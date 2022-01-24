РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11644 посетителя онлайн
Новости
8 800 30

В этом году на трассе М-06 заново начнется реконструкция объездной Житомира, - "Укравтодор"

В этом году на трассе М-06 заново начнется реконструкция объездной Житомира, -

Северный обход Житомира, являющийся частью одной из наиболее загруженных трасс Украины М-06 Киев – Чоп, будет реконструирован. Уже объявлен тендер на проведение восстановительных работ, запланированных на 2022 год.

Об этом Укравтодор сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Согласно тендерной документации, ремонт должен быть произведен на участке протяженностью 22 км между населенными пунктами Глыбочица и Ивановка. Здесь будущему подрядчику предстоит демонтировать дорожное покрытие и железобетонные трубы в обоих направлениях движения, после чего укрепить насыпь, устроить систему водоотвода, очистные сооружения и уложить новое дорожное покрытие.

Предыдущего подрядчика, компанию SINOHYDRO, Укравтодор отстранил от работ на объекте в октябре 2020 года по истечении двух лет, отведенных по контракту. Даже с учетом дополнительно выделенного времени работы были выполнены только на 50%, а проведенная компанией IRD ENGINEERING S.R.L. инспекция показала, что на многих участках были допущены серьезные нарушения технологии, в результате чего дорожное покрытие и искусственные сооружения начали разрушаться.

"Новый проект реконструкции значительно усложнен необходимостью демонтажа и ликвидации нарушений недобросовестного предшественника. Напомню, что Северный обход Житомира строился из бетона, поэтому демонтажные работы потребуют значительных усилий", — рассказал первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

Чтобы защитить свои имущественные права, Укравтодор воспользовался безусловной банковской гарантией, предоставленной подрядчиком на сумму более 8 млн евро. Ранее о необходимости ремонта объездной дороги Житомира лично говорил и президент Владимир Зеленский.

Также читайте: Первую бетонную дорогу государственного значения построят в Черкасской области, - Служба автодорог

По информации Укравтодора, в 2022 году будет также проведен ремонт участков М-06 в Ровенской и Закарпатской областях. Последний масштабный ремонт трассы Киев-Чоп проводился в Украине в преддверии Евро-2012.

Напомним, с начала реализации программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине восстановили уже более 40% всей сети основных дорог, при этом стоимость 1 км обновленных дорог снизилась с 25 млн в 2019 году до 20,7 млн – в 2021-м.

Автор: 

дороги (2513) Житомир (697) Укравтодор (663) Большая стройка (728)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
А зелень бабки пилит. Война всё спишет.
показать весь комментарий
24.01.2022 09:05 Ответить
+7
Лучше фортификационные)
показать весь комментарий
24.01.2022 09:09 Ответить
+5
Побільше таких тендерів, буде більше нових тендерів!
Замкнуте коло з підвищенням ставок!
Слава довбням. Жеріть асфальт.
показать весь комментарий
24.01.2022 09:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правий ряд М06 від Києва до Львова залатати за рахунок нашого грабувництва нє?
показать весь комментарий
24.01.2022 08:49 Ответить
Може спочатку нехай навчаться возити вантажі без перевантаженння? А то в трубу підуть таки "залатати".
показать весь комментарий
24.01.2022 10:30 Ответить
добре, хай так буде пока.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:35 Ответить
Китайці не зробили ...то наші добють
показать весь комментарий
24.01.2022 08:57 Ответить
Побільше таких тендерів, буде більше нових тендерів!
Замкнуте коло з підвищенням ставок!
Слава довбням. Жеріть асфальт.
показать весь комментарий
24.01.2022 09:02 Ответить
Кусками асфальта можно отгонять танки из паРаши.
показать весь комментарий
24.01.2022 09:15 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 09:02 Ответить
Защитите ВАРШАВКУ , зелёные лягушата
показать весь комментарий
24.01.2022 09:03 Ответить
А зелень бабки пилит. Война всё спишет.
показать весь комментарий
24.01.2022 09:05 Ответить
Может пора сертификационные сооружения на границе строить?
показать весь комментарий
24.01.2022 09:07 Ответить
Лучше фортификационные)
показать весь комментарий
24.01.2022 09:09 Ответить
Шоб он сдох...
показать весь комментарий
24.01.2022 09:10 Ответить
Асфальт?
показать весь комментарий
24.01.2022 09:12 Ответить
По тейду
показать весь комментарий
24.01.2022 09:39 Ответить
Это как допинг, невозможно остановиться.
показать весь комментарий
24.01.2022 09:13 Ответить
Сотні мільярдів?????)))) держбюджет України тільки 40 мдрд.долл.... Довбні ви шоколадні
показать весь комментарий
24.01.2022 10:08 Ответить
а на моей улице как лежали бетонные плиты 40 лет,так и лежат....трещины в прошлом году битумом позаливали,и красота.
показать весь комментарий
24.01.2022 09:18 Ответить
я не знаю... но слово ТЭНДЭР, тоесть соревнования заявки от исполнителей кто сделает дешевле тот и получит заказ..это такая ЛИПА... заявить можно всё что хочешь и пообещать на бумаге и выиграть его.... а на деле потом украсть на качестве ну тоесть меньше и тоньше подушка и также асфальт хуже качества больше смолы чи что там мешают...заузить на сантиметры само полотно дороги как это уже было ..вот и будет как бы лучшее предложение .а на деле потерянное догнали ухудшением и уменьшением качества и материалов...((была вот статейка с видео где на снег на новой трассе подрядчик укладывал слой асфальта .был скандал якобы... но подрядчик выкрутился заявив, что да мы положили на снег слой асфальта .потому что бы спасти нижний слой .да он слезет говорит.... но мы за свой счёт мол снимем его и потом уложим как положено новый слой.... гыгы да сейчас они разгоняться с прибыли переделывать...((
показать весь комментарий
24.01.2022 09:18 Ответить
никак не нажрутся !!!!
показать весь комментарий
24.01.2022 09:24 Ответить
"...на багатьох ділянках було допущено серйозні порушення технології, внаслідок чого дорожнє покриття та штучні споруди почали руйнуватися."

показать весь комментарий
24.01.2022 09:29 Ответить
а КОГДА сажать будут за ТАКОЙ "ремонт"??????????
показать весь комментарий
24.01.2022 09:32 Ответить
Китайці там добряче "набудували". Місцями авто підстрибує як заєць, на зкругленнях дороги ухили поробили неправильно, жодної розв'язки не зробили i міст через р.Кам'янку.
показать весь комментарий
24.01.2022 09:39 Ответить
Що це означає "заново почнеться" реконструкція? По-перше ця обїздна будується мабуть вже років 5-7 (те що було там до того дорогою важко назвати) і ще не добудована. По-друге, реконструкція це тоді, коли дорога була збудувана, деякий час прослужила а тоді вже реконструкція. Скоріше це просто "заново почнеться" розпил бюджету.
показать весь комментарий
24.01.2022 09:51 Ответить
Это вместо оборонзаказа и обеспечения ВСУ на фоне возможного вторжения РФ в Украину.

Надо бы еще закупить рушники и хлеб-соль. Шоб встречать, как положено, кацапских братушек ЗЕ на свежепостроенных трассах.
показать весь комментарий
24.01.2022 09:52 Ответить
Вони вирішили, замість запропонованого вами, обмежитись косоворотками.

показать весь комментарий
24.01.2022 10:14 Ответить
рушники вафлєньіє вони вже закупили дохрєніща для ЗСУ(
показать весь комментарий
24.01.2022 11:38 Ответить
вписячили 30 лярдов китайцам за гавно -стройку , а теперь давай по-новой...
показать весь комментарий
24.01.2022 11:11 Ответить
 
 