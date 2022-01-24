Еврокомиссия выделяет Украине новый пакет финпомощи в размере 1,2 млрд евро из-за угрозы эскалации со стороны РФ, - фон дер Ляйен

Евросоюз предоставит очередную финансовую помощь Украине в размере 1,2 млрд евро.

Об этом решении сегодня объявила председатель Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня я объявляю о новом пакете финансовой помощи стране, состоящей и из экстренных кредитов, и из грантов. Во-первых, комиссия предлагает новый пакет чрезвычайной макрофинансовой помощи размером EUR1,2 млрд. Этот пакет поможет Украине сейчас удовлетворить свои потребности в финансировании через конфликт", - сказала глава ЕК в специальном заявлении в Брюсселе, которое транслировала телеслужба ЕС.

"Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС и Европейский парламент примут этот чрезвычайный пакет макрофинансовой помощи как можно скорее. Затем мы начнем скорую выплату первого транша в размере EUR600 млн", - продолжила фон дер Ляйен.

