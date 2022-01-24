РУС
7 528 39

Активность НАТО у границ России не могут игнорировать вооруженные силы страны, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос, являются ли российские военные учения на Балтике реакцией на решение НАТО о переброске дополнительных сил в Восточную Европу, но отметил, что активность альянса вблизи границ страны не может игнорироваться вооруженными силами России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это нужно спрашивать в министерстве обороны", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что "подобные действия НАТО и повышенная активность вблизи наших границ не могут игнорироваться нашими военными, которые несут ответственность за безопасность нашей страны".

Кроме того, Песков заметил, что в российской армии "имеет место постоянный процесс учений, маневров, военного строительства, который никогда не прекращался и будет дальше продолжаться".

Также читайте: Не нужно смешивать территорию НАТО и Украину, – глава МИД Германии Бербок

Песков также утверждает, что концентрация Вооруженных сил Украины на границе с ОРДЛО свидетельствует о подготовке Киева к наступательным действиям.

Он не стал комментировать сообщения СМИ, согласно которым Россия может создать в Украине "марионеточное правительство".

Песков также назвал продолжением "фейковой истерии" сообщение в западных СМИ, согласно которым Россия может создать в Украине "марионеточное правительство", а также сообщения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы попросил президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время Зимней Олимпиады в Пекине.

+7
А эти дурни все еще думают, что кому то нужно болото, в этой параши даже жабы сбежали...

24.01.2022 14:04
+4
Чи нападе на цей раз Пуйло, чи не нападе, але передана техніка буде служити багато років.

24.01.2022 14:07
+3
а в чем активность нато выражается не сказал? а то все похоже на шизофрению, вижу то, чего нет.

24.01.2022 14:04
делают вид, что забыли, что были первопричиной нагнетания истерии

24.01.2022 14:10
Дед Байден 5 тысяч американских военнослужащих посылает в страны НАТО в Восточной Европе.
Делать то Деду Байдену в прямом смысле нехр*на, дай-ка, подумал Дед, "развлекусь", а то "спокойно" там все, в Восточной Европе, никаких танковых армий ни у чьих границ суверенных государств не собирают суседи Украины с востока...

24.01.2022 14:25
Робити ...діду-...йлу нічого крім надсилати з Сибіру та Далекого Сходу бурятські дивізії до кордонів з Україною. 100 тисяч морозять свої сраки у полі, щоб дід-...йло почував себе безпечно. Бо НАТО вже в "Україні". А в Балтії й досі немає ??? ......

24.01.2022 14:33
Поэтому они копят войска на границе с Украиной. Логично........

24.01.2022 14:04
давайте уже успокоим этих кацапов наконец-то!!!!!!!!!!!!!!!!!

24.01.2022 14:05
Перекидають сібіряків мокшани, які при наших морозах без ватніків можуть воювати.

24.01.2022 14:05
до речі - питання на тему, чому через 8 років війни ми радіємо пукалкам міського бою?

24.01.2022 14:06
Ну в Україні десь лежатьчи то 30, чи то сорок БАЛВАНОК "САТАНИ", можно і їх пустити в працю!!!!!!!

24.01.2022 14:10
питання було не про це - що робило наше ВПК та Мін.оборони 8 років війни?

24.01.2022 14:13
А гроші були????? Все ці розробки які вже є мають свою ціну!!!! Що змогли при Порохі, то зробили, а ось це зелене непорозуміння все БЛОКУЄ!!!!!!!!!!

24.01.2022 14:19
так собі пояснення - кочівники змогли, а в України грошей не було

24.01.2022 14:26
Скорше за все їм дали, кочевники і конструктори, розсмішив!!!!!!!!

24.01.2022 14:57
Ракеты иранские...

24.01.2022 14:26
Що нову партію кокса отримали????? пєсок, що ти верзеш?????? всі знають що це БРЕХНЯ!!!!!!!!

24.01.2022 14:07
Воно без дозволу сцаря навіть до туалету не ходить...

24.01.2022 14:07
Почему дочерям Пескова и Лаврова можно жить в станах НАТО ,а украинцам нельзя?

24.01.2022 14:10
НАТЫ не резиновые!

24.01.2022 14:15
То запустите ракету в Подмосковье. На севере уже запустили год чи два назад. И сразу вам найдется чем заняться.

24.01.2022 14:14
нічого нового у гебні,
з часів створення совка:

вбити та звинуватити жертву;
збрехати та сказати що то - правда;
всратися та звернути на сусіда .

24.01.2022 14:19
Сначала принял меры чтобы обеспечить напряжённость, а теперь примет меры для обеспечения безопасности, от созданной им же напряжённости. Я правильно всё понял?

24.01.2022 14:19
дык ягель заканчивается. нужно чем-то собственный нарид отвлечь от пустого холодильника.

24.01.2022 14:27
вооружьонний силь смотрель, крепильса,
вынуль хер - и застрелильса

24.01.2022 14:23
"Єршик"... для *****

24.01.2022 14:25
_Фашисткая расия ведёт себя агрессивно, напористо и самоуверенно, а руководимый ничтожествами и предателями Запад пятится и поджимает хвост. И путлер знал что реакция будет именно такой после того, как проверил их на вшивость нападением на Польшу в 2010. И вот уже каннибалы требуют от НАТО убираться из Восточной Европы... Фактически - это требование к НАТО самоликвидироваться. Запад слишком долго пребывал в беспечной уверенности, что этот пожар его не касается, но катастрофически ошибся.

24.01.2022 14:25
Ага-ага, але основні сили у москалів біля України, де немає жодної бригади чи навіть батальйону НАТО...

24.01.2022 14:27
Опублікований на сайті зовнішньополітичного відомства Великої Британії секретний план Кремля.
Згідно з яким у РФ планують після захоплення України призначити нам уряд у складі Арбузова, Клюєва, Сівковича та Азарова. А гауляйтером - дурачка Мураєва.

24.01.2022 14:28
Но почему-то кацапская тусовка у границ Украины. В Киев наверное штаб-квартиру НАТО перенесли.

24.01.2022 14:28
А активність сімей дипломатів з країн НАТО та Європи про що свідчать? Про "мирних колорадов" вздовж кордонів з Україною? Чи про Брехню ...йла з бункера? Ракета не сокира, б'є на відстані і в бункер.

24.01.2022 14:28

Нам нужно просто отойти от украинской границы, что бы не было активности НАТО!

24.01.2022 14:29
Следите за логикой суседей.
Эстония, Латвия, Литва стали членами НАТО я уже и не помню когда, но размещение ракет на территории стран Балтии никогда Кремль до трясучки не волновало.
А лишь одна мысль о появлении американских ракет в Украине у Харькова тревожит Кремль до дрожи.
От Харькова до Москвы ближе лететь ракете, чем от Таллинна до Питера?
Где логика?

А нет ее.
Однако, если посмотреть на дело под другим углом, то все становится понятно.
Украина - это АЛЬТЕРНАТИВНОЕ славянское государство, и потому его быть не должно ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ.
Это вопрос для суседей экзистенциальный, это вопрос выживания режима.

Пойдут ли суседи войной на Украину?
Да ни вопрос, но только если 200-ми их не завалят, массу 200-х суседям не потянуть политически, очень обнищало население с 2014. Ипотому боятся суседи лишь ВСУ и тероборону.
Боятся сильно - оттого и медлят нападать.
Это единственное, что их останавливает.
И хочется, как говорится - и колется.

24.01.2022 14:32
Пані, бійка починається з ..... розвідки. Образи, провокаційні жести, матюки. Перевірка на міцність нервів. Дипломати матюкатись не будуть. Вони будуть заявляти ЗАЯВИ. А війська тягти ближче до противника. Чиї нерви міцніші? Той переміг вже на 50%.

24.01.2022 14:37

24.01.2022 14:40
"Подобные действия НАТО и повышенная активность вблизи наших границ не могут игнорироваться нашими военными, которые несут ответственность за безопасность нашей страны".
Кому на хер упала "ваша страна"? Она нужна и интересна только как источник углеводородов, вернее в качестве газо-нефтеколонки. Именно поэтому она ещё "жива", и трогать её никто не собирается.
показать весь комментарий
24.01.2022 14:44 Ответить
Держи вора, крикнуло письков, ********* про активность расейской военной группировки расскажи лучше.
показать весь комментарий
24.01.2022 15:14 Ответить
Любое вооруженное нападение РФ на Украину вне Лугандона будет воспринято всем мировым сообществом, как вероломное, вооруженное нападение РФ на независимую, суверенную страну, члена ООН, какие бы провокации перед нападением РФ не совершала, какие бы доказательства не приводила. Тогда путь назад для РФ будет отрезан. Наступление же РФ и их марионеток в ОРДЛО будет восприниматься по другому. В Кремле это понимают и пока не знают ,что делать.
показать весь комментарий
24.01.2022 15:34 Ответить
Пєсков також стверджує, що концентрація Збройних сил України на кордоні з ОРДЛО свідчить про підготовку Києва до наступальних дій. Весь світ стверджує, що концентрація військ рашистського окупанта України біля її кордонів, свідчить про про підготовку московського рашиста ,до наступальних дій
показать весь комментарий
24.01.2022 16:12 Ответить
 
 