Подозреваемых в шпионаже в пользу РФ экс-сотрудников служб безопасности задержали в Латвии

В Латвии арестовали экс-сотрудников служб безопасности по обвинению в шпионаже в пользу России. Они являются фигурантами по делу обвиняемого в шпионаже для РФ депутата Сейма Яниса Адамсонса.

Об этом сообщает Латвийское телевидение, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Один из арестованных – гражданин России Геннадий Силонов. Он являлся сотрудником КГБ Латвийской ССР. Его оставили под стражей, но вину он не признает.

Его адвокат уточнила, что его обвиняют в том, что он планировал предоставить информацию, а не непосредственно передавал.

Из общего расследования по делу Адамсонса отдельное уголовное дело возбуждено в отношении еще двух человек.

Еще один арестованный - бывший сотрудник КГБ Андрис Страутманис, который во времена независимой Латвии работал в Полиции безопасности республики (сейчас Служба государственной безопасности).

В свою очередь четвертым задержанным является еще один бывший сотрудник Полиции безопасности Артурс Шмаукстелис, оставивший службу десять лет назад и до августа прошлого года работавший в муниципальной полиции города Адажи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала агрессии РФ в Украине разоблачены более 20 российских шпионов, - контрразведка СБУ

вопиящий акт аголтелой русафобии
показать весь комментарий
24.01.2022 09:11 Ответить
Ермак з татаровим сміються в Україні, напару з зеленим чмом
показать весь комментарий
24.01.2022 09:17 Ответить
А в Украине 100% бакланов ,буданов с **@лошвиллипроживают с гражданами страны агрессора под одной крышей ! Передают секретные сведения врагу не отходя от касса
показать весь комментарий
24.01.2022 10:53 Ответить
в Україні нікого не затримують
Немає шпигунів??
чи вони всі ври владі??
показать весь комментарий
24.01.2022 09:20 Ответить
26.10.2021

Від початку року контррозвідники Служби безпеки України викрили та припинили діяльність в Україні чотирьох агентурних мереж спецслужб Російської Федерації, затримано 22 ворожих агентів, із них двох під час спроби вчинення диверсійно-терористичних актів, повідомляє прес-служба СБУ у вівторок.

Зазначено, що двох російських дипломатів-розвідників оголошено персонами нон ґрата.
показать весь комментарий
24.01.2022 09:44 Ответить
ермака баканов отпустил
показать весь комментарий
24.01.2022 10:21 Ответить
странно как то ...в странах балтии иногда читаешь про то что обнаружили, разоблачили таких шпионов...страны маленькие и они там есть оказывается, а тут гуляй поле раздолье по громадной стране на всяких должностях они...и никого не разоблачили ..никого не посадили... наверное все патриоты,все украинци,все преданы службе родине....странновато как то.... сами же не раз писали что осталось в службах ещё много фээсбэшных агентов...(( поэтому о каких секретах и секретных должностях может у нас быть речь при допусках к тайной информации...((
показать весь комментарий
24.01.2022 09:24 Ответить
Добре що в нас нема макшанських шпіонів та диверсантів.
СБУ працює на випередження. Лейтенанту Баканову, младшему, - грамоту від профсоюзу.
показать весь комментарий
24.01.2022 09:35 Ответить
від профспілки
показать весь комментарий
24.01.2022 10:41 Ответить
 
 