США начали сокращение персонала своего посольства в Украине из-за "угроз" от РФ, - Госдеп

США начали сокращение персонала своего посольства в Украине из-за

Госдепартамент США принял решение сократить численность своего посольства в Украине за счет категории наемных работников, а также членов семей дипломатического персонала в связи с "военными угрозами" со стороны России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в заявлении Госдепа США.

"Государственный департамент 23 января 2022 года разрешил добровольный отъезд наемных сотрудников посольства США в Киеве, а также дал указание о выезде членов их семей (...) в связи с сохраняющейся угрозой военных действий со стороны России", - говорится в сообщении.

Одновременно ведомство рекомендовало находящимся в Украине гражданам США подумать о том, чтобы покинуть территорию страны коммерческими рейсами.

В заявлении госдепа отмечается, что на фоне "возросших угроз российских военных действий", распространения коронавирусной инфекции, а также "уровня преступности и гражданских беспорядков", других происходящих в различных районах Украины, включая Киев, действий, "которые иногда перерастают в насилие", не рекомендуется американским гражданам посещать страну.

Также читайте: Члены семей госслужащих США обязаны уехать из посольства в Киеве, - Госдеп

В то же время, как заявила журналистам представитель госдепа, посольство в Киеве останется открытым и сокращение численности персонала посольства не является эвакуацией. Этот шаг рассматривался в течение некоторого времени, он не отражает ослабления поддержки Украины со стороны США, отметили официальные лица.

Напомним, накануне канал CNN сообщил, ссылаясь на информированные источники, что посольство США в Киеве обратилось в Государственный департамент США с запросом о разрешении на отбытие всех второстепенных сотрудников и их семей.

Канал, ссылаясь на неназванный "источник в правительстве Украины" также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы сказал государственному секретарю США Блинкену, что эвакуация сотрудников посольства стала бы "чрезмерной реакцией".

Также читайте: Американская разведка подтвердила данные Британии о намерениях Кремля установить в Украине пророссийского лидера, - CNN

Также журналист американского канала Fox News со ссылкой на источники в правительстве США сообщил, что Госдеп приказал с понедельника, 24 января, начать эвакуацию членов семей сотрудников посольства США в Украине.

Гранат можуть і не дать,кожен захища свою країну сам,а ми хочем на лижах кататься та шашлики жарить,а хтось нас повинен захищать?
24.01.2022 07:45 Ответить
Американці Україну не зливали. Просто 2,5 роки тому довбні на виборах вирішили самостійно злитися х-лу. то хто їм лікар? Дуже вже тяжка робота із болота тягти бегемота.
24.01.2022 07:49 Ответить
У тебя, как и у прочих зебилов во всем виновата не русня, а Порошенко.
24.01.2022 09:14 Ответить
Ладно, ну мы пошли. Мы, конечно, пару гранат вам пришлём, но дальше вы как-нибудь сами )
24.01.2022 07:29 Ответить
Гранат можуть і не дать,кожен захища свою країну сам,а ми хочем на лижах кататься та шашлики жарить,а хтось нас повинен захищать?
24.01.2022 07:45 Ответить
Было чем защищать, пока Порошенко 5 складов не спалил!
24.01.2022 08:53 Ответить
У тебя, как и у прочих зебилов во всем виновата не русня, а Порошенко.
24.01.2022 09:14 Ответить
Порошенко персонально палив склади!?
Довбню, в тебе є мізки, ти таки з ПаРаші, вйобуй взад, в парашу.
24.01.2022 09:24 Ответить
Да нет, он зебил отечественный.
24.01.2022 09:45 Ответить
Можешь сраку так не рвать себе...посмотри новый соцопрос и повесся ,дегенерат)
24.01.2022 09:40 Ответить
А что там в новом соцопросе? И какой в нем смысл? После того, что наворотили отморозки в 2013 году, Украину уже ничто не спасет. И никто, даже сам Бог, если он есть ).
24.01.2022 15:01 Ответить
І у Чехії він склади палив руками російських диверсантів? Вата. Ти така вата... Сінтепон блд.
24.01.2022 10:02 Ответить
А, что, американские парни и девушки должны приехать в Украину умирать за зебилов и того, кого вы нам на шею посадили в 2019 году?
24.01.2022 09:16 Ответить
ВоЄни тільки так і думкують. Всі забов'язані допомогти, окрім виборців ЗЕбіла, бо вони обрали!
24.01.2022 09:27 Ответить
обраний нарід))
24.01.2022 12:34 Ответить
як вже написали в коменті до попередньої такої "новини": посла немає вже ДВА РОКИ! Тому це нічого особливо не міняє....

тримп ще задового до бідена злив Україну пукіну, але москалі сцуть нападати, а біден просто дотримується попередніх 'домовленостей'.
24.01.2022 07:32 Ответить
Американці Україну не зливали. Просто 2,5 роки тому довбні на виборах вирішили самостійно злитися х-лу. то хто їм лікар? Дуже вже тяжка робота із болота тягти бегемота.
24.01.2022 07:49 Ответить
так, америкоси, як справжні демократи слідують за 'вибором' більшості.
24.01.2022 08:30 Ответить
Никого Трамп не сливал . Обама Байден - эти да сливали и сливают .
24.01.2022 08:06 Ответить
Про що і писав в суботу, що посольство США подало запит на евакуацію. І кого будуть вивозити тільки сім'ї, чи і працівників, всіх чи частково це буде показник. Але після того, як США сказали, що це фейк, а самі вивозять, то сказати, що усіх чи більшість дипломатів евакуюють, то якось було би зовсім негарно. Вже евакуйовували з Афганістану, якось зовсім не на рівні наддержави, і весь світ бачив, то зараз будуть вивозити з України частинами, а скоріше ніби частинами. Це все нормально, безпека своїх громадян важлива, але не треба було казати, про фейк.
24.01.2022 07:49 Ответить
Пока эвакуирут только семьи сотрудников . Сами работники остаются .
24.01.2022 08:08 Ответить
Ванья , в Афгане бьіла мастерски проведенная Пентагоном євакуация - без потерь и захвата пленньіх и заложников . В отличие от вьівода войск СССР , где бьіло и то , и другое .
24.01.2022 07:57 Ответить
США признали, что их беспилотник по ошибке убил в Кабуле мирных афганцев

"США признали, что в результате удара беспилотника в Кабуле за несколько дней до вывода войск США погибли 10 ни в чем не повинных людей. Расследование Центрального командования США показало, что беспилотник ударил по машине сотрудника гуманитарной миссии.

Погиб он сам и девять членов его семьи, в том числе семеро детей. Младшему ребенку, Сумайе, было всего два года (ранее сообщалось, что погибли шестеро детей).

Произошло это через несколько дней после теракта в аэропорту Кабула, на фоне хаотичной эвакуации, происходившей после стремительного возвращения талибов к власти.

Это была одна из последних операций американских военных в Афганистане перед завершением их 20-летнего присутствия в стране."

https://www.bbc.com/russian/news-58604726
24.01.2022 08:31 Ответить
Американцьі опасаются не захвата Киева , а ракетньіх обстрелов и бомбардировок украинской столицьі . Имхо
24.01.2022 07:54 Ответить
Ничего они не опасаются, и прекрасно понятно, что никто не собирается вторгаться, но у них своя игра, а мы в ней стали разменной монетой с оттоком инвестиций и обвалившимся курсом
24.01.2022 08:02 Ответить
Да , ну ? И кто же сказал , что вторжения не будет , Песков с Лавровьім ? А как насчет "защитьі своих граждан" в Украине , шутка юмора бьіла ? СССР в Финляндию тоже не "вторгался" , а помогал рабоче-крестьянскому "правительству" Куусенена бороться с "белофинами". Кстати , в центре Москвьі есть улица Куусинена. 😀
24.01.2022 08:13 Ответить
От россии можно ожидать чего угодно - но нужно смотреть адекватно на вещи - они даже в 14 году максимально маскировали свое вмешательство, их войска постоянно возле нашей границы, а сейчас они прямо говорят, что не планируют никаких вторжений. И на этом фоне максимально странно звучат наши "партнеры", в которых вторжение вот-вот, но оружия мы вам не дадим, да и по санкциям нужно подумать, чтобы на не зацепило. Хз, что у них за игра, но к "вторжению" она мало имеет отношения.
24.01.2022 08:19 Ответить
Росеянцы говорят,что не планируют вторжения...Бугагага.
24.01.2022 09:16 Ответить
Европейцы говорят, что вторжение будет, но оружие вам не дадим, по поводу санкций может что-то и введем, но так, чтобы нас не зацепило, зато будем кричать каждый день о вторжении, валя нашу экономику. Бугага...
24.01.2022 09:59 Ответить
И как это отменяет факт,что кацапы-пи#дуны?
24.01.2022 11:12 Ответить
Cool, таке відчуття, що наші "союзники" хочуть покласти нашу економіку. Росія навіть в 14 році робила все, щоб замаскувати своє втручання, зараз 10 раз повторила,що не збирається ні на кого нападати. А ці "партнери" продовжують сіяти паніку(
24.01.2022 07:57 Ответить
только вчера смотрел видео, где какая-то гражданка сша, на прекрасном английском, рассказывала, что все эти фейковые рассказы про эвакуацию ссылаются один на другой и не имеют первоисточника - министерства иностранных дел сша
24.01.2022 07:59 Ответить
24.01.2022 08:10 Ответить
"уровня преступности и гражданских беспорядков", других происходящих в различных районах Украины, включая Киев, действий, "которые иногда перерастают в насилие"_____________открытым текстом "шестой колонне" секты "гетьмана")))))))))))))
24.01.2022 09:23 Ответить
ты особо не чеши, дядя.

1. Всем ясно, что зебилу песец. Либо рфия его грохнет, либо Гетьман.
2. А ты подумай, что после этого будет со СТОРОННИКАМИ зебила...

Вычислить тебя - как 2 пальца.

Не прыгай, бо можешь и допрыгаться.
24.01.2022 10:09 Ответить
ты про свою шкурку думай.
24.01.2022 13:58 Ответить
Не является эвакуацией!
Чем тогда является сокращение дипкорпуса в Украине?
24.01.2022 09:33 Ответить
Везёт им ,что они не граждане Украины и главнокомандующий у них не наркоман,который не собирается оборонятся ...
24.01.2022 09:45 Ответить
В книге Булгакова "Белая гвардия" про бегство немчуры из Киева было хорошо написано, но там бежали и "подсосы", например гетьман замаскировался, а сейчас не бегут, значит это все фикция.
24.01.2022 09:50 Ответить
Второстепенные работники вывезут свои семьи...,а тем временем Крысы кремля думали что с приездом Порошенко начнется Майдан -3...Хрен ввам крысы мавзолейные...
24.01.2022 10:04 Ответить
Никто ничего не думал, зебилушка.

Майдан будет, когда Порох скажет.

Пока Порох говорит, что не время.
24.01.2022 10:11 Ответить
 
 