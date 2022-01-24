РУС
Украинский воин получил ранение в результате действий войск РФ на Донбассе. За сутки зафиксировано 10 обстрелов, - штаб ООС

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска на Донбассе 10 раз открывали огонь. В результате обстрела один украинский воин был ранен.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

В направлении Водяного враг 4 раза открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов разных систем.

Вблизи Попасной русские наемники 2 раза производили обстрелы из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от Новозвановки российско-оккупационные войска произвели обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

Недалеко от Новозвановки российско-оккупационные войска произвели обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

В окрестностях Причепиловки наемники РФ обстреливали позиции украинских защитников из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

обстрел (29164) ранение (3417) Донбасс (26964) наемники рф (2098) операция Объединенных сил (6766)
зараз обстрілів побільшає, але ми не відповідатимо, бо це будуть провокації
24.01.2022 07:22 Ответить
В результате агрессивных террористических провокаций ,а не просто -"действий"
24.01.2022 07:52 Ответить
"Турция заключила первый контракт на экспорт боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar Akinci. Об этом агентству «https://www.aa.com.tr/ru/%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BF%D0%BB%D0%B0-bayraktar-akinci/2482973 Анадолу » заявил председатель правления Ассоциации оборонных, авиационных и космических компаний SAHA Istanbul и генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар.

По его словам, «заключен первый экспортный контракт в отношении ударного БПЛА Bayraktar Akıncı», и «поставки в рамках контракта запланированы на 2023 год».

Двигатели для этих БПЛА будет поставлять Украина. Еще в середине ноября прошлого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что две компании страны - «Ивченко-Прогресс» и «Мотор Сич» - подписали контракты на поставку двигателей для турецких БПЛА.

При этом Байрактар обратил внимание на повышенный спрос на БПЛА Bayraktar TB2, которые «успешно налетали» 420 тыс. часов, и контракты на их закупку были заключены с 16 странами.

«Всего каких-то 15-20 лет назад мы выглядели как сектор, занимающийся промышленным аутсорсингом. Теперь мы экспортируем свою продукцию с высокой добавленной стоимостью, в том числе бронетехнику, воздушные транспортные средства, военно-морские платформы, боеприпасы, БПЛА и ударные беспилотники в 169 стран мира, включая НАТО и страны Евросоюза», - подчеркнул Байрактар."
24.01.2022 07:28 Ответить
Найшвидшого одужання нашому захисникові.
Горіть у пеклі москалі !!!
24.01.2022 07:54 Ответить
 
 