Путин осознает, что после первых больших потерь в Украине российская армия не пойдет дальше, - командующий ООС Павлюк

Президент России Владимир Путин сам понимает, что российские войска не пойдут дальше после того, как понесут первые большие потери в случае вторжения в Украину.

Об этом командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил в интервью The Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если нашей разведке удастся предусмотреть направление главного российского удара (в случае вторжения – ред.), то после первых больших потерь (россияне – ред.) дальше не пойдут. Путин осознает, что после тяжелых потерь его армия может остановиться сама. В этом не можно доверять интуиции. Речь идет о холодном расчете", – сказал он.

По словам Павлюка, в Украине уже созданы отряды территориальной обороны, а это значит, что будет более 100 тысяч добровольцев, готовых взяться за оружие.

"Даже сейчас людям, готовым воевать, раздают оружие", - добавил он.

Командующий ООС также отметил, что никто на самом деле не понимает, что российское вторжение в Украину было бы концом ценностей и способа существования Европейского Союза.

"Это было бы концом европейского проекта. Если Россия получит страну с потенциалом Украины, то она не остановится. Дальше будут страны Балтии", – сказал Павлюк.