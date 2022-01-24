В этом году на трассе М-06 заново начнется реконструкция объездной Житомира, - "Укравтодор"

Северный обход Житомира, являющийся частью одной из наиболее загруженных трасс Украины М-06 Киев – Чоп, будет реконструирован. Уже объявлен тендер на проведение восстановительных работ, запланированных на 2022 год.

Об этом Укравтодор сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Согласно тендерной документации, ремонт должен быть произведен на участке протяженностью 22 км между населенными пунктами Глыбочица и Ивановка. Здесь будущему подрядчику предстоит демонтировать дорожное покрытие и железобетонные трубы в обоих направлениях движения, после чего укрепить насыпь, устроить систему водоотвода, очистные сооружения и уложить новое дорожное покрытие.

Предыдущего подрядчика, компанию SINOHYDRO, Укравтодор отстранил от работ на объекте в октябре 2020 года по истечении двух лет, отведенных по контракту. Даже с учетом дополнительно выделенного времени работы были выполнены только на 50%, а проведенная компанией IRD ENGINEERING S.R.L. инспекция показала, что на многих участках были допущены серьезные нарушения технологии, в результате чего дорожное покрытие и искусственные сооружения начали разрушаться.

"Новый проект реконструкции значительно усложнен необходимостью демонтажа и ликвидации нарушений недобросовестного предшественника. Напомню, что Северный обход Житомира строился из бетона, поэтому демонтажные работы потребуют значительных усилий", — рассказал первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

Чтобы защитить свои имущественные права, Укравтодор воспользовался безусловной банковской гарантией, предоставленной подрядчиком на сумму более 8 млн евро. Ранее о необходимости ремонта объездной дороги Житомира лично говорил и президент Владимир Зеленский.

По информации Укравтодора, в 2022 году будет также проведен ремонт участков М-06 в Ровенской и Закарпатской областях. Последний масштабный ремонт трассы Киев-Чоп проводился в Украине в преддверии Евро-2012.

Напомним, с начала реализации программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине восстановили уже более 40% всей сети основных дорог, при этом стоимость 1 км обновленных дорог снизилась с 25 млн в 2019 году до 20,7 млн – в 2021-м.