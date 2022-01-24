Нужно сделать все, чтобы избежать войны в Украине, - глава МИД Люксембурга Ассельборн
Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн считает недопустимым развязывание войны в связи с ситуацией вокруг Украины.
Об этом он заявил в понедельник в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, на котором будут обсуждаться Россия и Украина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Не следует вступать в логику войны. Нужно сделать все, чтобы избежать войны, и для этого существуют министры иностранных дел", - заявил он.
В ответ на вопрос, как это сделать, Ассельборн сказал, что "России предложен процесс" Соединенными Штатами, НАТО, Европейским Союзом с готовностью с их стороны обсудить российскую обеспокоенность, если она существует.
"Я не думаю, что хоть на мгновение можно представить, что война, военное вмешательство изменят порядок вещей и дадут больше аргументов и возможностей России изменить архитектуру безопасности в Европе", – отметил люксембургский министр.
По его словам, министры иностранных дел занимаются сценарием, направленным на избежание войны. В этом он видит роль глав МИД.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.unn.com.ua/ru/news/1957278-vipav-yakir-u-turechchini-tanker-zablokuvav-protoku-bosfor
А, кто знает что говорят букмекеры о нападении на Украину и дату? Какие ставки на победу?
Про Украину в целом ничего не говорим, так как Банковая стала марионетками наших партнёров, и их геополитических игр, которые для Украины в любом варианте несут сильные потрясения и экономические нагрузки, которые лягут на украинцев.
Функционеры ОП в этом кейсе спасают свои «шкуры», преследуя личные интересы.
Кстати Ермак уже купил квартиру в Лондоне.
Телеграм-каналы Легитимный, Печерский холм