5 117 50

Еврокомиссия выделяет Украине новый пакет финпомощи в размере 1,2 млрд евро из-за угрозы эскалации со стороны РФ, - фон дер Ляйен

Евросоюз предоставит очередную финансовую помощь Украине в размере 1,2 млрд евро.

Об этом решении сегодня объявила председатель Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня я объявляю о новом пакете финансовой помощи стране, состоящей и из экстренных кредитов, и из грантов. Во-первых, комиссия предлагает новый пакет чрезвычайной макрофинансовой помощи размером EUR1,2 млрд. Этот пакет поможет Украине сейчас удовлетворить свои потребности в финансировании через конфликт", - сказала глава ЕК в специальном заявлении в Брюсселе, которое транслировала телеслужба ЕС.

"Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС и Европейский парламент примут этот чрезвычайный пакет макрофинансовой помощи как можно скорее. Затем мы начнем скорую выплату первого транша в размере EUR600 млн", - продолжила фон дер Ляйен.

+18
Если пустят на велике крадівництво, а не на укрепление обороны, то зеленое правительство буду считать продавшейся параши и им одна дорога, в тюрьму и место их там у параши.
24.01.2022 13:39 Ответить
24.01.2022 13:39 Ответить
+10
Вот сейчас как раз и не надо выделять деньги этому ворью. Эти огромные средства пойдут не на оборону и безопасность, а на поводы для новых видосиков на фоне шашлыков.
24.01.2022 13:46 Ответить
24.01.2022 13:46 Ответить
+9
когда мы наваляем кацапам - мы станем лидерами нового свободного мира
24.01.2022 13:37 Ответить
24.01.2022 13:37 Ответить
когда мы наваляем кацапам - мы станем лидерами нового свободного мира
24.01.2022 13:37 Ответить
24.01.2022 13:37 Ответить
Дай Бог щоб це скоріше закінчилося, а потім де які країни пожалкують про саботаж який вони роблять Україні!!!!!!!
24.01.2022 13:43 Ответить
24.01.2022 13:43 Ответить
Про гранди бажано було б докладніше прописати. Адже це допомога, а не кредити.
24.01.2022 13:56 Ответить
24.01.2022 13:56 Ответить
Сподіваюсь, що розпишуть!!!!!!!
24.01.2022 14:01 Ответить
24.01.2022 14:01 Ответить
'Як мед так ложкою' (c)
24.01.2022 14:13 Ответить
24.01.2022 14:13 Ответить
Токо бидосику про денежки неговорите
24.01.2022 13:49 Ответить
24.01.2022 13:49 Ответить
Что ты несешь?!
24.01.2022 13:52 Ответить
24.01.2022 13:52 Ответить
Если пустят на велике крадівництво, а не на укрепление обороны, то зеленое правительство буду считать продавшейся параши и им одна дорога, в тюрьму и место их там у параши.
24.01.2022 13:39 Ответить
24.01.2022 13:39 Ответить
так воно так і буде.
24.01.2022 13:40 Ответить
24.01.2022 13:40 Ответить
Вони давно цим займаються - всі гранти, кредити і податки - в асфальт закатують. Навіть ковідний фонд туди ж спустили, потім сказали що такого фонду зовсім не було.
24.01.2022 14:03 Ответить
24.01.2022 14:03 Ответить
зелень растащит по карманам
24.01.2022 13:39 Ответить
24.01.2022 13:39 Ответить
В понедельник, 24 января, на российском рынке наблюдается резкое падение фондовых индексов и рубля. Под угрозой антикремлевских санкций индекс РТС падает почти на 10%.

Об этом сообщает https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Украина со ссылкой на данные https://ru.investing.com/indices/mcx Московской биржи .

В частности, валютный индекс РТС упал на 9,0% до 1 275 пунктов. Рублевый индекс Мосбиржи снизился на 7,4% до 3 190 пунктов.

Курс доллара вырос на 1,7%, до 78,8 рублей.

На прошлой неделе нагнетание Кремлем геополитической напряженности отбросило российские фондовые индексы к многомесячным минимумам. За 18 января они потеряли 6,5-7,3%, за четыре дня распродажи - 13-15%. Активно избавлялись от российских акций как местные, так и иностранные инвесторы.
24.01.2022 13:40 Ответить
24.01.2022 13:40 Ответить
На фубль НАТО напало.
24.01.2022 13:42 Ответить
24.01.2022 13:42 Ответить
Ціни на нафту і газ все мокшам перекриють. А от заборона продажу напівпроводників -це гамбель паРаші.
24.01.2022 13:59 Ответить
24.01.2022 13:59 Ответить
Так ці довбні навіть з газом себе переграли - постачають в ЄС тільки за старими контрактами, а там 250$, а не 1000$. много-ходов-очка.
24.01.2022 14:08 Ответить
24.01.2022 14:08 Ответить
Мало, треба щоб то гівно рублеве було під 200 руб, за долар!!!!!!
24.01.2022 13:45 Ответить
24.01.2022 13:45 Ответить
А ще краще, щоб як у Зімбабве.
24.01.2022 13:57 Ответить
24.01.2022 13:57 Ответить
Российский фондовый рынок за последние 10 дней потерял 150 млрд долларов рыночной стоимости. Только за сегодня фондовый рынок обвалился на 7%.
24.01.2022 14:07 Ответить
24.01.2022 14:07 Ответить
Чому ця німкеня розуміє проблему, тобто агресію мокшанців проти України, а уряд німчури НІ????????? І ці гроші треба пустити на озброєння, на "ЛУЧ", на "ПІВДЕНМАШ", на "ФЕД" і т.п., зЄЛЄПУКІН ти ЗРОЗУМІЛО?????? Не КРАСТИ!!!!!!
24.01.2022 13:41 Ответить
24.01.2022 13:41 Ответить
" Не КРАСТИ!!!!!! "

А как это?
24.01.2022 13:45 Ответить
24.01.2022 13:45 Ответить
На приклад, чарівне будівництво!!!! Ця сволота краде де тільки є можливість!!!!!
24.01.2022 13:47 Ответить
24.01.2022 13:47 Ответить
Чому деякі українці розуміють проблему, а уряд України- ні?
24.01.2022 13:49 Ответить
24.01.2022 13:49 Ответить
Тому що уряд України разом з зеленим непорозумінням бачить в очах путлєра МИР!!!!!!!!! Часами здається що уряд живе не в Україні!!!!!!
24.01.2022 13:53 Ответить
24.01.2022 13:53 Ответить
як це "не красти"?
А як же ж воно харчуватися буде?
24.01.2022 13:57 Ответить
24.01.2022 13:57 Ответить
На зоні воно незабаром буде харчуватися, маю таку надію!!!!!!!
24.01.2022 14:00 Ответить
24.01.2022 14:00 Ответить
буде що зелені попиляти
24.01.2022 13:41 Ответить
24.01.2022 13:41 Ответить
Из Европы не успевают деньги посылать для поддержки Украины ... в то время, как ГринПоц и его ГОП компания, с волосатой бабушкой Каломоем, делают все для того, что бы в Украине был социальный взрыв..
24.01.2022 13:42 Ответить
24.01.2022 13:42 Ответить
Та ще й вивозять зерно з України пришвидшеними темпами.
24.01.2022 13:44 Ответить
24.01.2022 13:44 Ответить
Кто-нибудь напомните Германии, что срок действия пакта Молотова-Риббентропа истек и им больше не надо его соблюдать.
24.01.2022 13:44 Ответить
24.01.2022 13:44 Ответить
Польше можно выдохнуть?
24.01.2022 13:45 Ответить
24.01.2022 13:45 Ответить
Нельзя.
Город Вроцлав - это по польски, а Бреслау по-немецки. Ферштейн?
24.01.2022 14:24 Ответить
24.01.2022 14:24 Ответить
Вот сейчас как раз и не надо выделять деньги этому ворью. Эти огромные средства пойдут не на оборону и безопасность, а на поводы для новых видосиков на фоне шашлыков.
24.01.2022 13:46 Ответить
24.01.2022 13:46 Ответить
Помощи? Безвозмездно? Зе-дЕрьмаки разворуют........
24.01.2022 13:49 Ответить
24.01.2022 13:49 Ответить
Неплохо...Хуйло ещё месячишко у границ потусуется, то вояки "в портянках от Версаче" вышивать будут. Оружие, бабло, госпитали, всемерная поддержка. Ишак наверное в охреневании что вокруг происходит и откуда это всё взялось.
24.01.2022 13:50 Ответить
24.01.2022 13:50 Ответить
Интересно - это кредит или грант...
24.01.2022 13:50 Ответить
24.01.2022 13:50 Ответить
Написано вроде по-русски, помощь, гранты, или для вас дорогой товарищ китайский роднее?
24.01.2022 13:57 Ответить
24.01.2022 13:57 Ответить
@"Сьогодні я оголошую про новий пакет фінансової допомоги країні, що складається і з екстрених кредитів, і з грантів.@
24.01.2022 14:57 Ответить
24.01.2022 14:57 Ответить
ото доріг танкам набудуати можна
24.01.2022 13:50 Ответить
24.01.2022 13:50 Ответить
может и мне дорогу заасфальтируют...денег то вон сколько,асфальтируй-не хочу)
24.01.2022 13:54 Ответить
24.01.2022 13:54 Ответить
допомога - це добре.
Головне, щоб зєбіл не в "велике крадівництво" їх закатал, а спрямував на потреби ЗСУ
24.01.2022 13:56 Ответить
24.01.2022 13:56 Ответить
Закатает в асфальт, мосты, строительство, но не в ВСУ все бабки. 200% гарантии
24.01.2022 14:00 Ответить
24.01.2022 14:00 Ответить
Зеленский счастлив до поросячьего визга.
24.01.2022 13:59 Ответить
24.01.2022 13:59 Ответить
помощь не Украине и не украинцам пойдет, а опять будут разворована криминалом во власти.
24.01.2022 14:01 Ответить
24.01.2022 14:01 Ответить
Лучше бы оружием. Разворуют.
24.01.2022 14:03 Ответить
24.01.2022 14:03 Ответить
Більше асфальту, більше бітуму з Білорусі і заводів Коломойського!
24.01.2022 14:15 Ответить
24.01.2022 14:15 Ответить
а какой процент комиссии за кредит, и что нужно отдать в качестве благодарности за предоставленный кредит?
24.01.2022 14:19 Ответить
24.01.2022 14:19 Ответить
Кстати Германия основной донор ЕС, и эти млрд от ЕС пахнут немецкими мозолями.
24.01.2022 14:28 Ответить
24.01.2022 14:28 Ответить
a ja protiv, pustj pochustvujet vsio vjalichije zeljonoi shmarkli, a to ozhireli, osobenno uchilki, malo im 4000 daljarov. Vojenuju pomoshch da no vot ekonomicheskuju / tepluju vodu na chlen a ne ekonomicheskuju pomoshch
24.01.2022 15:09 Ответить
24.01.2022 15:09 Ответить
И вместо строительства ракет,танков и ПВО наш Зебил кинет все эти деньги на строительство на хрен никому ненужных на даный момент дорог и мостов.
24.01.2022 16:38 Ответить
24.01.2022 16:38 Ответить
Это замечательно, пойдут на оборону, ЕС проследит за целевым назначением.
25.01.2022 00:16 Ответить
25.01.2022 00:16 Ответить
 
 