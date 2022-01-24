РУС
Запустили процедуру обжалования полномочий российской делегации в ПАСЕ. В среду ожидаем голосования, - Кравчук

Украинская делегация в ПАСЕ запустила процедуру обжалования полномочий российской делегации в ПАСЕ. Уже в среду может пройти голосование.

Об этом сообщила в фейсбук член украинской делегации нардеп Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Запустили процедуру обжалования полномочий российской делегации в ПАСЕ. Уже в среду ожидаем голосования", - отметила она.

По словам Кравчук, это обжалование является одной из главных задач украинской делегации на январской сессии, ведь позволять агрессору чувствовать себя комфортно на международных площадках, наша делегация точно не будет.

"Я выступила с обжалованием по основаниям процедуры, ведь российский парламент сформирован по результатам выборов, включающих голоса с незаконно оккупированной территории Крыма. Напомнила иностранным коллегам о позиции Венецианской комиссии по включению непризнанной международной территории в общенациональный избирательный округ для проведения парламентских выборов, в которой прямо отмечено: организация выборов на аннексированной территории не оправдывает и не может оправдать аннексию", – пишет Кравчук.

Другое обжалование начал глава литовской делегации Эммануэлис Зингерис – на substantional grounds.

Вот и определиться окончательній круг друзей ********!
24.01.2022 12:29 Ответить
24.01.2022 12:32 Ответить
А на яку трясцю Зелені Йолопи підтведжували цю акредитацію у 2019 році.
24.01.2022 12:43 Ответить
Справді. Спочатку блаЗЄнські спокійнісінько споглядали як за їхньої мовчазної згоди повертають кацапню до "парє", а тепер згадали та "оскарження" пишуть. Покидьки.
24.01.2022 12:53 Ответить
Подобная работа это правильно и хорошо. Только вот бесперспективно. Т.к. вся бюрократия ПАСЕ живет (и очень не плохо) за счет членских взносов в ПАСЕ стран-участниц. Достаточно сравнить взносы РФ с Украинским. Увы, но деньги продолжают править миром.
Уверен, что Женечка Кравчук это прекрасно знает и понимает. Но вы же понимаете: "делегат", "Страсбург", "дипломатия", "не хилые такие командировочные" ... короче работу надо показать.
24.01.2022 13:38 Ответить
про "другое обжалование" Зингериса хотелось бы детальней
24.01.2022 13:46 Ответить
 
 