Стефанчук предлагает завтра утром провести встречу руководителей фракций с Резниковым для обсуждения ситуации в Украине

Спикер Руслан Стефанчук предлагает завтра в 9:00 провести встречу руководителей фракций с министром обороны Алексеем Резниковым.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на согласительном совете в понедельник.

По словам спикера, с таким предложением обратились к нему главы фракций и групп. "Если не будет возражений, можем провести (встречу. – ред.) даже завтра утром, потому что во вторник министр обороны уезжает в другую страну, вернется в четверг", – заметил он.

Стефанчук подчеркнул, что на встрече должны обсудить "сложившуюся ситуацию".