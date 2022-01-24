Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за предоставление 1,2 млрд евро помощи: "Сильная Украина имеет ключевое значение для европейской безопасности"

Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за выделение нового пакета финансовой помощи Украине.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен Урсуле фон дер Ляйен за своевременное решение ЕС предоставить €1,2 млрд макрофинансовой помощи Украине. Сильная Украина имеет ключевое значение для европейской безопасности. ЕС еще раз демонстрирует твердую поддержку Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз предоставит очередную финансовую помощь Украине в размере 1,2 млрд евро.

