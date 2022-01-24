РУС
Нужно сделать все, чтобы избежать войны в Украине, - глава МИД Люксембурга Ассельборн

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн считает недопустимым развязывание войны в связи с ситуацией вокруг Украины.

Об этом он заявил в понедельник в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, на котором будут обсуждаться Россия и Украина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Не следует вступать в логику войны. Нужно сделать все, чтобы избежать войны, и для этого существуют министры иностранных дел", - заявил он.

В ответ на вопрос, как это сделать, Ассельборн сказал, что "России предложен процесс" Соединенными Штатами, НАТО, Европейским Союзом с готовностью с их стороны обсудить российскую обеспокоенность, если она существует.

"Я не думаю, что хоть на мгновение можно представить, что война, военное вмешательство изменят порядок вещей и дадут больше аргументов и возможностей России изменить архитектуру безопасности в Европе", – отметил люксембургский министр.

По его словам, министры иностранных дел занимаются сценарием, направленным на избежание войны. В этом он видит роль глав МИД.

+4
Чтобы не было войны, нужно заранее сдаться. Нам такое не подходит. ПНХ как говорицца.
24.01.2022 11:24 Ответить
+1
У турків теж "навчання" були))

https://www.unn.com.ua/ru/news/1957278-vipav-yakir-u-turechchini-tanker-zablokuvav-protoku-bosfor
24.01.2022 11:32 Ответить
+1
Война войной, а 4000 долл учительской зарплаты уже мало. Учитель Primary School- 9 202, Учитель Secondary School- 10 660 долл. Зарплаты и налоги в Люксембурге.Фев 1, 2021
24.01.2022 11:48 Ответить
Пристрелить путлера, забрать у маскалей яо.
24.01.2022 11:24 Ответить
Дайте купу зброї і грошей ! Активних бійців вистачить! І тоді загроза війни ліквідується
24.01.2022 11:26 Ответить
О нападении говорят все.
А, кто знает что говорят букмекеры о нападении на Украину и дату? Какие ставки на победу?
24.01.2022 11:39 Ответить
Хотим напомнить, что сейчас между западом и РФ идёт период блефа, как в покере, при этом каждый раз повышая ставки, пытаясь заставить своего оппонента «сдаться».
Про Украину в целом ничего не говорим, так как Банковая стала марионетками наших партнёров, и их геополитических игр, которые для Украины в любом варианте несут сильные потрясения и экономические нагрузки, которые лягут на украинцев.
Функционеры ОП в этом кейсе спасают свои «шкуры», преследуя личные интересы.
Кстати Ермак уже купил квартиру в Лондоне.
Телеграм-каналы Легитимный, Печерский холм
24.01.2022 11:42 Ответить
даже в Люксембурге уяснили проблему
24.01.2022 12:08 Ответить
24.01.2022 12:26 Ответить
Та ты шо, у нас уже 8 лет война как идёт, проснулось чучело
24.01.2022 12:27 Ответить
Дюксембург сказав Люксембкург зробив......... За якязик ніхто не тягнув.
24.01.2022 12:53 Ответить
 
 