Подозреваемых в шпионаже в пользу РФ экс-сотрудников служб безопасности задержали в Латвии

В Латвии арестовали экс-сотрудников служб безопасности по обвинению в шпионаже в пользу России. Они являются фигурантами по делу обвиняемого в шпионаже для РФ депутата Сейма Яниса Адамсонса.

Об этом сообщает Латвийское телевидение, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Один из арестованных – гражданин России Геннадий Силонов. Он являлся сотрудником КГБ Латвийской ССР. Его оставили под стражей, но вину он не признает.

Его адвокат уточнила, что его обвиняют в том, что он планировал предоставить информацию, а не непосредственно передавал.

Из общего расследования по делу Адамсонса отдельное уголовное дело возбуждено в отношении еще двух человек.

Еще один арестованный - бывший сотрудник КГБ Андрис Страутманис, который во времена независимой Латвии работал в Полиции безопасности республики (сейчас Служба государственной безопасности).

В свою очередь четвертым задержанным является еще один бывший сотрудник Полиции безопасности Артурс Шмаукстелис, оставивший службу десять лет назад и до августа прошлого года работавший в муниципальной полиции города Адажи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала агрессии РФ в Украине разоблачены более 20 российских шпионов, - контрразведка СБУ