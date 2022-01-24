Украинский воин получил ранение в результате действий войск РФ на Донбассе. За сутки зафиксировано 10 обстрелов, - штаб ООС

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска на Донбассе 10 раз открывали огонь. В результате обстрела один украинский воин был ранен.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

В направлении Водяного враг 4 раза открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов разных систем.

Вблизи Попасной русские наемники 2 раза производили обстрелы из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от Новозвановки российско-оккупационные войска произвели обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

В окрестностях Причепиловки наемники РФ обстреливали позиции украинских защитников из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.