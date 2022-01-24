РУС
Парламент готов к реализации любых необходимых решений, - Стефанчук об угрозе вторжения РФ в Украину

Парламент готов к реализации любых необходимых решений, - Стефанчук об угрозе вторжения РФ в Украину

Верховная Рада проработала возможные сценарии развития событий в связи с угрозой вторжения России в Украину.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в понедельник сказал спикер Руслан Стефанчук.

"По каждому направлению есть логистическая стратегия… Мы готовы к любому развитию событий", - отметил он.

По словам спикера, больше ясности будет после встречи с министром обороны. Стефанчук отметил, что парламент готов к реализации каких-либо необходимых решений и заверил, что руководство Верховной Рады находится на постоянной связи с президентом и исполнительной властью.

