Украина имеет мощности для тестирования на COVID-19 всех, кто в этом нуждается, - Минздрав

Основным способом диагностики COVID-19 остается тестирование методом ПЦР. Сейчас мощности государственных лабораторий позволяют тестировать всех нуждающихся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как сообщается, в прошлом году 11,2 млн исследований проведено методом ПЦР, из них – 2/3 в лабораторных центрах Минздрава.

"При этом никаких задержек в тестировании и никаких перебоев с поставками тест-систем не было зафиксировано. Еще дополнительно 8,2 млн исследований проведено быстрыми тестами, большинство которых закуплено за средства государственного бюджета", - отметили в министерстве.

В настоящее время на остатках на уровне лабораторий фиксируется более 2 млн исследований по амплификации и более 1,9 млн исследований по экстракции РНК.

В областях также более 466 тысяч экспресс-тестов и более 1,2 млн наборов для отбора биологического материала ПЦР.

Кроме того, в течение первого квартала 2022 дополнительно будут закуплены наборы ПЦР для покрытия еще 825 тысяч исследований.

Также при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украину прибыли 2 миллиона быстрых тестов для определения коронавирусной болезни.

Для увеличения мощностей в работе с образцами биологического материала закуплены и поставлены в лаборатории, которые проводят тестирование на COVID-19, 60 холодильников и 60 морозильных камер.

В Минздраве напомнили, что обращаться к своему семейному врачу следует уже при первых симптомах ОРВИ, ведь любые симптомы вирусного заболевания являются основанием для направления бесплатного тестирования на COVID-19. Именно поэтому не следует медлить с визитом к врачу.

Отмечается, что Украина может выявлять любые штаммы вирусов, в том числе "Омикрон".

