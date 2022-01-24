РУС
Работников посольства Эстонии в Киеве не планируют эвакуировать: Устрашение - это и есть цель Москвы

Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск заявил, что страна не будет эвакуировать своих работников из Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

По его словам, в Киеве спокойно, нет никакой паники из-за возможной атаки со стороны России.

"Недавно прогуливался по Майдану и услышал там даже эстонскую речь. Обычный выходной день", - сказал посол.

Он добавил, что все же политическая повестка дня влияет на людей, однако президент Владимир Зеленский подчеркнул, что не нужно позволять себя запугивать. "Это и есть цель Москвы", – сказал Кууск.

Среди всех европейцев эстонцы оказались самыми адекватными
24.01.2022 10:45 Ответить
Страны Балтии всегда наши союзники. Приятно это сознавать.
24.01.2022 11:24 Ответить
потому что там приятно бездельничать за бюджетные деньги
24.01.2022 09:30 Ответить
Вопрос, почему некоторые страны своих дипломатов вывозят от нас а наши посольства в раше продолжают работать?
24.01.2022 09:26 Ответить
потому что там приятно бездельничать за бюджетные деньги
24.01.2022 09:30 Ответить
Эстонцы не будут эвакуировать, потому что понимают, что не успеют.
24.01.2022 09:53 Ответить
До Киева за 2 дня? Грунтовыми водами разве что.
24.01.2022 09:54 Ответить
Что за 2 дня? Ты, дядя, формулируй мысль, пожалуйста.
24.01.2022 09:56 Ответить
Красавчики. А США устрашились,что ли?
24.01.2022 09:53 Ответить
У випадку війни Україні можна розраховувати на США, Британію, Канаду, Прибалтику, Польщу Чехію..... можливо Японію з Австралією , Хорватію і Іспанію ось і мабуть усе.....
Нафтогазове ембарго мабуть буде провалене Німеччиною, (Італією, Францією), так само як відключення від доллара буде саботовано розрахунками у євро.
24.01.2022 09:58 Ответить
Гроші на війну путлєр братиме від торгівлі з Китаєм - $60 млрд об'єм експорту.
24.01.2022 10:04 Ответить
Маннергейм бы так не думав.
Якби труба в Німеччину йшла по його землі.
24.01.2022 11:27 Ответить
Історисні уроки 2ї світової корисні. Але.
У разі припинення транзиту газу через Україну на жаль залишатиметься СП1......
Турецький потік, тут усе залежатиме особисто від Ердогана.......
24.01.2022 12:04 Ответить
Китай вбухал в ОЛЕНЬпияду которая скоро начнется 100 ярдов долляров... Не окупится даже через 100 лет,фюрера РАБссии товаристч Си... пригласил лично...,два Обнуляйтера в детство играются типа песочница...
24.01.2022 09:59 Ответить
Объем торговли Китай-США 500 ярдов доляров с тенденцией увеличения...,это почти 2 бюджета РАБссии
24.01.2022 10:10 Ответить
24.01.2022 10:45 Ответить
24.01.2022 11:24 Ответить
 
 