Запустили процедуру обжалования полномочий российской делегации в ПАСЕ. В среду ожидаем голосования, - Кравчук

Украинская делегация в ПАСЕ запустила процедуру обжалования полномочий российской делегации в ПАСЕ. Уже в среду может пройти голосование.

Об этом сообщила в фейсбук член украинской делегации нардеп Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Запустили процедуру обжалования полномочий российской делегации в ПАСЕ. Уже в среду ожидаем голосования", - отметила она.

По словам Кравчук, это обжалование является одной из главных задач украинской делегации на январской сессии, ведь позволять агрессору чувствовать себя комфортно на международных площадках, наша делегация точно не будет.

"Я выступила с обжалованием по основаниям процедуры, ведь российский парламент сформирован по результатам выборов, включающих голоса с незаконно оккупированной территории Крыма. Напомнила иностранным коллегам о позиции Венецианской комиссии по включению непризнанной международной территории в общенациональный избирательный округ для проведения парламентских выборов, в которой прямо отмечено: организация выборов на аннексированной территории не оправдывает и не может оправдать аннексию", – пишет Кравчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация в ПАСЕ отправилась в Страсбург: "Россиянам расслабиться не дадим". ФОТО

Другое обжалование начал глава литовской делегации Эммануэлис Зингерис – на substantional grounds.