Росією. Його батько був одним із керівників КДБ. Операція "Вагнера" також показова в цьому плані. Пізніше він відповідав за обмін полоненими, і він уможливив те, що більше немає жодної людини з "Беркута" в цій країні, яка могла б бути притягнута до відповідальності за події Майдану. Їх випустили до Росії. І, звичайно, є багато людей з часів Януковича, які зараз часто бувають в адміністрації президента, які близькі до Росії. І що цікаво, то це те, що Єрмак не був поінформований Зеленським, коли були закриті телеканали Медведчука. Мабуть, тому що він йому не довіряв. Американці наказали Зеленському не ділитися. Може, на це була причина".
Вселенський сором для держави, якій прямо вказують на агента впливу на найвищих щаблях влади. І що? І нічого…