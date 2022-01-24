РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9428 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 157 26

Стефанчук предлагает завтра утром провести встречу руководителей фракций с Резниковым для обсуждения ситуации в Украине

Стефанчук предлагает завтра утром провести встречу руководителей фракций с Резниковым для обсуждения ситуации в Украине

Спикер Руслан Стефанчук предлагает завтра в 9:00 провести встречу руководителей фракций с министром обороны Алексеем Резниковым.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на согласительном совете в понедельник.

По словам спикера, с таким предложением обратились к нему главы фракций и групп. "Если не будет возражений, можем провести (встречу. – ред.) даже завтра утром, потому что во вторник министр обороны уезжает в другую страну, вернется в четверг", – заметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нужно сделать все, чтобы избежать войны в Украине, - глава МИД Люксембурга Ассельборн

Стефанчук подчеркнул, что на встрече должны обсудить "сложившуюся ситуацию".

ВР (29399) Минобороны (9553) Резников Алексей (1173) Стефанчук Руслан (678)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Назріло питання - формування "Комітету національного порятунку" Бо з цими "зеленими мавпами" ми втратимо державу!!!
показать весь комментарий
24.01.2022 11:35 Ответить
+8
Будут договариваться, если в случае вторжения, куда драпать.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:34 Ответить
+3
Та чого ви спішите,віддихайте ще місяць-другий,а там дивишся і пасха на носі і знов чергова відпустка у наших "запрацьованих" депутатів,які так дбають за свій народ.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будут договариваться, если в случае вторжения, куда драпать.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:34 Ответить
Это я про "нашу" любимую власть.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:35 Ответить
Назріло питання - формування "Комітету національного порятунку" Бо з цими "зеленими мавпами" ми втратимо державу!!!
показать весь комментарий
24.01.2022 11:35 Ответить
зачем так спешить
показать весь комментарий
24.01.2022 11:35 Ответить
Та чого ви спішите,віддихайте ще місяць-другий,а там дивишся і пасха на носі і знов чергова відпустка у наших "запрацьованих" депутатів,які так дбають за свій народ.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:37 Ответить
Проведіть позачергове засідання Ради з заслуховування керівників обороної сфери!
показать весь комментарий
24.01.2022 11:38 Ответить
Вот так! рєшитєльна! нє то што Ющєнка...
показать весь комментарий
24.01.2022 11:38 Ответить
воно щось нєдовоскрєсє....
показать весь комментарий
24.01.2022 11:40 Ответить
говорящие головы будут успокаивать друг друга,
показать весь комментарий
24.01.2022 11:42 Ответить
Говорящие головы будут получать п...ды от Пороха...
показать весь комментарий
24.01.2022 11:48 Ответить
вы,чмошники зесратые,устроили себе самые длинные новогодние каникулы в истории Украины,а теперь ,когда разбегаются дипломаты,засесть решили...спасибо зебилью за весь этот дерьмовый цирк -гореть вам в аду,каждому..
показать весь комментарий
24.01.2022 11:48 Ответить
Русик,займись физкультурой. А то скоро новое кресло спикера надо будет заказывать ляма за два,как обычно.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:51 Ответить
Скоро не те що його срака не влізе у крісло,а й пика.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:54 Ответить
а моня щось пропонує?
зібрати рнбо, генштаб, комітет з безпеки та оборони?
чи він вмазався і єму какая разница, все в порядке и жарте шашлик.
нікому не здається що президент України живе в другому вимірі і його треба прибирати
від керівництва державою, так само тих кого він призначив на посади.
наслідки неадекватного керівництва ми вже бачимо.
повне знищення всього, до чого прийшла Україна за 30 років.
одним реченням: пацану знесло дах. все!!!
показать весь комментарий
24.01.2022 11:52 Ответить
завтра буде проводити збір благодійних коштів
показать весь комментарий
24.01.2022 12:55 Ответить
Та Раду потрібно збирати і викликати до неї отого Зеленого Йолопа,та ВАГІНІздити по всій зеленій пиці.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:55 Ответить
Будут решать куда убегать.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:59 Ответить
Эрмак уже разработал маршруты, сигналы оповещения, пароли при встречах с рузге, сумму командировочных и т.д.

После 1917 рэволюционеры призадумались, в случае бегства из России, кто кормить то их будет ? И решили, как проповедовал Бухарин обогащаться. И шо ? Таки да ! Обогащались. Он Троцкий безбездно жил вместе с кучей революционеров. А почему. Потому что сотворил со своим дядей первый офшор в истории России - своровал аж 20 млн золотом на строительстве паровозов в Швеции и Это уже в 1920 году. А эта плесень решила пока что спросить друга Ермака - будет ли бегство вообще.
показать весь комментарий
24.01.2022 12:34 Ответить
А ця нікчемна шкодлива кнуряка на ймення Стефанчук не хоче вийти до людей, які зараз протестують під ВР проти примусової вакцинації і антиконституційного карантину і обговорити з ними ситуацію в Україні? Чи ця свиня, яка вже давно нехтує інтересами виборців, не вважає їх людьми?
показать весь комментарий
24.01.2022 12:06 Ответить
бубочку лучше найдите - опять потерялася
показать весь комментарий
24.01.2022 12:07 Ответить
Миші затаскали...
показать весь комментарий
24.01.2022 12:11 Ответить
с Резниковым для обсуждения /Поставленная Коломойским вместо Виндмана птица-говорун отличается умом и сообразительностью: "В угрозе я вижу позитив", - Резников о концентрации войск России вблизи границ Украины .
показать весь комментарий
24.01.2022 12:17 Ответить
шашлыки закончились?
показать весь комментарий
24.01.2022 12:45 Ответить
Кнур прокинувся.
показать весь комментарий
24.01.2022 12:51 Ответить
"Суки Урода" уже отдохнули наконец-то, погрели свои кендюхи на курортах - можно и приступать к имитации деятельности в Верховной зРаде ?
показать весь комментарий
24.01.2022 13:47 Ответить
Та спіть вже й далі, чого прокинулись? До шашликів ще далеко
показать весь комментарий
24.01.2022 20:22 Ответить
 
 