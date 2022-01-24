РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6123 посетителя онлайн
Новости
3 055 56

Атаки власти на белый бизнес приведут к оттоку инвестиций и бегству инвесторов, - СМИ

Атаки власти на белый бизнес приведут к оттоку инвестиций и бегству инвесторов, - СМИ

Украинские власти атакуют крупнейшие украинские предприятия, неправомерно начисляя им огромные налоговые долги.

Поэтому из Украины бегут инвесторы, а уже запланированные миллиардные инвестиции отменяются. В результате налоговый произвол может привести к тому, что в стране не останется легально работающих предприятий. Об этом говорится в статье на сайте Обозреватель, передает Главком.

Как пишет издание, компания "ArcelorMittal Кривой Рог", которой из-за крайне спорных фискальных претензий на 2,2 млрд грн арестовали счета, из-за чего возникла проблема с выдачей зарплаты рабочим, обратилась в агентство UkraineInvest, к так называемой инвестняне, с жалобой на "неоправданную" враждебность власти к международной компании, которая уже инвестировала в украинскую экономику $10 млрд.

"Какого эффекта власти хотят достичь такими мерами? Повышение налоговой дисциплины крупного бизнеса? Увеличение инвестиций? Приход новых инвесторов с масштабными проектами? Если этого, то хотели как лучше, а получилось, как всегда. По ArcelorMittal Кривой Рог уже сейчас потеряно около 10 млрд грн инвестиций, которые компания упразднила", – указывает издание.

По данным журналистов, инвесторов, желающих работать в Украине, учитывая верховенство не права, а административных институций, осталось немного. Отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2020 году составил $870 млн, и за 11 месяцев 2021-го ситуация – аналогичная. Новых инвесторов практически нет. Большие иностранные инвестиции в 2021 году, о которых говорил премьер, это не новые проекты, а реинвестированные доходы.

"Инвестиций нет. Иностранные инвесторы просто не выводят ранее сделанных вложений. Но это только пока: кейсы "Новой почты", "Синево" и "ArcelorMittal Кривой Рог", по словам инвестиционных аналитиков, станут причиной очередного бегства иностранных инвесторов из Украины. Мало того, что война на пороге, здесь еще и кошмарят крупных легальных инвесторов…" – резюмирует издание.

Напомним, 4 января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета "АрселорМиттал Кривой Рог". В компании выразили возмущение этим решением и подали встречный иск. Позже счета компании были разблокированы, но частично.

В свою очередь экономист Алексей Плотников отметил, что блокировка работы предприятия приведет к тому, что в Украину не придет ни один иностранный инвестор, а украинские инвесторы постараются вывести отсюда свой бизнес. А экономист Борис Кушнирук назвал эту ситуацию доказательством безумного коррупционного давления на честный бизнес со стороны властей.

бизнес (1634) инвестиции (1171) инвесторы (334)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Зробили

показать весь комментарий
24.01.2022 14:38 Ответить
+13
показать весь комментарий
24.01.2022 14:43 Ответить
+10
показать весь комментарий
24.01.2022 14:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Однозначно. Но зевлада не слишком о чем-то задумывается.
Главное что-то сломать
показать весь комментарий
24.01.2022 14:35 Ответить
Пороховлада белый бизнес намного больше чем зе-влада. Так что не ной.
показать весь комментарий
24.01.2022 14:49 Ответить
Обидва кагали в топку.
показать весь комментарий
24.01.2022 14:56 Ответить
Пороховлада белый бизнес намного больше?
Что сказать то хотел, болезный?

И может ты до сих пор не в курсе, что уже как больше ,чем 2,5 года в Украине зевлада ?
показать весь комментарий
24.01.2022 14:56 Ответить
Что не отменяет того факта, что и при пятом точно так же давили на бизнес.
показать весь комментарий
24.01.2022 16:54 Ответить
Переживаешь за заводик Ахметова?
показать весь комментарий
24.01.2022 15:02 Ответить
Переживаю, что тупые боты из-за поребрика не знают кому принадлежит "ArcelorMittal Кривий Ріг". Вы бы не палились так уж совсем по тупому.
показать весь комментарий
24.01.2022 15:33 Ответить
Не стоит надо читать то ,что сам скидываешь вот тебе все по полочкам Заявки на участь у приватизаційному конкурсі https://uk.wikipedia.org/wiki/2004 2004 року подали 6 претендентів, деякі з яких пропонували значно вищу ціну. Але умови конкурсу були складені таким чином, що єдиним покупцем зміг стати лише промислово-фінансовий консорціум «Інвестиційно-металургійний союз» (ІМС; засновники - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Рінат Ахметов і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Пінчук ).
показать весь комментарий
24.01.2022 15:37 Ответить
Да, батенька, сильно же вас жизнь побила. Увидеть надпись ArcelorMittal мешает религия или обычное рашенское врожденное скудоумие?
показать весь комментарий
24.01.2022 15:42 Ответить
Зробили

показать весь комментарий
24.01.2022 14:38 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 14:46 Ответить
Давно помічено стосовно інвестицій. Зеленський каже одне, а на дії відбувається по-іншому. Інвестиції запрошує, а податкова віджимає їх. Ось де змова. Цікаво чия? Зе з Кремлем, чи навпаки? Ось де питання. До себе чи до влади? ХУ із ХУ ???
показать весь комментарий
24.01.2022 14:42 Ответить
Жидобільшовизм в дії - віджати і поділити між своїми. А чого ви очікували коли голосували за дегенеративного прокацапленого і морально розкладеного блазня?
показать весь комментарий
24.01.2022 14:43 Ответить
За петю ?
показать весь комментарий
24.01.2022 14:50 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 15:26 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 14:43 Ответить
А еще он типа вице чего-то в еврейском конгрессе Украины...
показать весь комментарий
24.01.2022 16:56 Ответить
Гетьманцев упырь и вражина Украины как и вся Зе шобла воровитая!
показать весь комментарий
24.01.2022 14:45 Ответить
Вместе с Миловановым, Арахамией и Корниенко, является группой, которая и разрабатывает законопроекты, направленные на уничтожение экономики Украины, малого и среднего бизнеса...
показать весь комментарий
24.01.2022 16:58 Ответить
да разве ж сдирают восемнадцатую шкуру только с крупного бизнеса?... они всеми правдами и неправдами будут пытаться сохранить действующее статус-ку, потому что мутная вода (в которой все инструменты только с той стороны) - идеальное место для раболовли... недолгой, но наваристой...
показать весь комментарий
24.01.2022 14:47 Ответить
Ахметов заказал статейку на ресурсе предателя
показать весь комментарий
24.01.2022 14:47 Ответить
Ну я понимаю, что ты кацап, а вот два дебила, лайкнувших тебе тоже сильно удивили. ArcelorMittal Кривий Ріг вообще-то конкурент Ахметова.
показать весь комментарий
24.01.2022 15:45 Ответить
Решили уничтожить весь честный бизнес!
Честных ФОПов давят закрываться, крупные предприятия хотят загнать в тень или скупить за долги.
показать весь комментарий
24.01.2022 14:48 Ответить
Как показательно местные жители топят за заводик Ахметова
показать весь комментарий
24.01.2022 14:50 Ответить
2020- Состояние Ахметова выросло в 2,7 раза с 2,8 млрд долларов до 7,6 млрд долларов.
2021- Личное состояние https://file.liga.net/persons/rinat-ahmetov Рината Ахметова выросло на 55% или на $4,14 млрд за 2021 год. Об этом https://www.bloomberg.com/billionaires/ свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.
показать весь комментарий
24.01.2022 14:57 Ответить
А говорят ,что Зеленский бизнес Ахметова давит в статейке как раз про его заводит пишется
показать весь комментарий
24.01.2022 15:00 Ответить
Вы вообще откуда упали? Из-за поребрика?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%9C%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3
показать весь комментарий
24.01.2022 15:30 Ответить
Похоже, это вы неуважаемый из-за паребрика.Вот выдержка из той ссылки,что вы ботюня скинули Заявки на участь у приватизаційному конкурсі https://uk.wikipedia.org/wiki/2004 2004 року подали 6 претендентів, деякі з яких пропонували значно вищу ціну. Але умови конкурсу були складені таким чином, що єдиним покупцем зміг стати лише промислово-фінансовий консорціум «Інвестиційно-металургійний союз» (ІМС; засновники - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Рінат Ахметов і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Пінчук ).
показать весь комментарий
24.01.2022 15:35 Ответить
Я понимаю что дебилу тяжело прочитать надпись Миттал в названии и выяснить в сети кто такой Лакшми Миттал. Вас там по самому низкому IQ нанимают или как?
показать весь комментарий
24.01.2022 15:39 Ответить
Я тоже понял как ты с аккаунта Дед Трохим вояешь здесь посты в пользу Ахметова Какой тупой бот.
показать весь комментарий
24.01.2022 15:43 Ответить
Вам лишний раз подтверждать свою дремучую тупость совсем не обязательно. Мы и так уже все про вас поняли. Держитесь там
показать весь комментарий
24.01.2022 15:47 Ответить
Моя ошибка -факт,но зато и подтвержденный факт твоего ботоводства здесь.Дид Трохым твой аккаунт ,ты-руководишь несколькими акками здесь .ТАКИЕ ОНИ МЕСТНЫЕ КОММЕНТАТОРЫ.Видимо туго у пособником предателя с кадрами.
показать весь комментарий
24.01.2022 16:18 Ответить
Ваши влажные фантазии здесь никому не интересны Не пыжтесь, свою пайку вы уже сегодня профукали
показать весь комментарий
24.01.2022 16:24 Ответить
Ты-холуй предателя Родины.Не вижу ничего смешного а не вижу
показать весь комментарий
24.01.2022 16:54 Ответить
Слышишь ты, мурло одноклеточное. Ну почему, как запоребриковое чмо - так обязательно тупое и хамло? Не в пивнухе с корешами трешь. Тыкать будешь своей Машке под столом в рыгаловке под бояру. Если смысл сказанного, тебе свинопас, мешает понять врожденное скудоумие - это не моя проблема. Лечись имбецил.
показать весь комментарий
24.01.2022 17:47 Ответить
Придется тебе, идиоту, теперь ник менять. Только кацапы не знают, кому принадлежит эта компания. Это единственная компания, которую успешно реправатизировали, т.е. забрали у Ахметова и перепродали новому владельцу более 15 лет назад.
показать весь комментарий
24.01.2022 15:42 Ответить
Та да. Еще один спалился
показать весь комментарий
24.01.2022 15:43 Ответить
Там еще два идиота ему вверху лайкнули - тоже не знают, кому принадлежит завод. Один из них . Удивительно не правда ли?
показать весь комментарий
24.01.2022 15:48 Ответить
Кстати, не удивительно. Я давно был уверен,что Митенька . это бот, косящий тут типа под патриота. Особенно когда он пачками выкладывал картинки и фейки против Пороха исключительно с запоребриковых говнопомоек.
показать весь комментарий
24.01.2022 15:52 Ответить
Написал ботюня дид трохим с дежурного акка
показать весь комментарий
24.01.2022 16:20 Ответить
Высралось убогое? Полегчало? С облегчением, запоребриковое.
показать весь комментарий
24.01.2022 16:22 Ответить
Зря стараешься на меня навесить ярлык ватника,этот порохоботский тезис не актуален после того как все узнали,что ваш предатель на пару с кумом путина, боевикам на Донбассе чемоданы денег возили.Ты не просто интернетбот, ты- пособник предателя Родины.
показать весь комментарий
24.01.2022 16:52 Ответить
И еще раз, если не дошло -- Тыкать будешь своей Машке под столом в рыгаловке под бояру. Если смысл сказанного, тебе свинопас, мешает понять врожденное скудоумие - это не моя проблема. Лечись, запоребриковый имбецил. Когда из-под стола вылезешь -- гавкнешь что-нибуть Шариков.
показать весь комментарий
24.01.2022 18:45 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 14:50 Ответить
Так будет у недолугих со всем остальным.
Довольным будет только Беня
показать весь комментарий
24.01.2022 14:57 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 14:52 Ответить
ЗЕ!кономісти, щоби корова менше їла та давала більші надої, вирішили її менше годувати та більше доїти.

Логіка така: Трохи "нацарюємо" та втечемо!

Мрійники...
показать весь комментарий
24.01.2022 14:53 Ответить
2020- Состояние Ахметова выросло в 2,7 раза с 2,8 млрд долларов до 7,6 млрд долларов.
2021- Личное состояние https://file.liga.net/persons/rinat-ahmetov Рината Ахметова выросло на 55% или на $4,14 млрд за 2021 год. Об этом https://www.bloomberg.com/billionaires/ свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index. ЭТУ КОРОВУ ЕЩЕ ДОИТЬ И ДОИТЬ.
показать весь комментарий
24.01.2022 15:08 Ответить
Ну а какое отношение имеет Ахметов к "ArcelorMittal Кривий Ріг"? Ты хочешь изобразить из себя дебила? У тебя получается!
показать весь комментарий
24.01.2022 15:50 Ответить
Пора Ахметову платить налоги всему государству,а не только ботам за него топящими в интернете.
показать весь комментарий
24.01.2022 15:10 Ответить
У совковой власти нет задачи развития страны.
У совковой власти есть одна задача - выполнить бюджет или по простому - наполнить корыто.
Совки для этого мечтают зафискализировать всё что движется.
Понятно, что в результате денег станет ещё меньше. Но это через один лаг, а сразу денег будет больше.
Решение проблемы наполнения бюджета за счёт фиктивных штрафов - это классика времён Азарова. Шансов на украинское "правосудие" очень мало.
Если вы, конечно, не разбираетесь в коррупционных тонкостях.
Обычный совок
показать весь комментарий
24.01.2022 15:12 Ответить
В Украине с 1 января вступил в силу законопроект № 5600, согласно которому

налоговая служба сможет списывать деньги со счетов украинцев даже без соответствующего решения суда.

Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.
показать весь комментарий
24.01.2022 15:22 Ответить
В 2008 закрив всі рахунки в українських банках. Жодного разу не пошкодував про це, а зараз все більше переконуюсь що зробив вірно. За ці роки "кардхолдери" отримали: 1) відсутність банківської таємниці; 2) "позасудовий банкінг"; 3) фіскальний моніторинг; 4) жодного захисту від шахраїв. Більш того, 5) через "Дію" можна не тільки заблокувати рахунки, взяти кредити або нахабно пограбувати клієнта, а й 6) постійно слідкувати за ним; 7) знати його споживацький профіль і 8) підсовувати йому відповідну політичну та комерційну рекламу з метою маніпуляції. Пронизаний корупцією і здирництвом "Приватбанк" заклав "стандарти" потрошіння клієнтів в усьому банківському секторі України. Фінанси - кров економіки. У нас фінансова лейкемія... Шалом, придурки...
показать весь комментарий
24.01.2022 15:38 Ответить
Це відверта робота на нищення держави.
показать весь комментарий
24.01.2022 15:38 Ответить
Это мурло уже давно переплюнуло Януковича
показать весь комментарий
24.01.2022 15:44 Ответить
Типичные вбросы за бабосы от тех кто не хочет платить налоги.
показать весь комментарий
24.01.2022 15:58 Ответить
 
 