Атаки власти на белый бизнес приведут к оттоку инвестиций и бегству инвесторов, - СМИ
Украинские власти атакуют крупнейшие украинские предприятия, неправомерно начисляя им огромные налоговые долги.
Поэтому из Украины бегут инвесторы, а уже запланированные миллиардные инвестиции отменяются. В результате налоговый произвол может привести к тому, что в стране не останется легально работающих предприятий. Об этом говорится в статье на сайте Обозреватель, передает Главком.
Как пишет издание, компания "ArcelorMittal Кривой Рог", которой из-за крайне спорных фискальных претензий на 2,2 млрд грн арестовали счета, из-за чего возникла проблема с выдачей зарплаты рабочим, обратилась в агентство UkraineInvest, к так называемой инвестняне, с жалобой на "неоправданную" враждебность власти к международной компании, которая уже инвестировала в украинскую экономику $10 млрд.
"Какого эффекта власти хотят достичь такими мерами? Повышение налоговой дисциплины крупного бизнеса? Увеличение инвестиций? Приход новых инвесторов с масштабными проектами? Если этого, то хотели как лучше, а получилось, как всегда. По ArcelorMittal Кривой Рог уже сейчас потеряно около 10 млрд грн инвестиций, которые компания упразднила", – указывает издание.
По данным журналистов, инвесторов, желающих работать в Украине, учитывая верховенство не права, а административных институций, осталось немного. Отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2020 году составил $870 млн, и за 11 месяцев 2021-го ситуация – аналогичная. Новых инвесторов практически нет. Большие иностранные инвестиции в 2021 году, о которых говорил премьер, это не новые проекты, а реинвестированные доходы.
"Инвестиций нет. Иностранные инвесторы просто не выводят ранее сделанных вложений. Но это только пока: кейсы "Новой почты", "Синево" и "ArcelorMittal Кривой Рог", по словам инвестиционных аналитиков, станут причиной очередного бегства иностранных инвесторов из Украины. Мало того, что война на пороге, здесь еще и кошмарят крупных легальных инвесторов…" – резюмирует издание.
Напомним, 4 января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета "АрселорМиттал Кривой Рог". В компании выразили возмущение этим решением и подали встречный иск. Позже счета компании были разблокированы, но частично.
В свою очередь экономист Алексей Плотников отметил, что блокировка работы предприятия приведет к тому, что в Украину не придет ни один иностранный инвестор, а украинские инвесторы постараются вывести отсюда свой бизнес. А экономист Борис Кушнирук назвал эту ситуацию доказательством безумного коррупционного давления на честный бизнес со стороны властей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Главное что-то сломать
Что сказать то хотел, болезный?
И может ты до сих пор не в курсе, что уже как больше ,чем 2,5 года в Украине зевлада ?
Честных ФОПов давят закрываться, крупные предприятия хотят загнать в тень или скупить за долги.
2021- Личное состояние https://file.liga.net/persons/rinat-ahmetov Рината Ахметова выросло на 55% или на $4,14 млрд за 2021 год. Об этом https://www.bloomberg.com/billionaires/ свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%9C%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3
Довольным будет только Беня
Логіка така: Трохи "нацарюємо" та втечемо!
Мрійники...
2021- Личное состояние https://file.liga.net/persons/rinat-ahmetov Рината Ахметова выросло на 55% или на $4,14 млрд за 2021 год. Об этом https://www.bloomberg.com/billionaires/ свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index. ЭТУ КОРОВУ ЕЩЕ ДОИТЬ И ДОИТЬ.
У совковой власти есть одна задача - выполнить бюджет или по простому - наполнить корыто.
Совки для этого мечтают зафискализировать всё что движется.
Понятно, что в результате денег станет ещё меньше. Но это через один лаг, а сразу денег будет больше.
Решение проблемы наполнения бюджета за счёт фиктивных штрафов - это классика времён Азарова. Шансов на украинское "правосудие" очень мало.
Если вы, конечно, не разбираетесь в коррупционных тонкостях.
Обычный совок
налоговая служба сможет списывать деньги со счетов украинцев даже без соответствующего решения суда.
Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.