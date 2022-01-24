ДТЭК приобрел еще 310 тыс. тонн угля из США для отопительного сезона

Компания ДТЭК Рината Ахметова приобрела дополнительно 4 партии угля из США и Колумбии для стабильной работы энергосистемы в отопительный сезон.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Энерго.

"Новые поставки с углем из США и происхождением из Колумбии прибудут в Украину в течение февраля-марта. Таким образом, на сегодняшний день общее количество поставок компанией морем увеличено до 13 судов, а объем импортного угля - до 858 тыс. т", - сообщили в компании.

На 24 января ДТЭК поставил в Украину уже 9 судовых партий с углем из Колумбии и США. Это позволило увеличить запасы угля на ТЭС компании до 548 тыс. т.

В сентябре-декабре 2021 года ДТЭК было импортировано 880 тыс. т угля. А общие объемы уже законтрактованного компанией импортного топлива превысили 1,3 млн т.

"Несмотря на дефицит топлива и высокие цены на энергоносители на мировых рынках, нам удалось договориться о новых судовых партиях. Это дополнительный запас прочности, особенно в разгар отопительного сезона и морозов, когда резко увеличивается потребление электричества и тепловая генерация несет дополнительную нагрузку", - отметили в компании.