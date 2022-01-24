РУС
Решение Госдепа об отъезде членов семей сотрудников посольства США в Киеве считаем преждевременным, - пресс-секретарь МИД Николенко

Решение Госдепа об отъезде членов семей сотрудников посольства США в Киеве считаем преждевременным, - пресс-секретарь МИД Николенко

Министерство иностранных дел Украины считает решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников посольства США в Киеве преждевременным.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"В Министерстве иностранных дел приняли к сведению решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве, а также предоставление части сотрудников возможности уехать на добровольной основе. Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения", - подчеркнул спикер министерства.

По словам Николенко, фактически кардинальных изменений в ситуации по безопасности в последнее время не произошло, поскольку угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года, а скопление российских войск у государственной границы началось еще в апреле прошлого года.

Читайте также: ЕС не намерен эвакуировать семьи дипломатов из Киева, - Боррель

"Решение Госдепа США не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас выедут из Украины. Посольство продолжит полноценно работать. Члены дипмиссии получили возможность уехать, если у них есть такое желание. Однако их отъезд вовсе не обязателен", - пояснил он.

Николенко отметил, что Российская Федерация сейчас прилагает активные усилия для дестабилизации внутренней ситуации в Украине.

Напомним, ранее в Госдепе сообщили, что члены семей госслужащих США обязаны уехать из посольства в Киеве.

Автор: 

Госдепартамент США (1876) МИД (7077) посольство (1094) США (27780) Николенко Олег (301)
Топ комментарии
+14
Може треба було заздалегідь готуватися до протистояння з паРашкою, а не ковідні кошти в дороги закопувать, коли не хватає на озброєння?...
24.01.2022 10:04 Ответить
+8
Какая разніца? Просрали оборонні програми, накатали асфальтових доріжок для путінських танкістів, а тепер не на часі!? Дибіли, мля.
24.01.2022 10:06 Ответить
+8
Вони не в дороги, а в офшори закатували. Думали про майбутнє ... своє. Тепер їм є куди тікати, і на що безбідно жити. До чого тут Україна її безпека та захист?
24.01.2022 10:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Американці просто їдуть на шашлики...
24.01.2022 10:04 Ответить
24.01.2022 10:04 Ответить
24.01.2022 10:08 Ответить
Так саме для цьго вони і лізли до влади, використовуючи брудні політичні технології і тотальну брехню. Лише ідіоти не розуміли цього в 2019 році.
24.01.2022 10:32 Ответить
24.01.2022 10:06 Ответить
своя рубашка ближе к телу... они же видят уровень мышления нынешней власти
24.01.2022 10:07 Ответить
Два месяца назад наши небожители разглагольствовали, что угрозы нет и не видно скопления войск РФ. Потом опомнились и начали подтверждать данные западных разведок и попутно успокаивать. На прошлой неделе ПреЗедент неудачно "успокоил" граждан своей речью, чем больше подорвал доверие к себе и институтам власти. В хор зашли новые "певуны" из Министерства иностранных дел. Ту же песню затянули. А Министр обороны и военные говорят о формировании теробороны и готовности войск на фоне сорванных оборонзаказов. Так кому верить? Гражданским, которые не нюхали пороха.? Или профессиональным военным?
24.01.2022 10:10 Ответить




ELINT News


@ELINTNews

·
https://twitter.com/ELINTNews/status/1485523403784269824 13 мин



https://twitter.com/hashtag/BREAKING?src=hashtag_click #BREAKING : U.K. has begun to withdraw staff from Embassy in Ukraine- BBC News
Великобритания начала отзывать сотрудников посольства в Украине- BBC News
24.01.2022 10:16 Ответить
srael Radar


@IsraelRadar_com

·
https://twitter.com/IsraelRadar_com/status/1485508365036015619 1 ч



Israel updates plans for mass evacuation of Jews from https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hashtag_click #Ukraine if war erupts; 75,000 people in eastern Ukraine eligible for Israeli citizenship, unclear how many would want to leave; top officials meet to discuss possible emergency airlift (via
https://twitter.com/Haaretz @Haaretz
)
Израиль обновляет планы массовой эвакуации евреев из https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hashtag_click #Ukraine , если разразится война; 75 000 человек на востоке Украины, имеющих право на получение израильского гражданства, неясно, сколько из них захотят уехать; высокопоставленные чиновники встречаются, чтобы обсудить возможную экстренную переброску по воздуху (через
https://twitter.com/Haaretz @Haaretz
)
24.01.2022 10:18 Ответить
Israel Radar - non government!!!!!!!
24.01.2022 10:33 Ответить
ЦЕ ВКИДАННЯ!!!
У твіті немає посилання на BBC News, а лише на кремлівську помийку SkyNews
24.01.2022 10:26 Ответить
почекай не багато, скоро це і на Цензорі з'явиться ... Лінь кидати тобі 100 інших посилань.
24.01.2022 10:30 Ответить
Я подивився усі гілки новин за цим посиланням - Британія поки не евакуює.
24.01.2022 10:37 Ответить
24.01.2022 10:38 Ответить
Трясця, тепер слідкуємо за нашою Зе-більшістю !!! Куди вони рвонуть ??? !!! Медведчук чекає вдома на делегацію з хлібом-сіллю.
24.01.2022 10:23 Ответить
Заметим, что Германии в этом списке нет. И двуличной Франции, ожидаемо, тоже. Не исключено, что они продолжает поставки вооружений России. Вот и все, что надо знать о роли Макрель и Макарона в "переговорах" и "Нормандском процессе":

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2022/01/24/7321423/ Низка урядів Заходу активно підтримують Україну. Ключовий партнер - Сполучені Штати - надали минулого року рекордну безпекову допомогу вартістю 650 млн. доларів та мають намір суттєво збільшити її розмір вже в цьому році.

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2022/01/24/7321423/ Велика Британія активно допомагає розбудовувати ВМС України та нещодавно надала протитанкові засоби.

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2022/01/24/7321423/ Канада, Польща, Естонія, Литва, Латвія та Туреччина також є безцінними у зміцненні оборонних спроможностей України.
24.01.2022 10:24 Ответить
"широкомасштабна загальновійськова операція не може бути проведена щонайменше у наступні два-три тижні."© УП.
1.Це збігається із повідомленнями у пресі, що СіЗіньпін просив путлєра не нападати до завершення олімпіади 2022
2.путлєр (як гітлєр) любить сакральні дати 22.02.2022.
24.01.2022 10:44 Ответить
24.01.2022 10:28 Ответить
Реакція преЗедента - голову в пісок ! А чого ви чекали від блазня ????
24.01.2022 10:33 Ответить
агента!
МЗЧ - тихо саботує оборону України, мабуть як агент путлєра:
1) оборонзамовлення 2021 провалено, ракетні програми згорнуто, ППО не модернізується.
2) РНБО не збирається, Верховна зРада на найдовших канікулах.
3) Народу "по-тєліку мутить" протирічиві відосіки - "не панікуйте, не купуйте гречку" або "Харків буде окуповано"..
24.01.2022 10:45 Ответить
Куда вы, ребята, куда???! а как же шашлыки?!
24.01.2022 10:34 Ответить
Хіба американці питали, що думає про евакуацію їхніх співробітників наше МЗС? Якого дідька встромляти носа в їхні справи, та ще й з критикою? Вони й без шмаркатих обійдуться. А нашим чиновникам варто б трохи підкоригувати свій тон. Жебракам не личить повчати благодійників.
24.01.2022 10:45 Ответить
А хто кинув Україну з Будапештським меморандумом як не США з кацапендрією? Чи ви думаєте якщо в Україні було би хоча би з 10 ракет "Сатана" в бункерах, то США відкупилися від України допомогою менш ніж на 3 млрд. доларів за 8 років, коли Ізраїлю дають кожен рік по 5 млрд. Так США би всі можливі санкції на кацапів би наклали, якщо знали, що можлива ядерна війна і кацапи владні дихати би боялися, бо все їх майно та рахунки по всьому світу були би конфісковані.
24.01.2022 11:32 Ответить
Странное по меньшей мере поведение президента Украины…
То , что происходит сейчас в Украине, было бы поводом ХОТЯ БЫ для подготовки людей к реальной войне .
Но нет , «в Багдаде всё спокойно» …
А ЧТО ДЕЛАТЬ мирным жителям в случае войны, куда бежать, куда прятаться, кому помогать , где бомбоубежище, а если эвакуация , то куда идти ???
Какой план действий ???
С такой нулевой подготовкой для населения , паника обеспечена.😕
24.01.2022 11:07 Ответить
Зая , вас назначат НАЧАЛЬНИКОМ ПАНИКИ !
24.01.2022 11:16 Ответить
Вона не панікує . ЇЇ питання в тему , вона жінка , і в неї діти , і це найцінніше , як і Ненька Україна .
24.01.2022 12:42 Ответить
А что , надо ровно сидеть на попе и ждать когда петух клюнет ?
Так потом уже будет поздно пить Боржоми…
«Сани готовят летом» .🤪
24.01.2022 13:43 Ответить
Мирні повинні захищати свої домівки, країну , а не кудись бігти . Але на жаль , для місцевих самооборон-тероборон немає грошей , все купуємо за свій кошт, починаючи з броніків, касок , аптечок , мисливської зброї.. Зелена влада відкрито СОБОТУЄ !
24.01.2022 12:39 Ответить
МИД Украины что-то себе считает - пусть держит своё считание при себе.
Семьи сотрудников как раз раз открыты для нападений и провокаций.
Что там нарасследовали в гибелью жены военного атташе на железнодорожных путях ? Бегала утром в парке и забежала на рельсы ?
Семьи американцев - не ваше собачье дело, уважаемый МИД Украины.
24.01.2022 12:32 Ответить
Как говорится, я от вас млею, дорогая редакция.
24.01.2022 12:33 Ответить
Сейчас курс скаканёт мля
24.01.2022 13:21 Ответить
 
 