Работников посольства Эстонии в Киеве не планируют эвакуировать: Устрашение - это и есть цель Москвы

Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск заявил, что страна не будет эвакуировать своих работников из Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

По его словам, в Киеве спокойно, нет никакой паники из-за возможной атаки со стороны России.

"Недавно прогуливался по Майдану и услышал там даже эстонскую речь. Обычный выходной день", - сказал посол.

Он добавил, что все же политическая повестка дня влияет на людей, однако президент Владимир Зеленский подчеркнул, что не нужно позволять себя запугивать. "Это и есть цель Москвы", – сказал Кууск.

