"Присоединюсь к благотворительной акции", - Стефанчук рассказал, как завтра поздравит Зеленского с днем рождения
На брифинге в понедельник спикер ВР Руслан Стефанчук рассказал, как завтра может поздравить президента Владимира Зеленского с днем рождения.
"Насколько я знаю, Владимир Александрович объявил, что не будет принимать никаких подарков. Он даст номер благотворительности, на который желающий может перебросить средства. Это такая предварительная версия. Если это будет, я, безусловно, присоединюсь к этой благотворительной акции" , – отметил Стефанчук.
Не помню чтобы при порохе такое выносилось в публичную плоскость.
Как бы благотворительность от Зеленского, только за чужой счёт.
Браво!
Таке привітання найЗеленішому.