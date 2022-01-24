Стефанчук предлагает завтра утром провести встречу руководителей фракций с Резниковым для обсуждения ситуации в Украине
Спикер Руслан Стефанчук предлагает завтра в 9:00 провести встречу руководителей фракций с министром обороны Алексеем Резниковым.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на согласительном совете в понедельник.
По словам спикера, с таким предложением обратились к нему главы фракций и групп. "Если не будет возражений, можем провести (встречу. – ред.) даже завтра утром, потому что во вторник министр обороны уезжает в другую страну, вернется в четверг", – заметил он.
Стефанчук подчеркнул, что на встрече должны обсудить "сложившуюся ситуацию".
зібрати рнбо, генштаб, комітет з безпеки та оборони?
чи він вмазався і єму какая разница, все в порядке и жарте шашлик.
нікому не здається що президент України живе в другому вимірі і його треба прибирати
від керівництва державою, так само тих кого він призначив на посади.
наслідки неадекватного керівництва ми вже бачимо.
повне знищення всього, до чого прийшла Україна за 30 років.
одним реченням: пацану знесло дах. все!!!
После 1917 рэволюционеры призадумались, в случае бегства из России, кто кормить то их будет ? И решили, как проповедовал Бухарин обогащаться. И шо ? Таки да ! Обогащались. Он Троцкий безбездно жил вместе с кучей революционеров. А почему. Потому что сотворил со своим дядей первый офшор в истории России - своровал аж 20 млн золотом на строительстве паровозов в Швеции и Это уже в 1920 году. А эта плесень решила пока что спросить друга Ермака - будет ли бегство вообще.