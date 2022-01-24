Украинские олимпийцы знают, что не нужно стоять вместе с российскими спортсменами, - Гутцайт о "рекомендациях" поведения на Олимпиаде
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о "рекомендациях" для спортсменов украинской сборной об избежании контактов с представителями ОКР на Олимпиаде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"У нас была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами, как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде. Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали", - заявил он.
Напомним, ранее легкоатлетка Ярослава Магучих, дважды попавшая в скандал из-за фотографий с российской спортсменкой, рассказала, что для спортсменов создали инструкции, как вести себя на соревнованиях.
Ну причем тут "нельзя стоять рядом"? Вы еще скажите, что нельзя смотреть в их сторону.
Не надо обниматься, в десна целоваться и делать ватные заявления типа: "спорт - вне политики". Все же просто!
ты знаешь как молиться. Вот только у нас с ними 8-й год война идет. Для них "обнималочки" (что является частью гибридной войны, их тоже инструктируют) - факт невозможности нашего сопротивления и желание вернуться в "семью брацких народав". Для нас "обнималочки" - факт игнорирования смертельной угрозы и плевок в спину защитников Украины. Все не так просто.
Ты имеешь в виду: Стоит наш спортсмен - никого не трогает, а в это время кацапский спортсмен вдруг резко начинает "обнимашки"? Ты о такой ситуации?
А от його дружина харків'янка Оксана Гутцайт (Андрусенко) - красуня і ведуча Фактів ICTV - видається патріоткою. Принаймні, ніяких зашкварів з її боку я не знаю.
1. Як кішка з собакою.
2. Не розмовляють на політичні теми.
3. Інше.
І ті госдурці вякали-коментували, і машка захарова, ой !