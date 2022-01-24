Решение Госдепа об отъезде членов семей сотрудников посольства США в Киеве считаем преждевременным, - пресс-секретарь МИД Николенко

Министерство иностранных дел Украины считает решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников посольства США в Киеве преждевременным.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"В Министерстве иностранных дел приняли к сведению решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве, а также предоставление части сотрудников возможности уехать на добровольной основе. Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения", - подчеркнул спикер министерства.

По словам Николенко, фактически кардинальных изменений в ситуации по безопасности в последнее время не произошло, поскольку угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года, а скопление российских войск у государственной границы началось еще в апреле прошлого года.

Читайте также: ЕС не намерен эвакуировать семьи дипломатов из Киева, - Боррель

"Решение Госдепа США не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас выедут из Украины. Посольство продолжит полноценно работать. Члены дипмиссии получили возможность уехать, если у них есть такое желание. Однако их отъезд вовсе не обязателен", - пояснил он.

Николенко отметил, что Российская Федерация сейчас прилагает активные усилия для дестабилизации внутренней ситуации в Украине.

Напомним, ранее в Госдепе сообщили, что члены семей госслужащих США обязаны уехать из посольства в Киеве.