ДТЭК приобрел еще 310 тыс. тонн угля из США для отопительного сезона

Компания ДТЭК Рината Ахметова приобрела дополнительно 4 партии угля из США и Колумбии для стабильной работы энергосистемы в отопительный сезон.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Энерго.

"Новые поставки с углем из США и происхождением из Колумбии прибудут в Украину в течение февраля-марта. Таким образом, на сегодняшний день общее количество поставок компанией морем увеличено до 13 судов, а объем импортного угля - до 858 тыс. т", - сообщили в компании.

На 24 января ДТЭК поставил в Украину уже 9 судовых партий с углем из Колумбии и США. Это позволило увеличить запасы угля на ТЭС компании до 548 тыс. т.

В сентябре-декабре 2021 года ДТЭК было импортировано 880 тыс. т угля. А общие объемы уже законтрактованного компанией импортного топлива превысили 1,3 млн т.

"Несмотря на дефицит топлива и высокие цены на энергоносители на мировых рынках, нам удалось договориться о новых судовых партиях. Это дополнительный запас прочности, особенно в разгар отопительного сезона и морозов, когда резко увеличивается потребление электричества и тепловая генерация несет дополнительную нагрузку", - отметили в компании.

А де позови до Ахметова про маніпуляції на ринку електроенергії і массове відключення е/е під видом ремонтних робіт у Львівській області?
24.01.2022 13:50 Ответить
Летом то понятно почему не делали: хранить тяжело, а вот почему он в Украине шахты бросает и возит уголь кругами вокруг земного шара это интересно, покруче чем ротердам+ наверно.
24.01.2022 13:44 Ответить
спасибо Ринату Леонидовичу за наши теплые батареи !
но зачем тогда ЗЕ-ленский ?



"скрипач Пианист нам не нужен, родной"
24.01.2022 13:56 Ответить
А почему они летом этого не делали?
24.01.2022 13:41 Ответить
Летом то понятно почему не делали: хранить тяжело, а вот почему он в Украине шахты бросает и возит уголь кругами вокруг земного шара это интересно, покруче чем ротердам+ наверно.
24.01.2022 13:44 Ответить
Да, но определенный стратегический резерв должен был быть и с приближением холодов увеличиваться.
24.01.2022 13:54 Ответить
Не понятно о чем вы в смысле резерва, но с наступлением холодов всегда происходит увеличение поставок угля угля и увеличение его использования.
24.01.2022 14:01 Ответить
спасибо Ринату Леонидовичу за наши теплые батареи !
но зачем тогда ЗЕ-ленский ?



"скрипач Пианист нам не нужен, родной"
24.01.2022 13:56 Ответить
Ну ти тільки що й соснув в ахметки. Стопроцентний холоп, значить кацап.
24.01.2022 14:23 Ответить
Ринат Леонидович - кочегар, он пыхтит,
а тебе за ПиСЮниста обидно, да ?
24.01.2022 14:50 Ответить
Пішов на хер кацап, разом з ахметкой і зєляй
24.01.2022 15:36 Ответить
бонбончики крышкой рояля прижал ?
ну, извини, шалуника
24.01.2022 17:05 Ответить
Ну підараснею від кацапів смердить, то єсть від тебе. Так що шалунішка ахметовська ти. А вза6алі цікаво до чого все ж тут зеля? Чи для вас сосунців соратника петручо ахметки є тільки дві підтримувані політика петя і зеля? А про то що можна не підтримувати жодного кандидата ти навіть і не чув. А ти кацап, з раші підтримуєш петручо, чи тут живеш?
24.01.2022 17:28 Ответить
угадал я тебя, шалунишка !
24.01.2022 23:24 Ответить
Ну це краще, ніж з ордло возить по схемах пороха-медведчука
24.01.2022 13:49 Ответить
А де позови до Ахметова про маніпуляції на ринку електроенергії і массове відключення е/е під видом ремонтних робіт у Львівській області?
24.01.2022 13:50 Ответить
Ще треба з'ясувати хто є власником ТЕЦ на Львівщині. Бо більше 50% виробників
електроенергії у нас належать державі.
24.01.2022 13:55 Ответить
А Коломойша вампир...только схемы реализует и грабит Госпредприятия при помощи Зе-дЕрьмака.
24.01.2022 14:08 Ответить
Ахметка возить вугілля зі своїх шахт в Штатах, а ті що в Україні знищує.
24.01.2022 14:26 Ответить
зелеблевотным быть мерзко.....
24.01.2022 14:27 Ответить
Дуже навіть можливо. Тільки до чого тут зеля, якщо моаа йде про спільника петручо ахметку.
24.01.2022 14:33 Ответить
Зедебіл, за Порошенко Ахметов продавав електрику по 2.2 грн за кВт на ринку, а за Зеленського по 5.3 грн за кВт, і це якщо тільки брати електрику і тільки Ахметова.
24.01.2022 14:39 Ответить
Порошенко соратник ахметки й продав йому пів України. Та й зараз порохоботи рвуть очко за ахметку за цукерку.
24.01.2022 15:38 Ответить
Тим часом склади вугілля державних ТЕС пусті, блоки державних станцій простоюють. Ахметов став монополістом, ціни зросли в два рази, статки Ахметова зросли в два рази. І там десь Арахамія тягне дешеву електрику з Білорусі через свої прокладки і продає тут з надприбутками. Ахметов в прибутках, Зеленський в прибутках, Коломойськийц доїть Енергоатом і теж в прибутках, ******* бідності закінчилась!
24.01.2022 14:36 Ответить
ДТЭК в 2021 году импортировал 2,5 млн тонн угля. Законтрактовал 600 тыс. тонн угля на первый квартал 2022 года, но имеет дефицит антрацита.Есть надежда, что на государственном уровне (!) удастся разблокировать импорт антрацита из РФ.
24.01.2022 14:53 Ответить
слава гудку!
25.01.2022 00:11 Ответить
 
 