Не нужно смешивать территорию НАТО и Украину, – глава МИД Германии Бербок

Не нужно смешивать территорию НАТО и Украину, – глава МИД Германии Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала не смешивать территории союзников по НАТО и Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"В такой критической ситуации чрезвычайно важно разделять различные меры, и мы должны четко разделять территорию союза НАТО и Украину. Мы как союз солидарно на стороне Украины, в то же время с оглядкой на нашу собственную союзническую территорию, конечно, мы находимся в солидарности друг к другу. Но нельзя смешивать территорию альянса и Украину", - подчеркнула Бербок.

Напомним, ранее министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин пока исключает поставки оружия Украине на фоне возможного вторжения России.

Также командующий Военно-Морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крымский полуостров утрачен, и он никогда не вернется в состав Украины. В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сомневается в необходимости исключать РФ из международной системы платежей SWIFT.

Германия (7234) НАТО (10267) Бербок Анналена (349)
Топ комментарии
+92
Им что Польшу делить с рашистами в 39, что Украину походу один хрен.
24.01.2022 12:46 Ответить
+69
24.01.2022 12:50 Ответить
+46
не зря в рашу ездила, за методичкой наверное
24.01.2022 12:47 Ответить
при виде немчуры зарделись проститутки ...
24.01.2022 16:57 Ответить
