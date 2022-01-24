РУС
Украинские олимпийцы знают, что не нужно стоять вместе с российскими спортсменами, - Гутцайт о "рекомендациях" поведения на Олимпиаде

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о "рекомендациях" для спортсменов украинской сборной об избежании контактов с представителями ОКР на Олимпиаде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"У нас была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами, как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде. Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали", - заявил он.

Напомним, ранее легкоатлетка Ярослава Магучих, дважды попавшая в скандал из-за фотографий с российской спортсменкой, рассказала, что для спортсменов создали инструкции, как вести себя на соревнованиях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы начинаем борьбу за проведение Олимпийских игр в Украине, - министр спорта Гутцайт

Олимпиада (1137) спорт (2448) Гутцайт Вадим (60)
+16
І навіть стояти поруч не треба!!!!!! І дивитись також- вони окупанти, незалежно спортсмени чи ні, наівть спортсмени із какашки ще більш йообнуті, ніж прості кацапи!
24.01.2022 12:41 Ответить
+12
Заставь дурного богу молиться, он и лоб расшибет!
Ну причем тут "нельзя стоять рядом"? Вы еще скажите, что нельзя смотреть в их сторону.
Не надо обниматься, в десна целоваться и делать ватные заявления типа: "спорт - вне политики". Все же просто!
24.01.2022 12:36 Ответить
+9
Магучих с этим не согласна
24.01.2022 12:42 Ответить
24.01.2022 12:36 Ответить
24.01.2022 12:41 Ответить
24.01.2022 12:55 Ответить
24.01.2022 13:10 Ответить
А ви спортсменка міжнародного рівня, чи патріотка до всирачки? Щось здається мені. що такі "патріоти" за поребриком скоріше всього проживають!
24.01.2022 14:24 Ответить
Так це ж спортсмени,у більшості з них проблеми з інтелектом,тому і фанатіють від всяких Баст та Монгерштернів.
показать весь комментарий
24.01.2022 12:41 Ответить
Нет у спортсменов "проблем с интеллектом" (если это не бокс конечно). Настоящие спортсмены впахивают с утра до вечера и им просто некогда своим интеллектуальным развитием заниматься. Но зато у спортсменов все хорошо с дисциплиной. А для правильных политинформаций есть тренеры, которые в большинстве своем вата-ватная. Но это вопросы уже не к спортсменам, а к Министерству молодёжи и спорта Украины. Которое является сборищем бездельников и коррупционеров. Круг замкнулся.
24.01.2022 12:52 Ответить
Може за спорт без политики кацапов у гузно цьомкаты... Який ты (ви) - гидотний.
24.01.2022 12:44 Ответить
Похоже,
ты знаешь как молиться. Вот только у нас с ними 8-й год война идет. Для них "обнималочки" (что является частью гибридной войны, их тоже инструктируют) - факт невозможности нашего сопротивления и желание вернуться в "семью брацких народав". Для нас "обнималочки" - факт игнорирования смертельной угрозы и плевок в спину защитников Украины. Все не так просто.
24.01.2022 13:09 Ответить
Не совсем понял о чем ты? О каких "обнималочках" ты говоришь?
Ты имеешь в виду: Стоит наш спортсмен - никого не трогает, а в это время кацапский спортсмен вдруг резко начинает "обнимашки"? Ты о такой ситуации?
24.01.2022 13:15 Ответить
Спортсмен - громадянин своєї країни. Він захищає честь України під прапором України. І несе повну відповідальність за свої слова та дії. Я про таку ситуацію.
24.01.2022 13:32 Ответить
Твои лозунги лишние. Тут взрослые люди общаются и не стоит им рассказывать что 2х2=4. Ответь: К чему был твой коммент об "обнимашках"? Разве я призывал к "обнимашкам"?
24.01.2022 13:48 Ответить
от гутцайтов бы избавиться
24.01.2022 12:40 Ответить
і від Іванів також
24.01.2022 12:42 Ответить
вiд iванiв скрочно трeбa збавлятися!
24.01.2022 13:28 Ответить
гутцайт - це німецькою, здається, означає: добрий (гарний) час
24.01.2022 12:43 Ответить
Саме так. Gutzeit
24.01.2022 13:04 Ответить
Хреновые из вас филологи. Есть какая фамилия Шванциммунд. Часто всречается у выходцев из Украины.
24.01.2022 13:27 Ответить
Чи не прийшов час вивести спортсменів із складу ЗСУ, СБУ, МВС, Прикордоної служби тощо ? Не працюють вони там інструкторами від слова зовсім. Зарплати їм повинні виплачувати відповідні спортивні федерації
24.01.2022 12:50 Ответить
Гутцайт, разъясни украинским спортсменам, то помимо "не нужно стоять вместе", ещё не нужно фоткаться вместе, обниматься, целоваться и строчить друг другу минета. По крайней мере на камеру.
24.01.2022 12:55 Ответить
Киянин Вадим Маркович Гутцайт - латентний совкодрочер і мишобрат, який восени 2021 заявляв про "спорт внє палітікі".
А от його дружина харків'янка Оксана Гутцайт (Андрусенко) - красуня і ведуча Фактів ICTV - видається патріоткою. Принаймні, ніяких зашкварів з її боку я не знаю.

24.01.2022 13:00 Ответить
Якщо у них геть різні погляди, тоді як вони разом живуть?
24.01.2022 13:30 Ответить
Варіанти:
1. Як кішка з собакою.
2. Не розмовляють на політичні теми.
3. Інше.
24.01.2022 13:38 Ответить
Стоять поряд, а "не вместе"! Бажано б на сходинку вище і почастіше! Та російська збірна по зимовим видам спорту значно сильніша нашої, так що трішки заспокойтесь і "уйміте свой патріотічєскій пил"!
24.01.2022 14:32 Ответить
Гарно живуть, бо не дурні!
24.01.2022 14:34 Ответить
Краще б цей міністр сказав спочатку які шанси у наших спортсменів взагалі хоч близько опинитися серед призерів, а він за фото переживає, краще б за результати переживав!
24.01.2022 13:09 Ответить
Стоять рядом с парашниками вообще западло. Новых лаптей у них уже нет, а старые сильно воняют:
24.01.2022 13:11 Ответить
Главное чтобы оставались дружеские отношения. А на камеру можно в сторонке постоять.
24.01.2022 13:15 Ответить
ка-а-ак? за что?!!!
24.01.2022 13:43 Ответить
"Доколє?!" ©
24.01.2022 13:47 Ответить
Карл. слышешь, все 800 лет, скока мы помним каазламордых, эта фабрика не в змнозi була модифицировать модель... Как так можно, хтозна. Столетиями лаптеунтия молилась на лапоть. Мало того, ихтамнеты заведомо рождаются лаптями вперед, кто не верит ,идет и проверит возле лугандонии чернозем на гумус...
24.01.2022 17:30 Ответить
Та хоть бы на тот пьедестал попали наши спортсмены...
24.01.2022 13:16 Ответить
Попадут, тут можно не сомневаться.
24.01.2022 14:20 Ответить
Не помню фамилию, спортсменка, которой Зеленский вручил орден княгини Ольги, через неделю на каком-то шоу российском, разрисовывала епоксидной смолой карту Украины, понятно что без Крыма(.....
24.01.2022 14:18 Ответить
А какой степени была княгиня? Не помнишь? Ай-яй-яй!
24.01.2022 14:45 Ответить
Москалі ще минулого тижня вищали, що і МінСпорту України заборонило нашим спортсменам давати інт

І ті госдурці вякали-коментували, і машка захарова, ой !
25.01.2022 02:36 Ответить
Та надо с собою свои пьедесталы на олимпиады возить.
25.01.2022 21:11 Ответить
 
 