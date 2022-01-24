РУС
Офис Президента считает, что эвакуация дипломатов из Киева связана с ситуацией в США, а не в Украине

Офис Президента считает, что эвакуация дипломатов из Киева связана с ситуацией в США, а не в Украине

В Офисе Президента предположили, что эвакуация членов семей и части сотрудников посольства США в Киеве вызваны не столько ростом угрозы вторжения России, сколько логикой внутриполитической ситуации в США.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По его словам, если бы Госдепартамент США не сделал этого, то столкнулся бы с критикой внутри страны.

Подоляк отмечает, что если США постоянно говорят о рисках ухудшения ситуации с безопасностью, было бы странно не проявить заботу о членах семей служащих посольства.

При этом он считает, что "не нужно те или иные внутренние управленческие решения правительств стран-партнеров превращать в какие-либо "тревожные сигналы". Решение США не вносит серьезных изменений в работу американских диппредставительств, "уровень взаимодействия и эффективности останется прежним", – сказал Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания эвакуирует часть дипломатов из посольства в Киеве

Он также считает вероятным, что решение об эвакуации может быть пересмотрено уже в феврале.

Напомним, ранее в Госдепе сообщили, что члены семей госслужащих США обязаны уехать из посольства в Киеве.

Автор: 

+103
показать весь комментарий
24.01.2022 11:06 Ответить
+63
Подоляк намекает, что дипломаты США едут домой, чтобы просто пожарить шашлыки?....
показать весь комментарий
24.01.2022 11:08 Ответить
+63
А дипломатів Великобританії теж пов"язана з США? Як ви задрали своєю локшиною недоумки.Кожен дебіл вважає когось дурнішим з себе і головне що сам собі вірить.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:09 Ответить
Про таких как Подоляк, метко выразился Лавров: "Дебил, бл..."
показать весь комментарий
24.01.2022 18:27 Ответить
а шо там все-таки с госпереворотом? сколько можно его ждать??? уже и 1 декабря прошло, прошло 1 января, скоро уже 1 февраля, а аннонсированного ЗЕленым укурком "переворота" все никак не видать ... или то были бредовые сны наркомана???
показать весь комментарий
24.01.2022 18:56 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 19:20 Ответить
Ага, звичайно. На З'єднані Стейти ось-ось Мексика нападе і відчавить Техас! Ясен пінь, усе через ситуейшн у Ґамериці, інфа 146%!
показать весь комментарий
24.01.2022 19:23 Ответить
Австралия эвакуирует из Украины семьи своих дипломатов, а Германия предложила оплатить выезд родственников своих представителей.
показать весь комментарий
24.01.2022 19:30 Ответить
Даже страшно представить какую хре-нь курят зе-утырки с оп...
показать весь комментарий
24.01.2022 20:21 Ответить
