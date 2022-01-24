Подозреваемых в шпионаже в пользу РФ экс-сотрудников служб безопасности задержали в Латвии
В Латвии арестовали экс-сотрудников служб безопасности по обвинению в шпионаже в пользу России. Они являются фигурантами по делу обвиняемого в шпионаже для РФ депутата Сейма Яниса Адамсонса.
Об этом сообщает Латвийское телевидение, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Один из арестованных – гражданин России Геннадий Силонов. Он являлся сотрудником КГБ Латвийской ССР. Его оставили под стражей, но вину он не признает.
Его адвокат уточнила, что его обвиняют в том, что он планировал предоставить информацию, а не непосредственно передавал.
Из общего расследования по делу Адамсонса отдельное уголовное дело возбуждено в отношении еще двух человек.
Еще один арестованный - бывший сотрудник КГБ Андрис Страутманис, который во времена независимой Латвии работал в Полиции безопасности республики (сейчас Служба государственной безопасности).
В свою очередь четвертым задержанным является еще один бывший сотрудник Полиции безопасности Артурс Шмаукстелис, оставивший службу десять лет назад и до августа прошлого года работавший в муниципальной полиции города Адажи.
Немає шпигунів??
чи вони всі ври владі??
Від початку року контррозвідники Служби безпеки України викрили та припинили діяльність в Україні чотирьох агентурних мереж спецслужб Російської Федерації, затримано 22 ворожих агентів, із них двох під час спроби вчинення диверсійно-терористичних актів, повідомляє прес-служба СБУ у вівторок.
Зазначено, що двох російських дипломатів-розвідників оголошено персонами нон ґрата.
СБУ працює на випередження. Лейтенанту Баканову, младшему, - грамоту від профсоюзу.