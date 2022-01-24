Вопрос поддержки Украины войском польским сегодня не стоит, - глава Бюро нацбезопасности Польши Солох

Варшава не планирует направлять солдат польского войска в Украину в случае вторжения войск РФ.

Об этом глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил в интервью, опубликованном 24 января в польской "Газете правой", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день тема поддержки Украины Войском польским не стоит. Мы оказываем помощь в политическом измерении - двустороннюю, в рамках НАТО и ЕС", - отметил он.

"Пока украинцы не ожидают дополнительного появления солдат из других стран, переговоры по поставке оружия продолжаются", - сказал он.

Солох напомнил, что "вопрос поддержки был предметом двухдневных консультаций президентов (Польши – ред.) Анджея Дуды и (Украины – ред.) Владимира Зеленского".

Комментируя ситуацию о присутствии польских солдат в Украине сейчас, Солох сказал, что "это зависит от проводимых там учений".

"Военное сотрудничество Польши и Украины в первую очередь охватывает миссии по тренировкам, в них мы сотрудничаем, например, с США и Канадой. Мы отрабатываем оперативную совместимость украинской армии с вооруженными силами стран-союзниц (с НАТО – ред.)", - добавил глава Бюро национальной безопасности Польши.