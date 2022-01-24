Авиакомпании Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines и KLM избегают ночных стоянок в Киеве из-за угрозы российского вторжения

Швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM отказались от ночной стоянки в Киеве на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину.

По данным онлайн-радара flightradar24.com, эти авиакомпании 23 января изменили свой график полетов в украинскую столицу так, чтобы их самолеты и экипажи не оставались на ночь в Украине.

23 января Austrian Airlines выполнила по расписанию вечерний рейс OS 667 Вена-Киев. Однако вместо ночной стоянки в аэропорту Борисполь самолет сразу вернулся обратно в Австрию специальным рейсом OS 1402, хотя утром авиалайнер должен был доставить пассажиров из Киева в Вену регулярным рейсом OS 668. А авиация отменила этот перелет.

Swiss 23 января отказалась от вечернего вылета рейса LX 2290 из Цюриха в Киев. А авиакомпания отправила самолет в Киев специальным рейсом LX7390 утром, 24 января, чтобы забрать пассажиров и сразу вернуться назад.

Рейсы KLM с номером KL 1387 из Амстердама в Киев, по данным онлайн радара, отменяются с 22 января. Они предполагали ночную стоянку в Украине с утренним вылетом назад.

Ранее СМИ обратили внимание, что от ночных стоянок в Киеве отказалась немецкая авиакомпания Lufthansa. Этот авиаперевозчик владеет авиакомпаниями Swiss и Austrian Airlines.

Сотрудники Lufthansa объяснили пассажирам изменение графика полетов тем, что авиакомпания не может покидать самолеты и экипажи на ночь в Украине из-за политического напряжения.