РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6328 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 083 11

Нестандартных активных действий со стороны РФ не наблюдается, - начальник Харьковского пограничного отряда Ковальчук

Нестандартных активных действий со стороны РФ не наблюдается, - начальник Харьковского пограничного отряда Ковальчук

Харьковский пограничный отряд охраняет государственную границу в усиленном режиме и круглосуточно мониторит ситуацию.

Об этом командир 4 пограничного отряда (Харьков) Госпогранслужбы Олег Ковальчук сказал на аппаратном совещании в облгосадминистрации в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день на государственной границе охрана осуществляется усиленно, обеспечен круглосуточный мониторинг государственной границы, оперативное реагирование на обстановку и применение резерва в случае провокаций или нестандартных ситуаций на государственной границе", - сказал Ковальчук.

Он заверил, что ситуация стабильная и контролируемая.

"В пунктах пропуска через государственную границу обеспечены фильтрационные мероприятия со всеми лицами, пересекающими государственную границу, обеспечен опрос персонала. То есть мы владеем той обстановкой, которая наблюдается в приграничных сопредельных государствах. Со стороны сопредельного государства каких-либо нестандартных активных действий не наблюдается", – сказал Ковальчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Город Харьков - это украинский город. Он будет мощно противостоять любой агрессии, – Терехов. ВИДЕО

Госпогранслужба (6783) граница (5341) Харьков (7733)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Пиво купуємо тільки британське! Німецьке нехай скисає на полицях. Доки ті не ********** «лібен мутер» Росію.
показать весь комментарий
24.01.2022 12:23 Ответить
+2
Ну давайте скажем серьёзно ,бензоколонка ватная никогда не полезет туда где могут дать по харе а в сегодняшней Украине им харю просто сломают ,поэтому надо делать своё дело ,ВООРУЖАТЬСЯ и РАЗВИВАТЬ ЭКОНОМИКУ ,ну а воры в конце концов должны СЕСТЬ !!!
показать весь комментарий
24.01.2022 12:10 Ответить
+2
В магазинах на засрашкинских приграничных территориях с Украиной активно увеличиливаются продажи ликеро-водочных изделий.
показать весь комментарий
24.01.2022 12:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну давайте скажем серьёзно ,бензоколонка ватная никогда не полезет туда где могут дать по харе а в сегодняшней Украине им харю просто сломают ,поэтому надо делать своё дело ,ВООРУЖАТЬСЯ и РАЗВИВАТЬ ЭКОНОМИКУ ,ну а воры в конце концов должны СЕСТЬ !!!
показать весь комментарий
24.01.2022 12:10 Ответить
єто понятно.. но они и сами не знают что будут делать через секунду..
воевать со всем миром - хотят (точнее - "пАбИдить, щоб все сразу испугались и удрали!"), но как начинають получать по сосалам - тут же вспоминают о международном праве и законах..
как наркомани..
показать весь комментарий
24.01.2022 12:24 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 12:25 Ответить
Орда затаилась и ждет ...
показать весь комментарий
24.01.2022 12:14 Ответить
В магазинах на засрашкинских приграничных территориях с Украиной активно увеличиливаются продажи ликеро-водочных изделий.
показать весь комментарий
24.01.2022 12:22 Ответить
Смотреть в оба через границу! Может голые жопы будут показывать или еще шо. Тогда открывать огонь солью
показать весь комментарий
24.01.2022 12:22 Ответить
Пиво купуємо тільки британське! Німецьке нехай скисає на полицях. Доки ті не ********** «лібен мутер» Росію.
показать весь комментарий
24.01.2022 12:23 Ответить
Достали новости на эту тему, сколько ещё будем читать про вторжение ? Особенно, если его не будет
показать весь комментарий
24.01.2022 12:24 Ответить
Тобто, пох, жаримо шашлики
показать весь комментарий
24.01.2022 12:32 Ответить
"Нестандартні активні дії" - це які? Демонстрація голої дупи, геніталій, статевого акту у збочені формі? А СТАНДАРТНІ для підготовки вторгнення? Вони спостерігаються?
показать весь комментарий
24.01.2022 12:28 Ответить
да как то все реально и за реальностью марширование войска России вдоль границы сосчитали наверное скоро по фамилии будем знать почти каждого... это все действия Путина России рассчитаны не на Украину а на Европу США Британию НАТО они за 75 лет поди и забывать стали что были 2 Мировые войны... расчет на страх все как по лекалу в 1937 умиротворяли Германию и Гитлера и в итоге поклали под сотню миллионов людей... ведь перед тем как слить тупо Чехословакию пора бы знать некоторые аспекты.. того времени.. у Чехословакии было 45 отборных дивизий войска причем 18 из которых механизированные танки танкетки бронетехника артиллерия.. в СССР было 55 дивизий и 2 воздушные армии и 2 танковых соединения у Германии всего по кругу было 43 дивизии включая вспомогательные... у Чехословакии были предприятия на которые покусился Гитлер Шкода и иные просто сейчас не вспомню так вот каждый второй патрон производился в Чехословакии каждая первая пара ботинок шинелей шилась в Чехословакии сталь уголь и плюс положение в Европе тогда была поговорка кто овладеет Чехословакией то овладеет сразу всей Европой трахит дорог и железных дорог Север-Юг и Запад-Восток.. у нас был с Чехословакий и Францией Договор о помощи Франция в последний момент струсила а СССР не смог пойти на помощь так как Польша тупо запретила транзит войск через свою территорию о чем им все вернулось бумерангом 1939 года именно этот факт во многом заставил СССР агрессивно захватывать Бессарабию западню Белоруссию часть Польши и Закарпатье...
показать весь комментарий
24.01.2022 12:44 Ответить
 
 