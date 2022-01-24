РУС
3 212 11

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 67 человек, зафиксировано 12 915 новых случаев заражения, 2 430 человек выздоровели

За сутки 23 января в Украине зафиксировано 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 826, медработников - 224).

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки госпитализировано – 1 836 человек, летальных исходов – 67, выздоровели – 2 430 человек.

За все время пандемии в Украине:

- заболело – 3 870 370 человек;

- выздоровело – 3 585 338 человек;

- летальных исходов – 99 282;

- проведено ПЦР-тестирований – 17 523 330.

В то же время за прошедшие сутки 22 541 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 8280 человек, вторую дозу – 8835 человек, дополнительную дозу получили 87 человек, бустерную дозу – 5339 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 164 118 человек, из них получили первую дозу – 15 164 116 человек, получили две дозы – 14 466 084 человека, получили дополнительную дозу – 13 108 человек, бустерную дозу – 208 784 человека. В общей сложности проведено 29 852 092 прививки.

Колемся дальше?
24.01.2022 08:56 Ответить
+2
я уже третью уколол. рука болит.. на второй день была небольшая температура но к вечеру прошла, без таблеток.

как гляну в транспорте на дебилов без масок -сразу готов уколоться и с десяток раз.

идиоты матьих.
24.01.2022 10:56 Ответить
+2
давай четвёртую пятую десятую. Масочку не снимай
24.01.2022 13:41 Ответить
Радіємо від офіційних данних. Знайома працює в дільничній лікарні. Школа закрита. В лікарні щоденно десятки хворих. Офіційно показують ОДИН хворий ковідом на день.
24.01.2022 09:09 Ответить
...Позавчора 37.5,куевенько было...
ща 36.5....
не буду...
24.01.2022 09:19 Ответить
Непонял????????? Алгоритм действий опять поменялся???
Хотя,только понедельник утро, все будет видно по кол-ву новостей в ленте.Сейчас есть более жаркие темы, многим не до ковида.
24.01.2022 09:58 Ответить
ти не правильно колешся. треба один укол, але в голову. Багато досліджень, в т.ч. DCD і BLT і QZS, кажуть, що таким, як ти, допомагає майже миттєво
24.01.2022 15:39 Ответить
У ВООЗ спрогнозували "фінал пандемії" COVID-19 у Європі
https://healthy.24tv.ua/vooz-sprognozuvali-final-pandemiyi-covid-19-yevropi-tse-ye-prichina_n1849490
24.01.2022 15:35 Ответить
Хорватский евродепутат Мислав Колакушич обращается к французскому президенту Макрону в Европейском парламенте:

«Учитывая многочисленные ограничения прав и свобод граждан во Франции во время пандемии, я прошу вас только об одном: будучи президентом ЕС, делайте всё в точности противоположное тому, что вы делаете во Франции.

С другой стороны, сегодня вы сказали, что гордитесь тем, что в Европе нет смертных исходов...

Десятки тысяч граждан умерли из-за побочных эффектов от вакцинации.

Обязательная вакцинация представляет собой смертный приговор и его исполнение для многих граждан. Это должно оставаться выбором каждого гражданина. Убийство есть убийство».
24.01.2022 11:56 Ответить
 
 