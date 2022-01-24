Поддержка Зеленского сократилась до 23,5%, за Порошенко готовы проголосовать 20,9% украинцев, за Тимошенко – 11,8%, - опрос КМИС

Если бы выборы главы государства проходили в ближайшее воскресенье, большинство украинцев поддержали бы действующего президента Владимира Зеленского и пятого президента Петра Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 20-21 января 2022 года, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что относительно высокую поддержку имеют В. Зеленский (за него проголосовали бы 17,4% среди всех респондентов и 23,5% среди определившихся с выбором) и П. Порошенко (соответственно, 15,5% и 20,9 %). Разница в поддержке этих кандидатов в рамках статистической погрешности, то есть формально они "делят" первое место.

Впрочем, стоит добавить, что рейтинг Зеленского с декабря 2021 по январь 2022 упал с 26,2% до 23,5% среди определившихся с выбором.

Далее следуют Ю. Тимошенко (8,8% и 11,8%), И. Смешко (7,1% и 9,6%), Ю. Бойко (6,9% и 9,3%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

По сравнению с декабрем 2021 года среди определившихся с выбором респондентов с 16,7% до 20,9% возросла поддержка П. Порошенко. Также наблюдается рост поддержки И. Смешко (с 6,8% до 9,6%). В то же время, наблюдается снижение поддержки Д. Разумкова (с 8,1% до 5%) и О. Тягнибока (с 3,1% до 1.1%).

