Вопрос поддержки Украины войском польским сегодня не стоит, - глава Бюро нацбезопасности Польши Солох

Варшава не планирует направлять солдат польского войска в Украину в случае вторжения войск РФ.

Об этом глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил в интервью, опубликованном 24 января в польской "Газете правой", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день тема поддержки Украины Войском польским не стоит. Мы оказываем помощь в политическом измерении - двустороннюю, в рамках НАТО и ЕС", - отметил он.

"Пока украинцы не ожидают дополнительного появления солдат из других стран, переговоры по поставке оружия продолжаются", - сказал он.

Солох напомнил, что "вопрос поддержки был предметом двухдневных консультаций президентов (Польши – ред.) Анджея Дуды и (Украины – ред.) Владимира Зеленского".

Комментируя ситуацию о присутствии польских солдат в Украине сейчас, Солох сказал, что "это зависит от проводимых там учений".

"Военное сотрудничество Польши и Украины в первую очередь охватывает миссии по тренировкам, в них мы сотрудничаем, например, с США и Канадой. Мы отрабатываем оперативную совместимость украинской армии с вооруженными силами стран-союзниц (с НАТО – ред.)", - добавил глава Бюро национальной безопасности Польши.

"За вас"?
Ты ж под украинским фоагом пишешь.
24.01.2022 11:06 Ответить
Перевод: "мы тоже ссым"
24.01.2022 11:03 Ответить
Желаю мира Украине, России пора успокоиться и не наводить ужас. Путину пора поубавить свои имперские амбиции. https://oblok.ru Дата начала войны уже прогнозируется но нужно избежать этого жалко парней.
24.01.2022 10:56 Ответить
Он имел в виду, на них, за зебилов и их детей.
24.01.2022 11:17 Ответить
Официальное участие армии означает объявление войны. Поэтому участвовать будут польские ихтамнеты. Врубенто?
Польша на 100% будет участвовать, потому что после Украины придут к ним
24.01.2022 11:13 Ответить
А с какой стати в Украине и за Украину и вместо вас зебилов и за того гнусавого морального урода, что вы посадили людям на шею в 2019 году с его бородатой бабушкой Беней, должны гибнуть польские и американские с канадскими и британскими парни и девушки?
24.01.2022 11:17 Ответить
Конечно.Нам не нужны американские или канадские солдаты. - Резников. Как только выдвиженец Коломойского усилит Минобороны замлинскими-шэфирами-менделями, так сразу супостата и пабдит. Самостоятельно.
24.01.2022 11:06 Ответить
Вот как то так. Все Озабоченные разной степерни.
24.01.2022 11:07 Ответить
Ключевое слова «сегодня» но завтра этот вопрос могут решить...
24.01.2022 11:08 Ответить
Солдат не надо, достаточно ополченцев на самолетах 😁
24.01.2022 11:11 Ответить
нам військо не треба.
треба ******* зброя.
у нас крім ВСУ є поліція,добровольці, сотні тисяч мисливців і тих хто має дома зброю.
от як взяти останніх, то це в основному фізично та психічно здорові люди.
які вміють користуватися зброєю,
сужу по собі.
чомусь нікому не прийшло в голову роздати нам, гранати автомати, снайперки та кулемети.
а чому, якщо поранення від кулі лікується а від картечі, шансів майже нема.
то я можу вже 20років держати дома помповик для самозахисту,
а з автомата зразу почну шмаляти в різні сторони, чи як?
чому він не може бути у мене в сейфі?
24.01.2022 11:17 Ответить
24.01.2022 11:18 Ответить
и не надо. у нас ветеранов АТО под 400 тыс. из них половина готова к бою уже сейчас
24.01.2022 11:19 Ответить
Главное побольше подготовить отравленного бухла в красивой упаковке и как бы ненароком оставлять для " освободителей "
24.01.2022 11:25 Ответить
Ничего, возможно и полякам повоевать придётся - если кацапьё и до них дотянется. Может тогда пожалеют что Украине вовремя войсками не помогли. Это же относится и ко всем остальным...
24.01.2022 13:39 Ответить
 
 