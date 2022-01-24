Активность НАТО у границ России не могут игнорировать вооруженные силы страны, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос, являются ли российские военные учения на Балтике реакцией на решение НАТО о переброске дополнительных сил в Восточную Европу, но отметил, что активность альянса вблизи границ страны не может игнорироваться вооруженными силами России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это нужно спрашивать в министерстве обороны", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что "подобные действия НАТО и повышенная активность вблизи наших границ не могут игнорироваться нашими военными, которые несут ответственность за безопасность нашей страны".

Кроме того, Песков заметил, что в российской армии "имеет место постоянный процесс учений, маневров, военного строительства, который никогда не прекращался и будет дальше продолжаться".

Песков также утверждает, что концентрация Вооруженных сил Украины на границе с ОРДЛО свидетельствует о подготовке Киева к наступательным действиям.

Он не стал комментировать сообщения СМИ, согласно которым Россия может создать в Украине "марионеточное правительство".

Песков также назвал продолжением "фейковой истерии" сообщение в западных СМИ, согласно которым Россия может создать в Украине "марионеточное правительство", а также сообщения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы попросил президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время Зимней Олимпиады в Пекине.