7 368 23

Авиакомпании Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines и KLM избегают ночных стоянок в Киеве из-за угрозы российского вторжения

Швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM отказались от ночной стоянки в Киеве на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на avianews.com.

По данным онлайн-радара flightradar24.com, эти авиакомпании 23 января изменили свой график полетов в украинскую столицу так, чтобы их самолеты и экипажи не оставались на ночь в Украине.

23 января Austrian Airlines выполнила по расписанию вечерний рейс OS 667 Вена-Киев. Однако вместо ночной стоянки в аэропорту Борисполь самолет сразу вернулся обратно в Австрию специальным рейсом OS 1402, хотя утром авиалайнер должен был доставить пассажиров из Киева в Вену регулярным рейсом OS 668. А авиация отменила этот перелет.

Swiss 23 января отказалась от вечернего вылета рейса LX 2290 из Цюриха в Киев. А авиакомпания отправила самолет в Киев специальным рейсом LX7390 утром, 24 января, чтобы забрать пассажиров и сразу вернуться назад.

Рейсы KLM с номером KL 1387 из Амстердама в Киев, по данным онлайн радара, отменяются с 22 января. Они предполагали ночную стоянку в Украине с утренним вылетом назад.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российская ударная авиация начала маневры у границ с Украиной. ФОТОрепортаж

Ранее СМИ обратили внимание, что от ночных стоянок в Киеве отказалась немецкая авиакомпания Lufthansa. Этот авиаперевозчик владеет авиакомпаниями Swiss и Austrian Airlines.

Сотрудники Lufthansa объяснили пассажирам изменение графика полетов тем, что авиакомпания не может покидать самолеты и экипажи на ночь в Украине из-за политического напряжения.

авиация (2904) армия РФ (20384) аэропорт (1517) вторжение (508) самолет (3673) Lufthansa (7)
+12
а что днем не будут бомбить и стрелять???? тупые пугливые ледики и лесби тьфу не Европа а жопа полная противно скуривались дебилы толерантность них ЛГБТ инцест в школах учим...
показать весь комментарий
24.01.2022 12:56 Ответить
+6
Стоит ли всю новостную ленту заполнять этим, будет ли польза от такого украинской экономике
показать весь комментарий
24.01.2022 12:57 Ответить
+5
Обосраные гомы
показать весь комментарий
24.01.2022 13:02 Ответить
а что днем не будут бомбить и стрелять???? тупые пугливые ледики и лесби тьфу не Европа а жопа полная противно скуривались дебилы толерантность них ЛГБТ инцест в школах учим...
показать весь комментарий
24.01.2022 12:56 Ответить
Кстати, а хоть по нескольку зениток (даже времен Второй мировой) вокруг аэродромов поставили?

Или по отделению бойцов со "Стингерами"?

Или ждут посадок расейских десантов??
показать весь комментарий
24.01.2022 13:15 Ответить
А расейские десанты сразу из космоса десантируются на аэродромы?
показать весь комментарий
24.01.2022 13:18 Ответить
тридварасы...что с них взять?
показать весь комментарий
24.01.2022 13:43 Ответить
Криси тікають на всякий пожарний? Головне, щоб літаки США постійно знаходилися на всіх аеродромах України.
показать весь комментарий
24.01.2022 12:56 Ответить
США одними из первых начали выводить своих дипломатов.
показать весь комментарий
24.01.2022 13:09 Ответить
дипломаты и самолёты - разные вещи..
показать весь комментарий
24.01.2022 13:16 Ответить
Сцикуни.
показать весь комментарий
24.01.2022 12:57 Ответить
Стоит ли всю новостную ленту заполнять этим, будет ли польза от такого украинской экономике
показать весь комментарий
24.01.2022 12:57 Ответить
Такого рода новости хорошо стимулируют продажи соли, спичек, мыла и подобного.
показать весь комментарий
24.01.2022 13:11 Ответить
Обосраные гомы
показать весь комментарий
24.01.2022 13:02 Ответить
ок. Вопрос: если бы у вас была возможность вернуться домой на платную стоянку, оставили бы вы свою новую и дорогую машину ночевать в темном дворе, про который все отзывы неблагополучные, и в котором, по слухам вот-вот начнут откручивать колеса и бить стекла? Из солидарности с кем или с чем вы бы оставили ее там?
показать весь комментарий
24.01.2022 13:10 Ответить
Германия не считает россию врагом Европы. Так в чем же дело?
показать весь комментарий
24.01.2022 13:16 Ответить
дело в авиакомпаниях. Каждая из которых вправе заботится о своем имуществе, если есть риск. Кто кого считает врагом - в данном случае к делу не относится. Германия может в десна целоваться с русскими, но это не означает, что русские не начнут войну и будут выборочно уничтожать технику и имущество. Я не думаю, что украинские авиакомпании поступили бы иначе, находясь на территории страны с сомнительным настоящим.
показать весь комментарий
24.01.2022 13:22 Ответить
Да уж. Немчура портки обдристала жёстко. Не исключено,что кацапня по своим каналам приказала сваливать.
показать весь комментарий
24.01.2022 13:11 Ответить
Отлично, хоть депутаты не смогут в Европу дрыснуть))
показать весь комментарий
24.01.2022 13:14 Ответить
Евросоюз на фоне «напряженной ситуации» выделит Украине 1.2 миллиарда евро.

Об этом сообщила глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен.
https://t.me/charter97_org/60234
показать весь комментарий
24.01.2022 13:15 Ответить
Нормально так евродепутаты отмывают деньги через Украину за откаты. Через траншы МВФ либо через космически зарплаты, когда иностранца назначают на должность какого-то смотрящего комитета, как Лещенко в ЖД
показать весь комментарий
25.01.2022 14:00 Ответить
Хоть бы не обосрались от страха бедняги
показать весь комментарий
24.01.2022 13:20 Ответить
Це вони паливо економлять - скаже Подоляк.
показать весь комментарий
24.01.2022 13:21 Ответить
Подозреваю, что авиакомпании отказываются от ночных стоянок в Борисполе из-за драконовских цен на такую парковку. Зато версия "атопутинападет" идёт совершенно бесплатно и пользуется повышенным спросом.
показать весь комментарий
24.01.2022 13:43 Ответить
Даже без нападения Путина должны опасаться оставлять самолеты на ночь в Украине. А то по утру можно проснуться, а самолета нет. Пропал. Как, к примеру, исчезло почти 2700 вагонов зерна из госрезерва, мыши съели, ахаха, лол
показать весь комментарий
25.01.2022 13:56 Ответить
 
 