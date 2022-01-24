Санкции против "Северного потока-2", Путина и российских банков: Какие новые ограничения предлагают в США. СПИСОК
В США предлагают ввести санкции против ряда учреждений РФ на случай, если Россия совершит вторжение в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, 21 января 2022 года Председатель Комитета Палаты представителей США по международным делам Грегори Микс внес новый законопроект о санкциях в отношении России "в случае ее вторжения в Украину".
Основные положения законопроекта Микса предусматривают следующие ограничительные меры:
- санкции по газопроводу "Северный поток-2";
-санкции против добывающих отраслей России;
- санкции против российских финучреждений; "Альфа-банк", "ВТБ", государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", "Газпромбанк", "Московский кредитный банк", "Открытие", "Промсвязьбанк", "Россельхозбанк", Российский фонд прямых инвестиций, "Сбербанк России" , "Совкомбанк" и "Транскапиталбанк";
- запрещение любых операций с новыми российскими долгами;
– персональные санкции против В.Путина и других российских лидеров.
В законопроекте отмечается, что не позднее 180 дней после принятия этого акта, Министр финансов совместно с Директором национальной разведки и Госсекретарем США должны предоставить профильным комитетам Конгресса США такие сведения (в нетайном изложении с тайными приложениями):
- список влиятельных лиц из окружения В.Путина, в том числе политических деятелей и олигархов Российской Федерации;
- примерный капитал и известные источники доходов лиц, идентифицированных в окружении В.Путина и членов их семей (в т.ч. супруги, дети, родители, братья и сестры), в том числе их активы, инвестиции, банковские счета, деловые интересы в Российской Федерации и за ее пределами, информация о бенефициарной собственности таких лиц;
- оценка общего годового дохода и личных расходов Путина и его членов семьи начиная с 2017 года, все известные детали о финансовых операциях Путина и лиц из его близкого окружения, их прозрачность/непрозрачность.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Также 1 евро продаётся за 90 рублей, а 1 доллар за 79 рублей.
Вместе с рублем продолжают падать акции Сбербанка (минус 5,79% за день) и «Газпрома» (минус 7,67%). Индекс Мосбиржи рухнул на 7%, а РТС - на 6,77%. Российский рынок реагирует на заявление о привидении войск НАТО в полную боеготовность в Восточной Европе.