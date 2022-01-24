РУС
Путин осознает, что после первых больших потерь в Украине российская армия не пойдет дальше, - командующий ООС Павлюк

Президент России Владимир Путин сам понимает, что российские войска не пойдут дальше после того, как понесут первые большие потери в случае вторжения в Украину.

Об этом командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил в интервью The Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если нашей разведке удастся предусмотреть направление главного российского удара (в случае вторжения – ред.), то после первых больших потерь (россияне – ред.) дальше не пойдут. Путин осознает, что после тяжелых потерь его армия может остановиться сама. В этом не можно доверять интуиции. Речь идет о холодном расчете", – сказал он.

По словам Павлюка, в Украине уже созданы отряды территориальной обороны, а это значит, что будет более 100 тысяч добровольцев, готовых взяться за оружие.

"Даже сейчас людям, готовым воевать, раздают оружие", - добавил он.

Командующий ООС также отметил, что никто на самом деле не понимает, что российское вторжение в Украину было бы концом ценностей и способа существования Европейского Союза.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение Госдепа об отъезде членов семей сотрудников посольства США в Киеве считаем преждевременным, - пресс-секретарь МИД Николенко.

"Это было бы концом европейского проекта. Если Россия получит страну с потенциалом Украины, то она не остановится. Дальше будут страны Балтии", – сказал Павлюк.

армия РФ (20384) путин владимир (32078) россия (96970) США (27780) операция Объединенных сил (6766) Павлюк Александр (191)
Топ комментарии
+15
Султан Эрдоган 3 февраля приезжает в Киев с новенькими Байрактарами... кажуть люди,что Эрдоганыч задумал что то коварное против РАБссии наверно передавил все помидоры...чтобы крысы Путлера не обожрались СкреПОНОСом...
показать весь комментарий
24.01.2022 10:44 Ответить
+14
https://ibigdan.livejournal.com/27883602.html Українці - народ широкий та гостинний

То ж вивчайте ритуал привітання інтервентів шведсько-британським ПТРК NLAW.





далі -- https://ibigdan.livejournal.com/27883602.html
показать весь комментарий
24.01.2022 10:42 Ответить
+14
п.с. незважаючі навіть на відкрите вторгнення рашки - позитив все одно есть та буде ще більше:
- до тупої зебіло/вати дойде що расея - ВОРОГ, і домовлятися з ним - не можна, його треба знищувати на НАШІЙ терріторії..
- клован у ролі "верховного" - це ідіотизм..
- зброя повинна бути у ВІЛЬНОМУ володінні, як в Швейцарї, Техасі та Ізраилі.. бо поряд - кацапи і вони й через 100 років будуть сюди лізти...
- захищати Україну повині ми самі, не чекаючі допомоги, але будемо вдячні за будь-яку підтримку, тим паче за ленд-ліз з Брітанії, США та ін.країн.
- Україна в НАТО - це наш шлях, і хай палають пердаки у кацапів...
і т.д.
показать весь комментарий
24.01.2022 10:53 Ответить
заход таковых колон в прошлом... а вот ракетно-авиационные удары приведение в негодность инфраструктуры... хаос... это пожалуйста... и спаситель мураев на белом коне....
показать весь комментарий
24.01.2022 13:22 Ответить

А тоді для паРаші і )(уйла все закінчиться так!!!
показать весь комментарий
24.01.2022 13:41 Ответить
по ходу у сказочника арестовича появился достойный конкурент, даешь батл между сказочниками на территории квартала под волшебные звуки фортепьяно😂
показать весь комментарий
24.01.2022 23:02 Ответить
Страница 2 из 2
 
 