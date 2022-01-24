Украинские олимпийцы знают, что не нужно стоять вместе с российскими спортсменами, - Гутцайт о "рекомендациях" поведения на Олимпиаде

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о "рекомендациях" для спортсменов украинской сборной об избежании контактов с представителями ОКР на Олимпиаде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"У нас была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами, как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде. Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали", - заявил он.

Напомним, ранее легкоатлетка Ярослава Магучих, дважды попавшая в скандал из-за фотографий с российской спортсменкой, рассказала, что для спортсменов создали инструкции, как вести себя на соревнованиях.

