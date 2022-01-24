Нестандартных активных действий со стороны РФ не наблюдается, - начальник Харьковского пограничного отряда Ковальчук

Харьковский пограничный отряд охраняет государственную границу в усиленном режиме и круглосуточно мониторит ситуацию.

Об этом командир 4 пограничного отряда (Харьков) Госпогранслужбы Олег Ковальчук сказал на аппаратном совещании в облгосадминистрации в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день на государственной границе охрана осуществляется усиленно, обеспечен круглосуточный мониторинг государственной границы, оперативное реагирование на обстановку и применение резерва в случае провокаций или нестандартных ситуаций на государственной границе", - сказал Ковальчук.

Он заверил, что ситуация стабильная и контролируемая.

"В пунктах пропуска через государственную границу обеспечены фильтрационные мероприятия со всеми лицами, пересекающими государственную границу, обеспечен опрос персонала. То есть мы владеем той обстановкой, которая наблюдается в приграничных сопредельных государствах. Со стороны сопредельного государства каких-либо нестандартных активных действий не наблюдается", – сказал Ковальчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Город Харьков - это украинский город. Он будет мощно противостоять любой агрессии, – Терехов. ВИДЕО