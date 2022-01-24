Гражданам США не рекомендовано ездить в Россию из-за напряжения вдоль границы с Украиной, - Госдеп

Госдеп США рекомендует гражданам Соединенных Штатов воздержаться от поездок в Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на консульское управление Госдепа.

"Не едьте в Россию из-за продолжающегося напряжения вдоль границы с Украиной, вероятности преследования граждан США, ограниченной способности посольства оказывать помощь гражданам США в России, COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд, из-за терроризма, преследований со стороны сотрудников службы безопасности России и произвольное применение местного законодательства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за усиления военного присутствия России и военных учений, которые продолжаются вдоль приграничного региона с Украиной, граждане США, находящиеся в районах Российской Федерации, непосредственно граничащие с Украиной, должны знать, что ситуация на границе непредсказуема и существует повышенное напряжение.

Учитывая постоянную нестабильность ситуации, гражданам США настоятельно не рекомендуется путешествовать по наземному транспорту из России в Украину через этот регион.

