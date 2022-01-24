США начали сокращение персонала своего посольства в Украине из-за "угроз" от РФ, - Госдеп
Госдепартамент США принял решение сократить численность своего посольства в Украине за счет категории наемных работников, а также членов семей дипломатического персонала в связи с "военными угрозами" со стороны России.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в заявлении Госдепа США.
"Государственный департамент 23 января 2022 года разрешил добровольный отъезд наемных сотрудников посольства США в Киеве, а также дал указание о выезде членов их семей (...) в связи с сохраняющейся угрозой военных действий со стороны России", - говорится в сообщении.
Одновременно ведомство рекомендовало находящимся в Украине гражданам США подумать о том, чтобы покинуть территорию страны коммерческими рейсами.
В заявлении госдепа отмечается, что на фоне "возросших угроз российских военных действий", распространения коронавирусной инфекции, а также "уровня преступности и гражданских беспорядков", других происходящих в различных районах Украины, включая Киев, действий, "которые иногда перерастают в насилие", не рекомендуется американским гражданам посещать страну.
В то же время, как заявила журналистам представитель госдепа, посольство в Киеве останется открытым и сокращение численности персонала посольства не является эвакуацией. Этот шаг рассматривался в течение некоторого времени, он не отражает ослабления поддержки Украины со стороны США, отметили официальные лица.
Напомним, накануне канал CNN сообщил, ссылаясь на информированные источники, что посольство США в Киеве обратилось в Государственный департамент США с запросом о разрешении на отбытие всех второстепенных сотрудников и их семей.
Канал, ссылаясь на неназванный "источник в правительстве Украины" также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы сказал государственному секретарю США Блинкену, что эвакуация сотрудников посольства стала бы "чрезмерной реакцией".
Также журналист американского канала Fox News со ссылкой на источники в правительстве США сообщил, что Госдеп приказал с понедельника, 24 января, начать эвакуацию членов семей сотрудников посольства США в Украине.
