В Украине за сутки от COVID-19 умерли 67 человек, зафиксировано 12 915 новых случаев заражения, 2 430 человек выздоровели

За сутки 23 января в Украине зафиксировано 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 826, медработников - 224).

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки госпитализировано – 1 836 человек, летальных исходов – 67, выздоровели – 2 430 человек.

За все время пандемии в Украине:

- заболело – 3 870 370 человек;

- выздоровело – 3 585 338 человек;

- летальных исходов – 99 282;

- проведено ПЦР-тестирований – 17 523 330.

В то же время за прошедшие сутки 22 541 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 8280 человек, вторую дозу – 8835 человек, дополнительную дозу получили 87 человек, бустерную дозу – 5339 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 164 118 человек, из них получили первую дозу – 15 164 116 человек, получили две дозы – 14 466 084 человека, получили дополнительную дозу – 13 108 человек, бустерную дозу – 208 784 человека. В общей сложности проведено 29 852 092 прививки.