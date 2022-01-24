Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за предоставление 1,2 млрд евро помощи: "Сильная Украина имеет ключевое значение для европейской безопасности"
Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за выделение нового пакета финансовой помощи Украине.
Об этом глава государства сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Благодарен Урсуле фон дер Ляйен за своевременное решение ЕС предоставить €1,2 млрд макрофинансовой помощи Украине. Сильная Украина имеет ключевое значение для европейской безопасности. ЕС еще раз демонстрирует твердую поддержку Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз предоставит очередную финансовую помощь Украине в размере 1,2 млрд евро.
Топ комментарии
+17 Volodymyr Volodymyr #490180
показать весь комментарий24.01.2022 14:33 Ответить Ссылка
+13 Scorpman Y
показать весь комментарий24.01.2022 14:27 Ответить Ссылка
+9 Senator S #201477
показать весь комментарий24.01.2022 15:14 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А какая разніца?!
- зміну у законодавстві, щодо використання ганебного слова польського походження в Україні;
- закупки улюбленої скумбрії по 8грн/кг- на все необрізанне жи
ття (самоцензура).
Именно поэтому он убивает бизнес и экономику Украины.
Законопроект 2713-Д
На армию, или на очередную *****?
Перечитав всю стрічку коментів - і ти виявився єдиний, хто задумався і задав його!