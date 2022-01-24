РУС
Завтра состоится закрытая встреча руководителей фракций ВР с Резниковым и Кулебой, - пресс-секретарь "СН" Палийчук

Фракция политической партии "Слуга Народа" инициирует проведение закрытой рабочей встречи по вопросам национальной безопасности и обороны с участием руководства Верховной Рады, министра обороны Украины, министра иностранных дел и глав парламентских фракций и групп.

Об этом сообщила в телеграмм-канале спикер политсилы Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, эта встреча пройдет завтра, 25 января, в 09:00. в кабинете Председателя Верховной Рады.

+3
оперативненько...не прошло и пол-года...
24.01.2022 12:44 Ответить
+3
Только что колыван на ьрифинге отвечает на вопрос про днюху осла оманского

"владимир ссаныч сказал что не хочет принимать подарки. сказал даст номер счета куда деньги перечислять для желающих"
24.01.2022 12:46 Ответить
+2
что у зеленых шашлыки закончились?
24.01.2022 12:44 Ответить
а зеЛох офшорний - снова "на отдыхе занят"?
ему некогда, шашлыки-сосны, и вообще одни "фейки от западных сми"..

или тут по Фрейду у слуг урода: зачем тот клован, если оно все равно ни на что кроме видосиков и по два раза "открывать" недостроенный мост - неспособно
24.01.2022 12:43 Ответить
завтра буде проводити збір благодійних коштів; щоправда, ще не оголосив, кому і для кого.
24.01.2022 12:56 Ответить
Клоун самоустранился.
Нужно требовать от него отставки
24.01.2022 12:57 Ответить
что у зеленых шашлыки закончились?
24.01.2022 12:44 Ответить
не у всех..
у зеЛоха и его шоблы - еще новогодние корпоративы продолжаются.. их не позвали
24.01.2022 12:50 Ответить
оперативненько...не прошло и пол-года...
24.01.2022 12:44 Ответить
Закрита від українців - а від "бойків" з "шуфричами" ***** заборонив закривати???
24.01.2022 12:44 Ответить
Закрита від кого?Там у оточенні Зеленого Йолопа не кріт-там повний кротовник.
24.01.2022 12:46 Ответить
Только что колыван на ьрифинге отвечает на вопрос про днюху осла оманского

"владимир ссаныч сказал что не хочет принимать подарки. сказал даст номер счета куда деньги перечислять для желающих"
24.01.2022 12:46 Ответить
Могу заранее озвучить протокол этой встречи:
- Ну шо пацаны, война будет?
- А *** его знает
- Понятно. Расходимся.

Не ручаюсь за достоверность именно диалога, но за результат - ручаюсь!
24.01.2022 13:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Y5Q29J-M9yk ЗАРАЗ: Порошенко вимагає провести закрите засідання Ради за участі Зеленського
24.01.2022 13:58 Ответить
 
 