"Присоединюсь к благотворительной акции", - Стефанчук рассказал, как завтра поздравит Зеленского с днем ​​рождения

На брифинге в понедельник спикер ВР Руслан Стефанчук рассказал, как завтра может поздравить президента Владимира Зеленского с днем ​​рождения.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

"Насколько я знаю, Владимир Александрович объявил, что не будет принимать никаких подарков. Он даст номер благотворительности, на который желающий может перебросить средства. Это такая предварительная версия. Если это будет, я, безусловно, присоединюсь к этой благотворительной акции" , – отметил Стефанчук.

Топ комментарии
+49
"благодійна акція від України":

Коли дурнуватій худобі не сподобався президент який віддавав на Армію власну зарплату і їздив у відпустки за свій рахунок, бог дає оце:

показать весь комментарий
24.01.2022 13:45 Ответить
+29
так вот чем стефанчук, зеЛох та вся их шобла загняти.. готовятся бухать у осла оманського..
Випуски новин провідних телеканалів світу починається з інформацію про можливе вторгнення Росії в Україну.
Верховна Рада, РНБО, Кабінет Міністрів не провели жодного засідання присвяченого загрозі повномасштабного вторгнення ерефії
Це все що треба знати про ЗЕбанду.

показать весь комментарий
24.01.2022 13:42 Ответить
+29
Для ясности - сто тисяч доларів в день ( я в ах@ уї ) 🙄
показать весь комментарий
24.01.2022 13:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Страница 2 из 2
Почув анекдот .... про Стефанчука. Друзі, поділюсь. "Прийшов Брежнєв до лікаря. Скаржиться про запор. Лікар огледів, й каже у вас Леонід Батькович немає отвору. "У скотиняки, зализали!", відповів Леонід Б." Шкода, Зеленського. Але доля є доля.
показать весь комментарий
24.01.2022 14:57 Ответить
Та пішов він на....
показать весь комментарий
24.01.2022 15:20 Ответить
Ну что ж Стефанчук, давай, подлизни своему "шефу", только не скромничай.
показать весь комментарий
24.01.2022 16:27 Ответить
мама Рима, пожалуйста, роди своего Вавочку "обратно", в смысле, в зад.
показать весь комментарий
24.01.2022 16:42 Ответить
До чего опустились, каждый подхалим хочет подлизнуть.
Не помню чтобы при порохе такое выносилось в публичную плоскость.
показать весь комментарий
24.01.2022 16:54 Ответить
Вот что значит смекалка!
Как бы благотворительность от Зеленского, только за чужой счёт.
Браво!
показать весь комментарий
24.01.2022 17:02 Ответить
Однозначно - "щоб він здох".
Таке привітання найЗеленішому.
показать весь комментарий
24.01.2022 17:15 Ответить
під час війни обрати клоуна, а нарід стає все мудріший і мудріший не дивно що віками стоїмо в коліно-локтевій... бачу багатьом подобається
показать весь комментарий
24.01.2022 17:36 Ответить
Если всю шоблу в одном месте разом накроет москальской ракетой, то это будет самым лучшим подарком для Украины!
показать весь комментарий
24.01.2022 17:41 Ответить
мабуть піаніно без кришки подарує
показать весь комментарий
24.01.2022 17:51 Ответить
Зельцман, шоб ти найскоріше здохло від передозу! Тобі личить моє вітання?!
показать весь комментарий
24.01.2022 18:37 Ответить
пдрс яке рило наїв.
показать весь комментарий
25.01.2022 19:09 Ответить
Страница 2 из 2
 
 