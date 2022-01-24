Завтра состоится закрытая встреча руководителей фракций ВР с Резниковым и Кулебой, - пресс-секретарь "СН" Палийчук

Фракция политической партии "Слуга Народа" инициирует проведение закрытой рабочей встречи по вопросам национальной безопасности и обороны с участием руководства Верховной Рады, министра обороны Украины, министра иностранных дел и глав парламентских фракций и групп.

Об этом сообщила в телеграмм-канале спикер политсилы Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, эта встреча пройдет завтра, 25 января, в 09:00. в кабинете Председателя Верховной Рады.

