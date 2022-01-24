Работников посольства Эстонии в Киеве не планируют эвакуировать: Устрашение - это и есть цель Москвы
Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск заявил, что страна не будет эвакуировать своих работников из Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
По его словам, в Киеве спокойно, нет никакой паники из-за возможной атаки со стороны России.
"Недавно прогуливался по Майдану и услышал там даже эстонскую речь. Обычный выходной день", - сказал посол.
Он добавил, что все же политическая повестка дня влияет на людей, однако президент Владимир Зеленский подчеркнул, что не нужно позволять себя запугивать. "Это и есть цель Москвы", – сказал Кууск.
Нафтогазове ембарго мабуть буде провалене Німеччиною, (Італією, Францією), так само як відключення від доллара буде саботовано розрахунками у євро.
Якби труба в Німеччину йшла по його землі.
У разі припинення транзиту газу через Україну на жаль залишатиметься СП1......
Турецький потік, тут усе залежатиме особисто від Ердогана.......