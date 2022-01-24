Вопрос поддержки Украины войском польским сегодня не стоит, - глава Бюро нацбезопасности Польши Солох
Варшава не планирует направлять солдат польского войска в Украину в случае вторжения войск РФ.
Об этом глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил в интервью, опубликованном 24 января в польской "Газете правой", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На сегодняшний день тема поддержки Украины Войском польским не стоит. Мы оказываем помощь в политическом измерении - двустороннюю, в рамках НАТО и ЕС", - отметил он.
"Пока украинцы не ожидают дополнительного появления солдат из других стран, переговоры по поставке оружия продолжаются", - сказал он.
Солох напомнил, что "вопрос поддержки был предметом двухдневных консультаций президентов (Польши – ред.) Анджея Дуды и (Украины – ред.) Владимира Зеленского".
Комментируя ситуацию о присутствии польских солдат в Украине сейчас, Солох сказал, что "это зависит от проводимых там учений".
"Военное сотрудничество Польши и Украины в первую очередь охватывает миссии по тренировкам, в них мы сотрудничаем, например, с США и Канадой. Мы отрабатываем оперативную совместимость украинской армии с вооруженными силами стран-союзниц (с НАТО – ред.)", - добавил глава Бюро национальной безопасности Польши.
Ты ж под украинским фоагом пишешь.
Польша на 100% будет участвовать, потому что после Украины придут к ним
треба ******* зброя.
у нас крім ВСУ є поліція,добровольці, сотні тисяч мисливців і тих хто має дома зброю.
от як взяти останніх, то це в основному фізично та психічно здорові люди.
які вміють користуватися зброєю,
сужу по собі.
чомусь нікому не прийшло в голову роздати нам, гранати автомати, снайперки та кулемети.
а чому, якщо поранення від кулі лікується а від картечі, шансів майже нема.
то я можу вже 20років держати дома помповик для самозахисту,
а з автомата зразу почну шмаляти в різні сторони, чи як?
чому він не може бути у мене в сейфі?