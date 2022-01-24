Украинский воин получил ранение в результате действий войск РФ на Донбассе. За сутки зафиксировано 10 обстрелов, - штаб ООС
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска на Донбассе 10 раз открывали огонь. В результате обстрела один украинский воин был ранен.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
В направлении Водяного враг 4 раза открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов разных систем.
Вблизи Попасной русские наемники 2 раза производили обстрелы из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Недалеко от Новозвановки российско-оккупационные войска произвели обстрел из артиллерии калибра 122 мм.
В окрестностях Причепиловки наемники РФ обстреливали позиции украинских защитников из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По его словам, «заключен первый экспортный контракт в отношении ударного БПЛА Bayraktar Akıncı», и «поставки в рамках контракта запланированы на 2023 год».
Двигатели для этих БПЛА будет поставлять Украина. Еще в середине ноября прошлого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что две компании страны - «Ивченко-Прогресс» и «Мотор Сич» - подписали контракты на поставку двигателей для турецких БПЛА.
При этом Байрактар обратил внимание на повышенный спрос на БПЛА Bayraktar TB2, которые «успешно налетали» 420 тыс. часов, и контракты на их закупку были заключены с 16 странами.
«Всего каких-то 15-20 лет назад мы выглядели как сектор, занимающийся промышленным аутсорсингом. Теперь мы экспортируем свою продукцию с высокой добавленной стоимостью, в том числе бронетехнику, воздушные транспортные средства, военно-морские платформы, боеприпасы, БПЛА и ударные беспилотники в 169 стран мира, включая НАТО и страны Евросоюза», - подчеркнул Байрактар."
Горіть у пеклі москалі !!!