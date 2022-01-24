Завтра состоится закрытая встреча руководителей фракций ВР с Резниковым и Кулебой, - пресс-секретарь "СН" Палийчук
Фракция политической партии "Слуга Народа" инициирует проведение закрытой рабочей встречи по вопросам национальной безопасности и обороны с участием руководства Верховной Рады, министра обороны Украины, министра иностранных дел и глав парламентских фракций и групп.
Об этом сообщила в телеграмм-канале спикер политсилы Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, эта встреча пройдет завтра, 25 января, в 09:00. в кабинете Председателя Верховной Рады.
ему некогда, шашлыки-сосны, и вообще одни "фейки от западных сми"..
или тут по Фрейду у слуг урода: зачем тот клован, если оно все равно ни на что кроме видосиков и по два раза "открывать" недостроенный мост - неспособно
Нужно требовать от него отставки
у зеЛоха и его шоблы - еще новогодние корпоративы продолжаются.. их не позвали
"владимир ссаныч сказал что не хочет принимать подарки. сказал даст номер счета куда деньги перечислять для желающих"
- Ну шо пацаны, война будет?
- А *** его знает
- Понятно. Расходимся.
Не ручаюсь за достоверность именно диалога, но за результат - ручаюсь!