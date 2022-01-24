Нужно сделать все, чтобы избежать войны в Украине, - глава МИД Люксембурга Ассельборн

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн считает недопустимым развязывание войны в связи с ситуацией вокруг Украины.

Об этом он заявил в понедельник в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, на котором будут обсуждаться Россия и Украина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Не следует вступать в логику войны. Нужно сделать все, чтобы избежать войны, и для этого существуют министры иностранных дел", - заявил он.

В ответ на вопрос, как это сделать, Ассельборн сказал, что "России предложен процесс" Соединенными Штатами, НАТО, Европейским Союзом с готовностью с их стороны обсудить российскую обеспокоенность, если она существует.

"Я не думаю, что хоть на мгновение можно представить, что война, военное вмешательство изменят порядок вещей и дадут больше аргументов и возможностей России изменить архитектуру безопасности в Европе", – отметил люксембургский министр.

По его словам, министры иностранных дел занимаются сценарием, направленным на избежание войны. В этом он видит роль глав МИД.