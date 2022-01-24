РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11112 посетителей онлайн
Новости
12 230 293

Поддержка Зеленского сократилась до 23,5%, за Порошенко готовы проголосовать 20,9% украинцев, за Тимошенко – 11,8%, - опрос КМИС

Поддержка Зеленского сократилась до 23,5%, за Порошенко готовы проголосовать 20,9% украинцев, за Тимошенко – 11,8%, - опрос КМИС

Если бы выборы главы государства проходили в ближайшее воскресенье, большинство украинцев поддержали бы действующего президента Владимира Зеленского и пятого президента Петра Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 20-21 января 2022 года, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что относительно высокую поддержку имеют В. Зеленский (за него проголосовали бы 17,4% среди всех респондентов и 23,5% среди определившихся с выбором) и П. Порошенко (соответственно, 15,5% и 20,9 %). Разница в поддержке этих кандидатов в рамках статистической погрешности, то есть формально они "делят" первое место.

Впрочем, стоит добавить, что рейтинг Зеленского с декабря 2021 по январь 2022 упал с 26,2% до 23,5% среди определившихся с выбором.

Далее следуют Ю. Тимошенко (8,8% и 11,8%), И. Смешко (7,1% и 9,6%), Ю. Бойко (6,9% и 9,3%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

По сравнению с декабрем 2021 года среди определившихся с выбором респондентов с 16,7% до 20,9% возросла поддержка П. Порошенко. Также наблюдается рост поддержки И. Смешко (с 6,8% до 9,6%). В то же время, наблюдается снижение поддержки Д. Разумкова (с 8,1% до 5%) и О. Тягнибока (с 3,1% до 1.1%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "ЕС" - 22%, "СН" - 18%, ОПЗЖ - 10%, "Батькивщина" - 8%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 7%, - опрос Gradus Research. ИНФОГРАФИКА

Поддержка Зеленского сократилась до 23,5%, за Порошенко готовы проголосовать 20,9% украинцев, за Тимошенко – 11,8%, - опрос КМИС 01

Зеленский Владимир (21727) опрос (2901) Порошенко Петр (19649) рейтинг (1645) Тимошенко Юлия (24593) КМИС (348)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+45
показать весь комментарий
24.01.2022 09:54 Ответить
+24
Лишбынепорошенко по звучанию напоминает мышибратья
показать весь комментарий
24.01.2022 09:54 Ответить
+20
какой дебил еще за юльку. что она такого делает, что за нее голосовать...
показать весь комментарий
24.01.2022 09:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
у вашій щирості- сумнівів не маю... Але, саме цим, привертаєте увагу до троля, що породжує гуано, швидше чим переварює, написане опонентом...
В спам його, щоб не зробив план по дописах.
показать весь комментарий
24.01.2022 14:17 Ответить
ЧИТАЙ БОТ....может дойдёт тем кто читает, что это за фрукт такой...ему та Украина, как средство для заработка бабла....

В 2000 году Порошенко оставил СДПУ (о) и создал с помощью главы тогдашней президентской администрации Леонида Кучмы Владимира Литвина сначала депутатскую группу «Солидарность» в парламенте, впоследствии - Партию солидарности Украины. Под патронатом Литвина Порошенко даже пытался стать координатором парламентского большинства, однако неудачно.

Осенью этого же года Порошенко объединил свою «Солидарность» с еще несколькими политическими проектами - Партией регионального возрождения Украины Владимира Рыбака, Партией труда Валентина Ландика, партией «За красивую Украину» Леонида Черновецкого и Всеукраинской партией пенсионеров. Новая организация получила название Партия регионального возрождения «Трудовая солидарность Украины». Сопредседателями партии стали Владимир Рыбак, Валентин Ландик и Петр Порошенко.
показать весь комментарий
24.01.2022 13:39 Ответить
Бот, ще раз - маршал Петен спочатку був героєм для французів, як людина, яка безпосередньо приклалася до перемоги Франції над кайзерівською Німеччиною у Першій світовій війні. Потім Петен був проклятий тими ж французами за співпрацю з тими ж німцями у Другій світовій війні. Уловлюєш аналогію? 😊 Тягнибк - то новітній український Петен. Не відклуючи колишні заслуги, мушу констатувати сьогоднішню продажність. Пи.Си. Комети кацапського ущкоящичного троля, яким ти є по факту на захист Тягнибока лише посилює впевненість у його колаборації. Відповідати більше не буду. Я все сказав. 😊
показать весь комментарий
24.01.2022 14:03 Ответить
Ты зомбирован лжецом и негодяем Порошенко, мразью, которую мир не видел, не говоря уже об украинцах....
показать весь комментарий
24.01.2022 14:15 Ответить
В чому лжец?
В чому негідник?
Стандартні відповіді на ці питання - то просто фейспалм.
Може, здивуєте чимсь справжнім, а не надуманним?
показать весь комментарий
24.01.2022 15:05 Ответить
"Доктор, ми лохі?"
показать весь комментарий
24.01.2022 10:53 Ответить
Смешно читать про рейтинг Смешко. Это рейтинг Гордона.
показать весь комментарий
24.01.2022 10:54 Ответить
а про Пецин не смешно..))))))))
показать весь комментарий
24.01.2022 10:57 Ответить
Смех без причины- признак дурачины. Читай биографию. Смешко сейчас наилучший вариант. И украинец. Все кто по нарисованному рейтингу выше его ни одного украинца.
показать весь комментарий
25.01.2022 06:10 Ответить
Как нас хотят убедить в том что кроме этих двух первых идиотов никого больше нет!! Оба проворовались , завели страну в глубокую задницу и после этого по этим проплаченным рейтингам впереди европы всей!!!!! С уверенностью скажу и не ошибусь, следующим президентом будет Тимошенко!!!!!!
показать весь комментарий
24.01.2022 11:04 Ответить
этот? так он помер в 86-м году.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:23 Ответить
Ага...значить все ж Тимошенко, а не Мураєв...
показать весь комментарий
24.01.2022 11:33 Ответить
А при чем здесь мураев????!
показать весь комментарий
24.01.2022 12:01 Ответить
жулька з мудаєвим борються з мертвечуком за право лизати оч.ко пуйлу!!!! ви не знали?
показать весь комментарий
24.01.2022 18:25 Ответить
Да ты что!!!! Я знаю что твоего пэцьку и бубочку олйух давно уже отымел в задницу
показать весь комментарий
24.01.2022 19:24 Ответить
ві нє панімаєтє! ета другоє!
показать весь комментарий
24.01.2022 18:23 Ответить
Тимошенко уже ничего не светит.
Будет где-то на 5-ом месте
показать весь комментарий
24.01.2022 11:46 Ответить
Ну-ну, посмотрим!
показать весь комментарий
24.01.2022 12:02 Ответить
Ваня Сулима, ты??? Где-же ты пропадал сколько? Видимо, баба Дуля тебя устроила сторожить свое имение. Ваня без тебя скучно, заходи почаще на ЦН, будет над кем поржать.
показать весь комментарий
24.01.2022 12:27 Ответить
ні, не СулівАно... Стиль написання інший та щелепні борошна у кожній літері.
показать весь комментарий
24.01.2022 13:05 Ответить
Ну а шо делать, Вани нет, а из бютоаналов (это такое название я применяю с тех пор, когда баба Дуля начала дружить с рыгоаналами) только этот. Вот ему и досталось.
показать весь комментарий
24.01.2022 13:14 Ответить
їхні агентурні псевдоніми- викрито... Та й метод написання у ікорок ТЮльки- це вкид аліЮля, після завершення обговорення та по усім сторінкам постфактум. бютоанали - сер.
показать весь комментарий
24.01.2022 13:24 Ответить
Первая часть комментария все правильно. По второй части, то жулька ничем не отличается от этих двух.
показать весь комментарий
25.01.2022 06:12 Ответить
Рисуйте, рисуйте....
показать весь комментарий
24.01.2022 11:06 Ответить
Этот список - диагноз. Безнадёжный.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:09 Ответить
Всё зависит от травы , а если будет открытый конфликт ,то всё будет при родне
показать весь комментарий
24.01.2022 11:10 Ответить
Откель у Жульки 11%? Бабушку сейчас не слыхать, не видать , а рейтинг растет. Чудеса
показать весь комментарий
24.01.2022 11:14 Ответить
вАна - працює!
показать весь комментарий
24.01.2022 13:07 Ответить
ядрений електорат - діди ще памьятають як жЮлька дівкою була
показать весь комментарий
24.01.2022 14:39 Ответить
кому що,а курці просо!
показать весь комментарий
24.01.2022 11:14 Ответить
Петя - международно признанный неформальный лидер Украины! Запад его просто обожает! А Вова Путин по ночам скрежещет зубами и в тяжелом сне с ненавистью орет: Порох - убью! Жаль только для государства Украина, что лидер этот на фоне зелеклоуна, тем не менее раздавившего его 73% голосов избирателей отдавших голос за него, даже зная, что он - клоун!
показать весь комментарий
24.01.2022 11:14 Ответить
Рейтинги клоуна тают як роса на сонці.
Здоровий глузд расставит все на свои места.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:49 Ответить
, ну ты дал!!!!!!
показать весь комментарий
24.01.2022 12:04 Ответить
Підтримка Зеленського....Я вас прошу...Ви ці відсотки з чого висмоктали цікаво??? Який може бути рейтинг у людини, яка катається на лижах коли біда на порозі...Хоч хтось на світі може обгрунтувати чого б він віддав голос за цього зрадника-нездару......І де ж ваш лідер..Не чути жодної заяви...Жодної...Хоча, що може сказати це стерво....
показать весь комментарий
24.01.2022 11:21 Ответить
Ты думаешь, что стадо идиотов, проголосовавших за клоуна бубу криворогого уменьшилось ? Они все еще сидят с раскрытыми ртами и мечтают, что найцвелычниша шмаркля что-то им, кроме своей пипетки, которой он играет, что-то положит.
показать весь комментарий
24.01.2022 12:33 Ответить
надіюсь на це...Хоча всі попередні вибори показують, що крім теліка наші виборці нікому не довіряють..
показать весь комментарий
24.01.2022 12:54 Ответить
ОП. Перша година вторгнення

Зеля: Это замечательно.
Ермак: Замечательно?
Зеля: Это прекрасно. Каждый президент военного времени избирается на второй срок. Я уже думал бамбить Австралию или типа того. А кто они такие, кстати?
Ленка: Нацики. Oт *****.
Зеля: Вау. Настоящие нацики...
показать весь комментарий
24.01.2022 11:21 Ответить
к концу каденции на полшестого обеспечено
показать весь комментарий
24.01.2022 11:30 Ответить
Опять заказуха. Педро на такое денег не жалеет.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:31 Ответить
Зебили сосут, тут никакими опросами не исправить.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:36 Ответить
ПОРОШЕНКО ЗАБЛОКИРОВАЛИ ВИЗИТ НА ЗАСЕДАНИЕ НАТО -

ОП ЗАМЕНИЛ ЕГО ДЕПУТАТОМ "ОПЗЖ"


Пятый глава Украины напомнил, что не только получил приглашение в штаб-квартиру Альянса, но и решением Верховной Рады должен был представлять "ЕС" в Парламентской Ассамблее НАТО.
Кроме этого, глава делегации уже включил экс-президента в состав группы, куплены билеты в Брюссель и обратно.

Более того, решение суда не препятствует поездкам Порошенко за границу при соблюдении определенных формальностей.

"Лично Зеленский дал указание заблокировать выезд из Украины", - возмутился Петр Порошенко.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:36 Ответить
И это правильно. Не чего корешу Медведчука в штаб-квартире НАТО делать.
показать весь комментарий
24.01.2022 12:07 Ответить
Зато опозажопам есть там что делать? Они же против НАТО.
показать весь комментарий
24.01.2022 12:15 Ответить
іди лікуйся!
показать весь комментарий
24.01.2022 18:27 Ответить
Тут лёгкая манипуляция + хайп связаный криминальным делом.

По первому пункту убрали из опроса Кличка. Где-то +2%

А по второму избиратели Тягныбока решили поддержать Порошенка. Еще +2%
показать весь комментарий
24.01.2022 11:37 Ответить
Зюзе никакие деньги, брехня и обещания о конце эпохи бедности уже не помогут.

А Порох с деньгами или без денег настояший през.

И это все больше становится заметным на фоне 2,5 летнего правления никчемного недонаполеончика
показать весь комментарий
24.01.2022 11:56 Ответить
ще півроку і зєлох буде в кінці таблиці. зараз підвищують зарплату лікарям, це значить, що ціни ракетою вгору сягнуть, ох, після цього зєлохторат завиє!!
показать весь комментарий
24.01.2022 11:46 Ответить
Кстати в киевской БСП (Больница скорой помощи) с завтрашнего дня начинается забастовка по поводу невыплаты зарплат

Вот вам и зюзины обещания.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:58 Ответить
А впереди еще рост цен на всё и вся из-за роста цен на газ.
Впереди ещё продуктовые карточки.
Там еще что то Тищенко сморозит или какоц то из слуг.
Впереди очередные отпуска - лень и инфантилизм есть непреодолимые силы.
Никакого подъёма экономики без верховенства права не будет. Сколько бы не пытались построить автократию имени Зе.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:48 Ответить
В Украине резко подорожает картофель: о чем предупреждают аграрии

Уже в середине весны или даже в ее начале цена на картофель стремительно пойдет вверх

С начала 2022 года уже заметно подорожали овощи борщевого набора - морковь, лук, свекла.

https://vesti-ua.net/novosti/ekonomika/204813-v-ukraine-rezko-podorozhaet-kartofel-o-chem-preduprezhdayut-agrarii.html

Обычная капуста уже по 20грн.
показать весь комментарий
24.01.2022 12:06 Ответить
А давайте отберем деньги у бедных.
- Но у них же практически нет денег?
- Да, денег у них мало, зато бедных дохрена!
показать весь комментарий
24.01.2022 12:12 Ответить
Кто вообще до сих пор голосует за Тимошенко? Кто эти люди?
показать весь комментарий
24.01.2022 11:57 Ответить
Какие нить бабульки
показать весь комментарий
24.01.2022 11:59 Ответить
Бабульки за "Бабківщину"
показать весь комментарий
24.01.2022 14:20 Ответить
на закарпутті всі злодії і бариги тепер за жюлю!
показать весь комментарий
24.01.2022 18:29 Ответить
У Пороха рейтинг растет вопреки всем пакостям от зюзиков.
А у Зюзи падает вопреки всем стараниям его пропагандонов.
показать весь комментарий
24.01.2022 12:10 Ответить
Як можна довіряти КМІСу (як і іншим українським соцкомпаніям) якщо в 2012 році на замовлення партії регіонів щоб оправдати мовний закон Колісніченка-Ківалова він видав що 74% українців хочуть щоб російська мова стала державною в Україні.
показать весь комментарий
24.01.2022 12:21 Ответить
Петр Порошенко оставался одним из немногих представителей так называемого «оранжевого лагеря», кто не потерял позиции после победы на президентских выборах Виктора Януковича. Наоборот: пока его заклятый оппонент Юлия Тимошенко и близкий соратник Юрий Луценко находились за решеткой, Порошенко в 2012 году преспокойно идет работать в правительство Николая Азарова.

ВОТ ДЛЯ ЧЕГО ЕМУ ВЛАСТЬ



По данным жеурналу «Forbes Украина», который с 2011 года публикует рейтинг самых богатых украинцев, За годы президентства Виктора Януковича Петр Порошенко увеличил свое состояние вдвое - до $1,6 млрд в 2013 году.

Не в последнюю очередь это произошло благодаря тому, что компании, которые связывают с ним, систематически выигрывали государственные тендеры. Лишь в 2012 году https://ipress.ua/go/aHR0cDovL2ZvcmJlcy51YS91YS9yYXRpbmdzL3Blb3BsZQ== по данным https://ipress.ua/go/aHR0cDovL2ZvcmJlcy51YS91YS9yYXRpbmdzL3Blb3BsZQ== «Forbes Украина» они получили из государственного бюджета 1 миллиард 136 миллионов гривен. Мизер, по сравнению с почти 79 миллиардами, заработанными компаниями Ахметова, и 38 миллиардами, потребленными старшим сыном Виктора Януковича. Однако достаточно, чтобы подозревать, что для предыдущей власти Петр Алексеевич был. как минимум, не чужим человеком.
показать весь комментарий
24.01.2022 13:02 Ответить
До 2014 года в украинском политикуме раздел на бело-голубых и оранжевых был весьма условным. Большей частью это делалось на публику. Для окучивания своего электората. В кулуарах и личных кабинетах эти «непримиримые враги» порой имели совершенно иные контакты и связи, вплоть до кумовских. Порошенко один из ярких представителей таких номинально оранжевых, который по факту никогда не был врагом для бело-голубых. А на открытое сближение с ПР в 2012 году Порошенко толкнуло желание занять кресло мэра Киева. Надеялся получить на это благословение от Януковича.
Что касается состояний олигархов, то это не суммы в живых деньгах, а оценочная стоимость их активов. Эта стоимость может существенно колебаться. Следовательно, меняются и цифры в рейтинге Форбс. Но говорить, опираясь на эти цифры, что кто-то при ком-то заработал больше или меньше, абсолютно не правильно. Ибо это не заработок, а лишь рост стоимости активов.
показать весь комментарий
24.01.2022 14:23 Ответить
Якщо масові (не наукові) періодичні видання, до яких належить ЦН, повідомляють у своїх публікаціях якісь наукові факти, наприклад, з фізики, астрономії, біології чи медицини, то вони беруть інформацію з наукових видань де всі ці факти пройшли незалежне наукове рецензування. Тільки для соціологів чомусь робиться виняток. Все що вони подають, залюбки приймається апріорі вважаючи що все це правда. Тобто ЗМІ самі відкривають шлях для соціологічного фальсифікату.
показать весь комментарий
24.01.2022 13:16 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 13:32 Ответить
говорят, сраные рейтинги без Кличка. То есть, если бы в рейтинге был Кличко, цифры были бы совсем другими.
показать весь комментарий
24.01.2022 13:54 Ответить
В рейтингах, где есть Кличко, его показатели в пределах статистической погрешности. Он абсолютно не серьёзный «игрок» на общенациональном уровне. Мэрское кресло это его максимум.
показать весь комментарий
24.01.2022 14:25 Ответить
Так они были бы несколько другими для всего расклада, а не только исключительно для Пороха, как тут волают зюзики.
показать весь комментарий
24.01.2022 14:25 Ответить
Зюзики, не переживайте так

Сейчас Зюзя прикажет (все же в его потных ручках) и ему нарисуют совсем другой рейтинг.
Всего то и делов.
Вон захотел и приказал не пущать Пороха на саммит НАТО.
Он уверен, что тупо гнобить своего оппонента неприкрыто у всех на виду не выглядит неприлично и это добавит ему рейтинга?

А адекватные люди считают, что так поступать в приличном обществе, мягко говоря, неэтично.
Чтобы выглядеть лучше оппонента, надо что-то делать лучше его.
показать весь комментарий
24.01.2022 14:33 Ответить
Если преследование Порошенко продолжится, то рейтинг Зеленского станет ниже всех и тогда встанет вопрос о соответствии этого человека занимаемой должности.
показать весь комментарий
24.01.2022 14:42 Ответить
Украина наступает на те же грабли: генерал СБУ Смешко на 4 месте .....
Мировая история показала, что генерал, во главе страны, это катастрофа для страны, исключение-Де Голль .
Как-то Немцов сказал о генерале Лебеде: генерал-демократ невозможен, как еврей-оленевод...
показать весь комментарий
24.01.2022 15:46 Ответить
Необходимо понимать, что у нас нет и никогда не было демократии. Ни при одном президенте. У нас антинародная криминальная кланово-олигархия. Кто у нас президент-демократ?

Главной базой нашей антинародной системы есть олигархические системы выборов президента и парламента. Они никакие не демократические. Такую систему выборов ввел Кучма, но ни один президент ничего не сделал для ликвидации олигархичности выборов. В том числе и ваш порох.
показать весь комментарий
25.01.2022 06:03 Ответить
А Смешко сейчас единственно нормальный вариант. Украинец, умнейший человек, патриот.
показать весь комментарий
25.01.2022 06:18 Ответить
зеленое дерьмо - в отставку.......
показать весь комментарий
24.01.2022 17:29 Ответить
у Зе было в первом туре 33%. Теперь 23%, это ещё не такое большое падение.
показать весь комментарий
24.01.2022 23:51 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2022 01:53 Ответить
Очень слабо верится в эти рейтинги, один начал махинации с углем и спалился, а другой сделал в стране кризис, и они в топе... фейк какой-то..
показать весь комментарий
25.01.2022 11:07 Ответить
Это бред какой-то, откуда они берут эти соц вопросы, из головы??? Какой зеленский, какой порох, я вас умоляю
показать весь комментарий
25.01.2022 11:28 Ответить
Мне интересно посмотреть на тех кто еще до сих пор верит в Зеленского и Порошенко. Один начал махинации с углем и поднятие тарифов, а второй ввел страну в кризис
показать весь комментарий
25.01.2022 11:38 Ответить
Чегооооооо, что за фейковые новости, кто эти люди которых они опрашивали??? Или может они никого не опрашивали?? На фоне последних событий поверить что Зеленский и Порошенко в топе рейтинга... очень сложно в это поверить
показать весь комментарий
25.01.2022 11:56 Ответить
В топе должна быть Тимошенко, ведь она близка с народом, опыта в политики уйма, была лучшим премьером за всю историю Украины и народ ее любит!!!!
показать весь комментарий
25.01.2022 12:04 Ответить
Страница 3 из 3
 
 