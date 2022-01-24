Активность НАТО у границ России не могут игнорировать вооруженные силы страны, - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос, являются ли российские военные учения на Балтике реакцией на решение НАТО о переброске дополнительных сил в Восточную Европу, но отметил, что активность альянса вблизи границ страны не может игнорироваться вооруженными силами России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Это нужно спрашивать в министерстве обороны", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что "подобные действия НАТО и повышенная активность вблизи наших границ не могут игнорироваться нашими военными, которые несут ответственность за безопасность нашей страны".
Кроме того, Песков заметил, что в российской армии "имеет место постоянный процесс учений, маневров, военного строительства, который никогда не прекращался и будет дальше продолжаться".
Песков также утверждает, что концентрация Вооруженных сил Украины на границе с ОРДЛО свидетельствует о подготовке Киева к наступательным действиям.
Он не стал комментировать сообщения СМИ, согласно которым Россия может создать в Украине "марионеточное правительство".
Песков также назвал продолжением "фейковой истерии" сообщение в западных СМИ, согласно которым Россия может создать в Украине "марионеточное правительство", а также сообщения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы попросил президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время Зимней Олимпиады в Пекине.
Делать то Деду Байдену в прямом смысле нехр*на, дай-ка, подумал Дед, "развлекусь", а то "спокойно" там все, в Восточной Европе, никаких танковых армий ни у чьих границ суверенных государств не собирают суседи Украины с востока...
з часів створення совка:
вбити та звинуватити жертву;
збрехати та сказати що то - правда;
всратися та звернути на сусіда .
вынуль хер - и застрелильса
Згідно з яким у РФ планують після захоплення України призначити нам уряд у складі Арбузова, Клюєва, Сівковича та Азарова. А гауляйтером - дурачка Мураєва.
Нам нужно просто отойти от украинской границы, что бы не было активности НАТО!
Эстония, Латвия, Литва стали членами НАТО я уже и не помню когда, но размещение ракет на территории стран Балтии никогда Кремль до трясучки не волновало.
А лишь одна мысль о появлении американских ракет в Украине у Харькова тревожит Кремль до дрожи.
От Харькова до Москвы ближе лететь ракете, чем от Таллинна до Питера?
Где логика?
А нет ее.
Однако, если посмотреть на дело под другим углом, то все становится понятно.
Украина - это АЛЬТЕРНАТИВНОЕ славянское государство, и потому его быть не должно ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ.
Это вопрос для суседей экзистенциальный, это вопрос выживания режима.
Пойдут ли суседи войной на Украину?
Да ни вопрос, но только если 200-ми их не завалят, массу 200-х суседям не потянуть политически, очень обнищало население с 2014. Ипотому боятся суседи лишь ВСУ и тероборону.
Боятся сильно - оттого и медлят нападать.
Это единственное, что их останавливает.
И хочется, как говорится - и колется.
Кому на хер упала "ваша страна"? Она нужна и интересна только как источник углеводородов, вернее в качестве газо-нефтеколонки. Именно поэтому она ещё "жива", и трогать её никто не собирается.