Из-за наращивания войск РФ на территории Украины НАТО направляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу

Союзники НАТО отправляют больше кораблей и самолетов для усиления сдерживания и обороны в Восточной Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Союзники НАТО переводят силы в режим боевой готовности и направляют дополнительные корабли и истребители к развертыванию НАТО в Восточной Европе, усиливая сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать войска в Украине и вокруг нее.

"В течение последних дней ряд членов Альянса сделали объявления о текущих или будущих развертываниях. Дания отправляет фрегат в Балтийское море и собирается отправить четыре истребителя F-16 в Литву в поддержку долговременной миссии НАТО по охране воздушной полиции в регионе. Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию. Франция выразила готовность отправить войска в Румынию под командованием НАТО. Нидерланды отправляют два истребителя F-35 в Болгарию с апреля для поддержки деятельности НАТО из воздушной полиции в регионе, а также переводят корабль и наземные подразделения в режим ожидания для сил реагирования НАТО. Соединенные Штаты также дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Альянса", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО не может гарантировать России нерасширение, но принятия новых членов в повестке дня нет, - Шольц

"Я приветствую союзников, которые предоставляют дополнительные силы для НАТО. НАТО будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в том числе путем усиления восточной части Альянса. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей среды безопасности, в том числе путем усиления нашей коллективной обороны", - отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг.