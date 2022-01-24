Зеленский – служащим СВР: мы научились сдерживать. Пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов

Украинская разведка всегда играла важную роль в противодействии внешним угрозам. Пришло время не только эффективно сдерживать, но и начать наступательные действия в отстаивании национальных интересов Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи со служащими СВР по случаю Дня внешней разведки Украины.

"Сегодня наше государство противостоит крайне опасным угрозам, в частности угрозам суверенитету, территориальной целостности и единству. В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет эффективная разведка", – констатировал Глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что информация о планах и действиях врага во всех сферах является надежным залогом для принятия своевременных и правильных решений в сложных ситуациях.

Президент отметил роль СВР в подготовке материалов по ключевым аспектам безопасности, в сопровождении переговоров в Нормандском формате, Трехсторонней контактной группе, газовой проблематике, вопросах "Северного потока – 2", обеспечении консолидированной поддержки Украины со стороны международного сообщества.

"Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пришло время переходить к наступательным действиям в отстаивании наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии. Интеллект, способность генерировать нешаблонные решения острых проблем, отвага и самоотверженность каждого разведчика должны и в дальнейшем оставаться действенными инструментами для работы на благо нашего государства", – убежден Президент.

Глава государства отметил важность получения правдивой информации, чтобы ей никто не манипулировал и чтобы Украину никто не использовал в своих интересах.

"Наши граждане едины в том, чтобы вернуть наши территории и пожелать мира нашему независимому государству. Поэтому от вас многое зависит: от правдивости информации до ее своевременности", – отметил Владимир Зеленский.

Глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко поблагодарил Президента за внимание к СВР и ее поддержку. Заверил, что разведчики и в дальнейшем будут делать все возможное, чтобы обеспечить высшее руководство страны качественной и оперативной информацией.

Президент выразил уважение всему личному составу Службы внешней разведки Украины за профессионализм и патриотизм и пожелал каждому служащему и их родным мира, согласия, крепкого здоровья, сил и новых достижений.

За верную службу и профессионализм Владимир Зеленский вручил разведчикам высокие государственные награды и сертификаты на жилье.