В случае войны штат теробороны будет увеличен до 130 тысяч человек, - Резников

Территориальная оборона, сформированная в организационно-управленческом ядре батальонов и бригад, в условиях мирного времени будет насчитывать 10 тысяч человек. В случае войны этот штат будет увеличен до 130 тысяч человек за счет гражданских, которые пройдут отбор и заключат контракт о службе в резерве ТРО.

Об этом в колонке "Украинской правды" написал министр обороны Украины Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

"Силы ТрО состоят из нескольких компонентов. Первый – это штат мирного времени, численностью 10 тыс. человек. Это профессиональные военные, которые несут службу по контракту в Силах ТрО. Они формируют организационно-управленческое ядро ​​батальонов и бригад. В среднем по штату мирного времени в каждом батальоне должно быть около 50 кадровых военных, а в бригаде - 90-120 человек. Второй компонент - это штат особого периода. Который будет суммарно составлять более 130 тыс. человек. Это гражданские граждане, которые пройдут отбор и заключат контракт о службе в резерве ТрО. Их будет до 600 в составе батальона. Они будут находиться под командованием военных. Государство закрепит за ними оружие, будет проводить обучение и согласование", - пояснил Резников, добавив, что миссия ТрО очень проста - "не подпустить беду к своему дому", – отметил Резников.

Он также подчеркнул, что организация ТрО – это дело военных, которое они делают совместно с гражданскими властями, органами самоуправления и гражданами.

По словам министра, скелет Сил ТрО – это 25 бригад (по одной в каждой области и Киеве), которые объединяют более 150 батальонов (один на район). Также закон позволяет создать отдельные бригады в городах с населением более 900 тыс. человек – то есть в Харькове, Днепре и Одессе. Кроме того, дополнительные части могут появиться в регионах с населением более 2,4 млн человек. Это Днепропетровщина, Донецкая область, Львовщина, Харьковщина и город Киев.

"В значительной мере ТрО – это способ предотвратить внешнюю агрессию. Враг будет знать, что у него нет преимуществ внезапного вторжения. Что в случае пересечения границы под ним будет буквально гореть земля. Он не сможет пройти ни один мост, его встретят на каждом перекрестке. А за это время будут развернуты основные силы украинской армии. Поэтому он сто раз подумает", - убежден Резников.

Третьим компонентом теробороны, по словам министра, являются добровольческие формирования территориальных громад. Они могут быть созданы в случае, если такую ​​инициативу проявит командование Сил ТрО, а Главнокомандующий ВСУ примет соответствующие решения. Добровольческие формирования могут быть созданы в небольших населенных пунктах для выполнения вспомогательных функций – охраны, наблюдения и т.д. Они будут действовать согласно задачам соответствующих военных руководителей Сил ТрО.

Резников подчеркнул, что на сегодняшний день происходит развертывание штатов мирного времени. После вступления в силу подразделений по штатам мирного времени (это означает комплектование личным составом на 70%) начнется системное комплектование резерва для особого периода, заключение соответствующих контрактов. После формирования резерва будет рассмотрен вопрос о добровольческом формировании территориальных громад.