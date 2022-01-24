РУС
Санкции против "Северного потока-2", Путина и российских банков: Какие новые ограничения предлагают в США. СПИСОК

В США предлагают ввести санкции против ряда учреждений РФ на случай, если Россия совершит вторжение в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 21 января 2022 года Председатель Комитета Палаты представителей США по международным делам Грегори Микс внес новый законопроект о санкциях в отношении России "в случае ее вторжения в Украину".

Основные положения законопроекта Микса предусматривают следующие ограничительные меры:

- санкции по газопроводу "Северный поток-2";

-санкции против добывающих отраслей России;

- санкции против российских финучреждений; "Альфа-банк", "ВТБ", государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", "Газпромбанк", "Московский кредитный банк", "Открытие", "Промсвязьбанк", "Россельхозбанк", Российский фонд прямых инвестиций, "Сбербанк России" , "Совкомбанк" и "Транскапиталбанк";

- запрещение любых операций с новыми российскими долгами;

– персональные санкции против В.Путина и других российских лидеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и ЕС должны рассудительно вводить санкции против РФ, потому что это будет иметь последствия для нас, - Шольц

В законопроекте отмечается, что не позднее 180 дней после принятия этого акта, Министр финансов совместно с Директором национальной разведки и Госсекретарем США должны предоставить профильным комитетам Конгресса США такие сведения (в нетайном изложении с тайными приложениями):

- список влиятельных лиц из окружения В.Путина, в том числе политических деятелей и олигархов Российской Федерации;

- примерный капитал и известные источники доходов лиц, идентифицированных в окружении В.Путина и членов их семей (в т.ч. супруги, дети, родители, братья и сестры), в том числе их активы, инвестиции, банковские счета, деловые интересы в Российской Федерации и за ее пределами, информация о бенефициарной собственности таких лиц;

- оценка общего годового дохода и личных расходов Путина и его членов семьи начиная с 2017 года, все известные детали о финансовых операциях Путина и лиц из его близкого окружения, их прозрачность/непрозрачность.

Дякую Джозефу Байдену,за знаття санкцій з північного потоку.Тепер Україна буде втрачати мільярди доларів щороку і це як мінімум.Я пам'ятаю,як політичні експерти з екранів тв верещали,що добудова північного це дуже погано для України і що кращий друг України Байден,точно не зніме санкцій.Тепер ці експерти понабирали в рот лайна і розповідають інші казочки.
24.01.2022 14:23 Ответить
Як гірко,що і у нас,і у американців президенти без яєць. Звичайні солом'яні опудала. Згадується відступ американського контингенту з Афганістану…
24.01.2022 14:51 Ответить
нет он просто *******
24.01.2022 14:26 Ответить
а розетка ватная?
24.01.2022 14:25 Ответить
24.01.2022 14:26 Ответить
А що по розетці не так?
24.01.2022 14:31 Ответить
24.01.2022 14:23 Ответить
Тепер ці "експерти" щось мимрять про те, що санкції Трампа (хоч якісь) були погані, а нульові санкції Байдена -- чудові. Гидко слухати.
24.01.2022 14:56 Ответить
24.01.2022 14:51 Ответить
Вони не відступали, вони бігли, так, що Україна вже їм допомагала в евакуації. СРСР з Афганістану відступав, так, навіть командири підкупляли місцевих польових командирів, наприклад, зброєю, але всякі "9 роти" були лише у фантазіях кацапських недомитців. Тут я на боці тих українців, яких у величезному совку було аж третина в війні з моджахедами, і третина тих, хто в ній загинув, хоча УРСР не були за чисельністю аж ніяк третиною від кількості населення в СРСР. Навіть Дудаєв там був бойовим пілотом. І вивезли всіх прислужників того маріонеткового режиму, хто хотів, того маємо зараз усіляких Наємів, які були синами міністра ляльковго прорадянського уряду.
24.01.2022 15:11 Ответить
Наслідком того відступу є путлєрівські орди сьогодні довкола України.
24.01.2022 15:12 Ответить
Ппутлєрівські орди сьогодні довкола України є наслідком зрадництва Зелі. Коли ще Путлер мав такого здатного зрадника в резидентах як він ?
24.01.2022 17:36 Ответить
На фоне угрозы войны Росии с Украиной российский фондовый рынок рухнул на 9%, потери достигают 150 млрд долл.
Также 1 евро продаётся за 90 рублей, а 1 доллар за 79 рублей.
Вместе с рублем продолжают падать акции Сбербанка (минус 5,79% за день) и «Газпрома» (минус 7,67%). Индекс Мосбиржи рухнул на 7%, а РТС - на 6,77%. Российский рынок реагирует на заявление о привидении войск НАТО в полную боеготовность в Восточной Европе.
24.01.2022 20:21 Ответить
 
 