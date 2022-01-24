РУС
В случае войны штат теробороны будет увеличен до 130 тысяч человек, - Резников

Территориальная оборона, сформированная в организационно-управленческом ядре батальонов и бригад, в условиях мирного времени будет насчитывать 10 тысяч человек. В случае войны этот штат будет увеличен до 130 тысяч человек за счет гражданских, которые пройдут отбор и заключат контракт о службе в резерве ТРО.

Об этом в колонке "Украинской правды" написал министр обороны Украины Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

"Силы ТрО состоят из нескольких компонентов. Первый – это штат мирного времени, численностью 10 тыс. человек. Это профессиональные военные, которые несут службу по контракту в Силах ТрО. Они формируют организационно-управленческое ядро ​​батальонов и бригад. В среднем по штату мирного времени в каждом батальоне должно быть около 50 кадровых военных, а в бригаде - 90-120 человек. Второй компонент - это штат особого периода. Который будет суммарно составлять более 130 тыс. человек. Это гражданские граждане, которые пройдут отбор и заключат контракт о службе в резерве ТрО. Их будет до 600 в составе батальона. Они будут находиться под командованием военных. Государство закрепит за ними оружие, будет проводить обучение и согласование", - пояснил Резников, добавив, что миссия ТрО очень проста - "не подпустить беду к своему дому", – отметил Резников.

Он также подчеркнул, что организация ТрО – это дело военных, которое они делают совместно с гражданскими властями, органами самоуправления и гражданами.

Читайте также: Развертывание теробороны продолжается круглосуточно, - Резников

По словам министра, скелет Сил ТрО – это 25 бригад (по одной в каждой области и Киеве), которые объединяют более 150 батальонов (один на район). Также закон позволяет создать отдельные бригады в городах с населением более 900 тыс. человек – то есть в Харькове, Днепре и Одессе. Кроме того, дополнительные части могут появиться в регионах с населением более 2,4 млн человек. Это Днепропетровщина, Донецкая область, Львовщина, Харьковщина и город Киев.

"В значительной мере ТрО – это способ предотвратить внешнюю агрессию. Враг будет знать, что у него нет преимуществ внезапного вторжения. Что в случае пересечения границы под ним будет буквально гореть земля. Он не сможет пройти ни один мост, его встретят на каждом перекрестке. А за это время будут развернуты основные силы украинской армии. Поэтому он сто раз подумает", - убежден Резников.

Третьим компонентом теробороны, по словам министра, являются добровольческие формирования территориальных громад. Они могут быть созданы в случае, если такую ​​инициативу проявит командование Сил ТрО, а Главнокомандующий ВСУ примет соответствующие решения. Добровольческие формирования могут быть созданы в небольших населенных пунктах для выполнения вспомогательных функций – охраны, наблюдения и т.д. Они будут действовать согласно задачам соответствующих военных руководителей Сил ТрО.

Также читайте: Кабмин опубликовал положения о формировании подразделений теробороны в громадах

Резников подчеркнул, что на сегодняшний день происходит развертывание штатов мирного времени. После вступления в силу подразделений по штатам мирного времени (это означает комплектование личным составом на 70%) начнется системное комплектование резерва для особого периода, заключение соответствующих контрактов. После формирования резерва будет рассмотрен вопрос о добровольческом формировании территориальных громад.

+11
Вони дурні, чи прикидаються? Це потрібно було зробити "на вчора". Завтра може вже бути пізно.
24.01.2022 13:42 Ответить
+7
Тероборона повинна формуватись на місцях.
Військові зобов"язані надати зброю, надати інструкторів - провести навчання, оприділити місце у військовому з"єднанні...... І це потрібно було робити ще вчора!!!!!!!! Нерозуміння Резніковим таких завдань ні до чого доброго не призведе.
24.01.2022 13:56 Ответить
+6
у нас такие соотечественники, что участие в теробороне воспринимают как картбланш наводить свои порядки! власть боится, чтобы эти товарищи, вместо выполнения задач обороны не занялись отжимом частных предприятий
24.01.2022 14:02 Ответить
Вони дурні, чи прикидаються? Це потрібно було зробити "на вчора". Завтра може вже бути пізно.
24.01.2022 13:42 Ответить
у нас такие соотечественники, что участие в теробороне воспринимают как картбланш наводить свои порядки! власть боится, чтобы эти товарищи, вместо выполнения задач обороны не занялись отжимом частных предприятий
24.01.2022 14:02 Ответить
Вони бояться щоб українці зі зброєю не прийшли в розплідники кротів в ОП, ВР, судах.
24.01.2022 15:16 Ответить
это тоже
24.01.2022 15:17 Ответить
У випадку війни нужно резко, на законных основаниях, изолировать недееспособного, даже в относительно мирное время, прездобола и его кротов-коханцив.. тогда может дело и будет..
бо у нас тут с 2019го жлобами-мечтателями понавыбирано лайна всякого..(
24.01.2022 13:42 Ответить
Сколько можно про это болтать? Где результат и хотя бы один полноценный батальон?Как всегда одна болтовня ,и обещания. Все для зедебильного лохтората,кацарылые имеют нормальную разведку и кучу предателей в Украине ,по этому все знают.
показать весь комментарий
Что интересно, работаю в Кременчуге, а не слышал, что организована тероборона. Может я и не прав, но если бы организовывалась, то за это шли бы разговоры.
показать весь комментарий
так их всего 100 человек будет на всю область..
показать весь комментарий
на район.
24.01.2022 14:55 Ответить
Сейчас же ЭТИ УПЫРИ комплектуют по расписанию " мирного времени". В статье написано одна бригада на область -90-120 человек.
показать весь комментарий
https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10100800-ukrajina-v-nebezpeci-kremenchuzhan-zaproshujut-na-vijskovu-sluzhbu-u-rezervi-do-bataljonu-teroboroni.html

Так ты работаешь и не живешь тут?
показать весь комментарий
будут рейды по предприятиям устраивать с тем чтобы мужиков собрать, выдадут по трехлинейке, 10 патронов на чела и вперед в окоп?
показать весь комментарий
А ти можеш вже замаскуватись. Три літри горілки за ШИВОРОТ, і жодний рейд тебе вже не побачить.
показать весь комментарий
нетЪ!, дадут тебе Байрактаром-ТБ2 управлять!!!))))
показать весь комментарий
Здаеться ,це якісь,,потешні войска" для роспилу бюджету,ні постійного штату,ні місць дислокації,якісь ,,мертві душі", проте з непоганим апетитом.
показать весь комментарий
То й почни ... Спочатку з себе. Зброю, коли тягати по 30 кг навчишся, отримаєш. Якщо інфаркт не звалить.
показать весь комментарий
Тероборона повинна формуватись на місцях.
Військові зобов"язані надати зброю, надати інструкторів - провести навчання, оприділити місце у військовому з"єднанні...... І це потрібно було робити ще вчора!!!!!!!! Нерозуміння Резніковим таких завдань ні до чого доброго не призведе.
24.01.2022 13:56 Ответить
Зброя - це не рогатка. Чи смартфон. Вона важка, незручна. Тренуйся поки без зброї, але з натхненням, щоб не надихати лікарів вже після першого інструктажу. Професійні інструктори саме так і роблять. Навантажать по вуха, виживеш, то є з ким розмовляти. Труп не інструктують. ..... ніколи.
показать весь комментарий
Друзі, не ображайтесь. Воювати, якщо прийдеться, будете всі ви. А не ті, у кого "куля в лоб". Раджу ..... Кому цікаво або дуже образливо дочитати до кінця. Лайків не треба. Матюки? .... не звертаю увагу. Так ось. Немає ТЕРоборони у селі, містечку, місті ??? То почніть з СЕБЕ. Запитавши спочатку себе, а я взагалі готовий тримати зброю у руках? Інфаркт, інсульт після десятка метрів по засніженій ріллі отак зараз без нічого чи ГОТОВНІСТЬ здолати вночі десятки км у військовому спорядженні та з вантажем не менше тридцяти кг? Хто готовий продовжувати, а не лежати у лікарні, раджу НЕГАЙНО почати тренування своєї ВИТРИВАЛОСТІ. Не у коментарях, а насправді 1-2 години фізичного навантаження: біг з рюкзаком на 5-10 кг по байраках, лісових доріжках, по городському шосе (додай ще 10 кг). Бажаю стійкості. Зустрінемось у ТЕРобороні. До речі: мені 62 роки, 2 години щоденно - це мій внесок у ТЕРоборону. Скажу чесно, замало. 2 години. Змушую себе додавати 5 хв кожного дня по кучугурах снігу. Хоча 25 см кучугурами назвати важко.
показать весь комментарий
Десятки км вночі з вантажем за 30 кг це норма для спецпідрозділів, елітних родів військ, а не для піджаків. Добре їм хоч кілька кілометрів здолати і стріляти спокійно, виважено і не забувати про тактику бою. І вік впливає на форму, я зараз з 200 кг не присяду і 40 раз за 30 секунд на кулаках не відіжмусь, як в 25 років. Хоча можу жлобу з кубатурою з вантажників на голову вище за мене такий відсіч дати, що бігло і верещало, як свиня яку каструють. І ще в поліцію побігло. Але тут поліцейські адекватні, подивились на нього на мене, його вік і мій, його рівень розвитку, одягу, володіння англійською, район проживання у місті і мій, і воно утерлося, щоб вже за нього не взялися.
показать весь комментарий
24.01.2022 15:36 Ответить
Ты свою молодуху жену на учет поставил???
показать весь комментарий
Вопрос куда на учет .. может и поставил
показать весь комментарий
Вообщем с Теробороной всё ясно, ничего не делали с 2014-го, а теперь дождались пока жаренный петух в задницу клюнет и войска бункерного готовы к нападению и забегали как сумасшедшие. Вот так жизнь по приколу нынешняя и "как бы чего не случилось" до этого, приводят к таким печальным результатам. Никто и ни к чему серьёзному не готов, всё с колёс, добровольцы, волонтёры, энтузиасты. Чудо-Прэжыдэнт, сонный Кабмин и гавно-Парламент на месяных новогодних каникулах, не трогайте их...
показать весь комментарий
А ти що зробив? Хоча б для себе? Потягнеш WLAN з сотню метрів? Немає під рукою WLANа? То візьми рюкзак на 30 кг, і дай жару ......
показать весь комментарий
Не поленюсь и поясню для жителей крайнего Заполярья : Тероборона - это НЕ то, что ты сам сделал для себя, а что Государство в мирное время сделало для безопасности своих жителей, используя свои организационные возможности, интеллект управленцев и деньги налогоплатильщиков, а сейчас , с 2014-го, военное время гибридной войны против нас. Поэтому ТРО - это не колхоз "имени Ильича" и не "Свадьба в Малиновке", а ОРГАНИЗАЦИЯ в масштабах всей немаленькой страны. И да, высокоточное оружие совсем не стоит раздавать всяким рукожопам в ТРО, а только проверенным и достойным кадрам в действующих боевых частях. Это так, для справки
показать весь комментарий
Бронежилет, каска, бк на розвантажувальному поясі, ніж, мультітул, ліки в мінімумі, жгути, автомат, берци, пара захисних окулярів одні легкі та одні закриті, наколінники, а бажано і налокітники, гідра з водою, і ще багато важливих дрібниць і так буде добряче за 30 кг.
показать весь комментарий
Мы на пороге большой войны. только кацапы не знают что война перейдет на территорию московии..
Будет операция "Буря в пустыне - 2"..Но там же нет пустыни скажут они . Мы ответим - БУДЕТ !!!
показать весь комментарий
А ти здолаєш 5 км пішки? Щоб добігти до Кремлівської стіни. Сумніваєшся? То спробуй. Можна й у Бурю, коли сніжок піде.
показать весь комментарий
Он на диване поедет.
показать весь комментарий
я с Дебаля выходил.. вопросы еще есть ко мне!? чупакабра ты диванный прикрой хайло !?
показать весь комментарий
З Дебаля виходив? Кажеш. То чого зібрався на територію Московії? Щоб виходити .... знову? Про диван даремно написав, бо я диван і зараз у свої літа 42 км на собі протягну аж до кордону. Але далі, ..... ні кроку. Чужого не треба.
показать весь комментарий
иди нах чепушило дурное пока при памяти поц !!!
показать весь комментарий
Поздно не будет ..?
показать весь комментарий
Война идёт с 2014 года, а у него всё в случае войны, в случае войны.
показать весь комментарий
Боже, этот феерический бред про тероборону никогда не закончится. Тут на амию денег нет, а они в скаутов играют.
Рассыпется вся эта оборона с пердунами-пенсами довольно быстро.
показать весь комментарий
Скаути не розсипались. А демобілізовані вояки - це вояки, а не писарі коментів. Тренуйся сам, а на пенсіонерів не звертай увагу. Бо я тобі сраку надеру на марафоні. У свої 62 роки. Сумніваєшся? Чекаю у Києві 9 квітня. На Контрактовій, у кедах.
показать весь комментарий
Сам Уклонист - Головнокомандовач, .. сорри, Верховный Головнокомандовач, будет драться как лев с Бункерным? ХАаачу письменных гарантий !!!!!
показать весь комментарий
Не панікуйте.....змащуйте кулемети .
показать весь комментарий
Пс ))))...що "цензор " пише..
КУЛЕМЕТ...!
показать весь комментарий
Опыт УПА есть? - Есть. До сих пор в московии вспоминают .. Кто хочет, будет бить врага, ... должен иметь право уничтожать пришельцев з Москвы-Орды и их пособников!
показать весь комментарий
с 2014 года большая часть населения про войну по телевизору узнавали и над своим бизнесом чахли и умничали. Сейчас если что, всех будет касаться.
показать весь комментарий
ти його хоч до мільйона збільши де ******* зброя? де ППО? в асфальті? **** ми іх дорогами закидаємо у разі чого і відосіками...
показать весь комментарий
это мало... надо больше.....
показать весь комментарий
що там з патроним заводом? економічно не вигідно кажете тер оборона чим стріляти буде? набоями для куріпок? списи і стріли хоч зробіть...
показать весь комментарий
