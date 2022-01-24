В Украине за сутки от COVID-19 умерли 67 человек, зафиксировано 12 915 новых случаев заражения, 2 430 человек выздоровели
За сутки 23 января в Украине зафиксировано 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 826, медработников - 224).
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.
За прошедшие сутки госпитализировано – 1 836 человек, летальных исходов – 67, выздоровели – 2 430 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 870 370 человек;
- выздоровело – 3 585 338 человек;
- летальных исходов – 99 282;
- проведено ПЦР-тестирований – 17 523 330.
В то же время за прошедшие сутки 22 541 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 8280 человек, вторую дозу – 8835 человек, дополнительную дозу получили 87 человек, бустерную дозу – 5339 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 15 164 118 человек, из них получили первую дозу – 15 164 116 человек, получили две дозы – 14 466 084 человека, получили дополнительную дозу – 13 108 человек, бустерную дозу – 208 784 человека. В общей сложности проведено 29 852 092 прививки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ща 36.5....
не буду...
Хотя,только понедельник утро, все будет видно по кол-ву новостей в ленте.Сейчас есть более жаркие темы, многим не до ковида.
как гляну в транспорте на дебилов без масок -сразу готов уколоться и с десяток раз.
идиоты матьих.
https://healthy.24tv.ua/vooz-sprognozuvali-final-pandemiyi-covid-19-yevropi-tse-ye-prichina_n1849490
«Учитывая многочисленные ограничения прав и свобод граждан во Франции во время пандемии, я прошу вас только об одном: будучи президентом ЕС, делайте всё в точности противоположное тому, что вы делаете во Франции.
С другой стороны, сегодня вы сказали, что гордитесь тем, что в Европе нет смертных исходов...
Десятки тысяч граждан умерли из-за побочных эффектов от вакцинации.
Обязательная вакцинация представляет собой смертный приговор и его исполнение для многих граждан. Это должно оставаться выбором каждого гражданина. Убийство есть убийство».