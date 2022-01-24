РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6042 посетителя онлайн
Новости
2 096 44

Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за предоставление 1,2 млрд евро помощи: "Сильная Украина имеет ключевое значение для европейской безопасности"

Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за предоставление 1,2 млрд евро помощи:

Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за выделение нового пакета финансовой помощи Украине.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен Урсуле фон дер Ляйен за своевременное решение ЕС предоставить €1,2 млрд макрофинансовой помощи Украине. Сильная Украина имеет ключевое значение для европейской безопасности. ЕС еще раз демонстрирует твердую поддержку Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз предоставит очередную финансовую помощь Украине в размере 1,2 млрд евро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еще 80 тонн оружия от США доставили в Украину. ФОТО

Еврокомиссия (1519) Зеленский Владимир (21727) помощь (8071) Урсула фон дер Ляйен (593)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
та там весь Кагал танцює зараз
показать весь комментарий
24.01.2022 14:33 Ответить
+13
зеЛох почув про гроші и тут же возбудился.. оно уже прикидує - скільки в офшори вкраде..
показать весь комментарий
24.01.2022 14:27 Ответить
+9
Одна всего лишь фраза Голобородьки про Харьков обвалила Фондовый рынок Украины почти на 8 %...,еще пару фраз про Полтаву или Мариуполь...,и считайте что Украина ничего не производит кроме Битума в Белоруси...,Дебил..он и в Африке... Антилопа ГНУ...
показать весь комментарий
24.01.2022 15:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зеЛох почув про гроші и тут же возбудился.. оно уже прикидує - скільки в офшори вкраде..
показать весь комментарий
24.01.2022 14:27 Ответить
та там весь Кагал танцює зараз
показать весь комментарий
24.01.2022 14:33 Ответить
Мой знакомый мальчуган снят на этой карточке. У него большой карман спереди на фартучке. Всё, что Беня не найдёт, он в карман себе кладёт.
показать весь комментарий
24.01.2022 16:36 Ответить
ни
показать весь комментарий
24.01.2022 16:40 Ответить
Так, для ЄС - це копійки, але , коли вони опиняться на оффшорному рахунку блазня, це буде чимале поповнення.
показать весь комментарий
24.01.2022 15:28 Ответить
да всё он спздит -за это и благодарит
показать весь комментарий
24.01.2022 15:14 Ответить
Плять, этому ******** деньги не помогут, оно только со своим монозбродом попилит всё
показать весь комментарий
24.01.2022 14:30 Ответить
Куплю Ленке сапоги!
показать весь комментарий
24.01.2022 14:30 Ответить
скумбрию по 8
показать весь комментарий
24.01.2022 15:08 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 15:15 Ответить
спи..ть не успеешь, когда будешь тикать?
показать весь комментарий
24.01.2022 14:31 Ответить
Дороги по ціні злітних смуг- наше все! Задоволено потираючи ручинятка балдибілдера- подумав геній Всесвіту.
показать весь комментарий
24.01.2022 14:33 Ответить
Цей підар завадив Пороху поїхати до ПАРЄ та до НАТО, але й сам сидить у Києві, бо якщо почне селфітись у Брюселі, на якомусь мосту, то точно ніхто не повірить, що то заради «найвеличного будівництва»…
показать весь комментарий
24.01.2022 14:38 Ответить
Кажуть, що Юзіка послав замість себе.
А какая разніца?!
показать весь комментарий
24.01.2022 14:43 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 15:24 Ответить
Як його послухать, то Європі і дякувати не потрібно. Вони б може і більше дали, але знають що розкрадуть..
показать весь комментарий
24.01.2022 14:43 Ответить
Ой Беньямин щас потирает ручки, не на оборону же тратиться в самом деле
показать весь комментарий
24.01.2022 14:43 Ответить
Хоча б раз прозвітував куди пішли ЄВРО з попередніх допомог. Чи Шмигаль ? А то вже б доручили ...... Коломойському прозвітувати.
показать весь комментарий
24.01.2022 14:44 Ответить
куди-куди: -на компенсацію титульній нації за 40 років поневірянь у пустелі;
- зміну у законодавстві, щодо використання ганебного слова польського походження в Україні;
- закупки улюбленої скумбрії по 8грн/кг- на все необрізанне життя (самоцензура).
показать весь комментарий
24.01.2022 14:53 Ответить
А шо тут звітувати??? Гроші пішли на дороги. Туди ж само підуть і ці 1,2 млрд. Якраз вчасно виділили. Буде Зеленському і його банді що красти.
показать весь комментарий
24.01.2022 14:56 Ответить
Подарунок Зе на день народження
показать весь комментарий
24.01.2022 14:57 Ответить
генератор випадкових банальностей
показать весь комментарий
24.01.2022 15:12 Ответить
На скумрию хватит !!!
показать весь комментарий
24.01.2022 15:12 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 15:13 Ответить
Одна всего лишь фраза Голобородьки про Харьков обвалила Фондовый рынок Украины почти на 8 %...,еще пару фраз про Полтаву или Мариуполь...,и считайте что Украина ничего не производит кроме Битума в Белоруси...,Дебил..он и в Африке... Антилопа ГНУ...
показать весь комментарий
24.01.2022 15:14 Ответить
Ну теперь всё, досконально озолотятся все "слуги народа", а народ ещё больше обеднеет. Ведь чем паны лучше живут, тем хуже приходится рабам.
показать весь комментарий
24.01.2022 15:15 Ответить
Каталог новых яхт и особняков уже заказали?
показать весь комментарий
24.01.2022 15:15 Ответить
Сильная Украина имеет ключевое значение для европейской безопасности.
Именно поэтому он убивает бизнес и экономику Украины.
показать весь комментарий
24.01.2022 15:17 Ответить
не весь. не весь бизнес. Например
Законопроект 2713-Д
показать весь комментарий
24.01.2022 15:28 Ответить
О какой сильной Украине при твоем президентстве ты вякаешь, ишак оманский?
показать весь комментарий
24.01.2022 15:18 Ответить
Выбрали барана аж в 73% рейтинга радуйтесь....ХУЖЕ не будет.... стадо идиотов,мне вас не жаль... мы вас и их сделали ..сказал доктор Кошмаровский.... бараны Димы Гордоны...вы ничего не сделали...вы дерьмо....
показать весь комментарий
24.01.2022 15:19 Ответить
Госрезервы заполните (расстрелять "мышей" перед этим) - чем народ и армию кормить во время войны ? Потратьте деньги на мобилизационные мероприятия, склады, подвоз людей, обмундирование, топливо наконец !
показать весь комментарий
24.01.2022 15:21 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 15:23 Ответить
Голобородьки запретили выезд Порошенко в Европу и НАТО...а вдруг опяить Выпросит у Британии и США Джавленины в огромной количестве и ПЛЮС Стингеры и Джавелены у друга Байдена...
показать весь комментарий
24.01.2022 15:25 Ответить
Петр Алексеич ...вас попросила лично Ольга *********...Не Млитаризируйте Украину...нам в Мавзолее страшно даже бухать пивас и водяс от ваших Джавленинов,Стингеров и Байрактаров...
показать весь комментарий
24.01.2022 15:28 Ответить
Разворуют деньги, закатают в асфальт, а при укладке по пару см ширины утащат. Стандартная схема дорожников.
показать весь комментарий
24.01.2022 16:16 Ответить
И на шо ты дебил их собрался тратить?
На армию, или на очередную *****?
показать весь комментарий
24.01.2022 16:23 Ответить
от - саме головне питання!
Перечитав всю стрічку коментів - і ти виявився єдиний, хто задумався і задав його!
показать весь комментарий
24.01.2022 16:31 Ответить
Дякую, дякую, дуже дякую..
показать весь комментарий
24.01.2022 16:30 Ответить
Это же сколько танков ОПЛОТ можно закупить даже за половину этих 1.2 млдр ЕВРО7777!! Штук 500-600!!И решить раз и навсегда вопрос с хорошими танками для обороны УКраины!!
показать весь комментарий
24.01.2022 17:05 Ответить
bude scho krastu selenum skotam,ne treba davatu groschej,vu pidtrumuete slocunnu vladzu Ukrainu
показать весь комментарий
24.01.2022 17:15 Ответить
зразу в дороги зразу
показать весь комментарий
24.01.2022 17:21 Ответить
Хорошо.
показать весь комментарий
25.01.2022 00:10 Ответить
 
 