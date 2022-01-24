Не нужно смешивать территорию НАТО и Украину, – глава МИД Германии Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала не смешивать территории союзников по НАТО и Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"В такой критической ситуации чрезвычайно важно разделять различные меры, и мы должны четко разделять территорию союза НАТО и Украину. Мы как союз солидарно на стороне Украины, в то же время с оглядкой на нашу собственную союзническую территорию, конечно, мы находимся в солидарности друг к другу. Но нельзя смешивать территорию альянса и Украину", - подчеркнула Бербок.

Напомним, ранее министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин пока исключает поставки оружия Украине на фоне возможного вторжения России.

Также командующий Военно-Морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крымский полуостров утрачен, и он никогда не вернется в состав Украины. В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сомневается в необходимости исключать РФ из международной системы платежей SWIFT.

Также читайте: Из-за наращивания войск РФ на территории Украины НАТО направляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу