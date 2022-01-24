Санкции против "Северного потока-2", Путина и российских банков: Какие новые ограничения предлагают в США. СПИСОК

В США предлагают ввести санкции против ряда учреждений РФ на случай, если Россия совершит вторжение в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 21 января 2022 года Председатель Комитета Палаты представителей США по международным делам Грегори Микс внес новый законопроект о санкциях в отношении России "в случае ее вторжения в Украину".

Основные положения законопроекта Микса предусматривают следующие ограничительные меры:

- санкции по газопроводу "Северный поток-2";

-санкции против добывающих отраслей России;

- санкции против российских финучреждений; "Альфа-банк", "ВТБ", государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", "Газпромбанк", "Московский кредитный банк", "Открытие", "Промсвязьбанк", "Россельхозбанк", Российский фонд прямых инвестиций, "Сбербанк России" , "Совкомбанк" и "Транскапиталбанк";

- запрещение любых операций с новыми российскими долгами;

– персональные санкции против В.Путина и других российских лидеров.

В законопроекте отмечается, что не позднее 180 дней после принятия этого акта, Министр финансов совместно с Директором национальной разведки и Госсекретарем США должны предоставить профильным комитетам Конгресса США такие сведения (в нетайном изложении с тайными приложениями):

- список влиятельных лиц из окружения В.Путина, в том числе политических деятелей и олигархов Российской Федерации;

- примерный капитал и известные источники доходов лиц, идентифицированных в окружении В.Путина и членов их семей (в т.ч. супруги, дети, родители, братья и сестры), в том числе их активы, инвестиции, банковские счета, деловые интересы в Российской Федерации и за ее пределами, информация о бенефициарной собственности таких лиц;

- оценка общего годового дохода и личных расходов Путина и его членов семьи начиная с 2017 года, все известные детали о финансовых операциях Путина и лиц из его близкого окружения, их прозрачность/непрозрачность.