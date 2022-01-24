Офис Президента считает, что эвакуация дипломатов из Киева связана с ситуацией в США, а не в Украине

В Офисе Президента предположили, что эвакуация членов семей и части сотрудников посольства США в Киеве вызваны не столько ростом угрозы вторжения России, сколько логикой внутриполитической ситуации в США.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его словам, если бы Госдепартамент США не сделал этого, то столкнулся бы с критикой внутри страны.

Подоляк отмечает, что если США постоянно говорят о рисках ухудшения ситуации с безопасностью, было бы странно не проявить заботу о членах семей служащих посольства.

При этом он считает, что "не нужно те или иные внутренние управленческие решения правительств стран-партнеров превращать в какие-либо "тревожные сигналы". Решение США не вносит серьезных изменений в работу американских диппредставительств, "уровень взаимодействия и эффективности останется прежним", – сказал Подоляк.

Он также считает вероятным, что решение об эвакуации может быть пересмотрено уже в феврале.

Напомним, ранее в Госдепе сообщили, что члены семей госслужащих США обязаны уехать из посольства в Киеве.