Гражданам США не рекомендовано ездить в Россию из-за напряжения вдоль границы с Украиной, - Госдеп
Госдеп США рекомендует гражданам Соединенных Штатов воздержаться от поездок в Россию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на консульское управление Госдепа.
"Не едьте в Россию из-за продолжающегося напряжения вдоль границы с Украиной, вероятности преследования граждан США, ограниченной способности посольства оказывать помощь гражданам США в России, COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд, из-за терроризма, преследований со стороны сотрудников службы безопасности России и произвольное применение местного законодательства", – говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за усиления военного присутствия России и военных учений, которые продолжаются вдоль приграничного региона с Украиной, граждане США, находящиеся в районах Российской Федерации, непосредственно граничащие с Украиной, должны знать, что ситуация на границе непредсказуема и существует повышенное напряжение.
Учитывая постоянную нестабильность ситуации, гражданам США настоятельно не рекомендуется путешествовать по наземному транспорту из России в Украину через этот регион.
- А за что???
- Позже увидите... ОК, намекну... Агрессоров обычно раздражает, когда начинаешь кого-то мирно бомбить и захватывать, а в ответ прилетают американские ракеты из Средиземного моря или какого-нибудь залива
ТОЛЬКО ВСЕХ
Ну и хер с ним