Еврокомиссия выделяет Украине новый пакет финпомощи в размере 1,2 млрд евро из-за угрозы эскалации со стороны РФ, - фон дер Ляйен
Евросоюз предоставит очередную финансовую помощь Украине в размере 1,2 млрд евро.
Об этом решении сегодня объявила председатель Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня я объявляю о новом пакете финансовой помощи стране, состоящей и из экстренных кредитов, и из грантов. Во-первых, комиссия предлагает новый пакет чрезвычайной макрофинансовой помощи размером EUR1,2 млрд. Этот пакет поможет Украине сейчас удовлетворить свои потребности в финансировании через конфликт", - сказала глава ЕК в специальном заявлении в Брюсселе, которое транслировала телеслужба ЕС.
"Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС и Европейский парламент примут этот чрезвычайный пакет макрофинансовой помощи как можно скорее. Затем мы начнем скорую выплату первого транша в размере EUR600 млн", - продолжила фон дер Ляйен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Об этом сообщает https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Украина со ссылкой на данные https://ru.investing.com/indices/mcx Московской биржи .
В частности, валютный индекс РТС упал на 9,0% до 1 275 пунктов. Рублевый индекс Мосбиржи снизился на 7,4% до 3 190 пунктов.
Курс доллара вырос на 1,7%, до 78,8 рублей.
На прошлой неделе нагнетание Кремлем геополитической напряженности отбросило российские фондовые индексы к многомесячным минимумам. За 18 января они потеряли 6,5-7,3%, за четыре дня распродажи - 13-15%. Активно избавлялись от российских акций как местные, так и иностранные инвесторы.
А как это?
А як же ж воно харчуватися буде?
Город Вроцлав - это по польски, а Бреслау по-немецки. Ферштейн?
Головне, щоб зєбіл не в "велике крадівництво" їх закатал, а спрямував на потреби ЗСУ