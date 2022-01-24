За сутки от COVID-19 умерло 7 человек, выявлено 464 новых случая заболевания, - Кличко

В Киеве обнаружили за минувшие сутки выявлено 464 больных коронавирусом, 7 человек умерли.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в соцсети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"464 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 7 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 8 444 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 353 224", – сообщил Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 255 женщин в возрасте от 18 до 89 лет и 142 мужчины в возрасте от 18 до 91 года. А также 23 девочки от 1 до 17 лет и 44 мальчика от 5 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 5 женщин от 60 до 86 лет и 2 мужчины 83 и 85 лет.

В больницы столицы госпитализировали 26 больных коронавирусом и 37 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 134 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 330 756 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 121, в Оболонском – 71 и в Подольском районе – 52 случая", – отметил Виталий Кличко.