Атаки власти на белый бизнес приведут к оттоку инвестиций и бегству инвесторов, - СМИ

Украинские власти атакуют крупнейшие украинские предприятия, неправомерно начисляя им огромные налоговые долги.

Поэтому из Украины бегут инвесторы, а уже запланированные миллиардные инвестиции отменяются. В результате налоговый произвол может привести к тому, что в стране не останется легально работающих предприятий. Об этом говорится в статье на сайте Обозреватель, передает Главком.

Как пишет издание, компания "ArcelorMittal Кривой Рог", которой из-за крайне спорных фискальных претензий на 2,2 млрд грн арестовали счета, из-за чего возникла проблема с выдачей зарплаты рабочим, обратилась в агентство UkraineInvest, к так называемой инвестняне, с жалобой на "неоправданную" враждебность власти к международной компании, которая уже инвестировала в украинскую экономику $10 млрд.

"Какого эффекта власти хотят достичь такими мерами? Повышение налоговой дисциплины крупного бизнеса? Увеличение инвестиций? Приход новых инвесторов с масштабными проектами? Если этого, то хотели как лучше, а получилось, как всегда. По ArcelorMittal Кривой Рог уже сейчас потеряно около 10 млрд грн инвестиций, которые компания упразднила", – указывает издание.

По данным журналистов, инвесторов, желающих работать в Украине, учитывая верховенство не права, а административных институций, осталось немного. Отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2020 году составил $870 млн, и за 11 месяцев 2021-го ситуация – аналогичная. Новых инвесторов практически нет. Большие иностранные инвестиции в 2021 году, о которых говорил премьер, это не новые проекты, а реинвестированные доходы.

"Инвестиций нет. Иностранные инвесторы просто не выводят ранее сделанных вложений. Но это только пока: кейсы "Новой почты", "Синево" и "ArcelorMittal Кривой Рог", по словам инвестиционных аналитиков, станут причиной очередного бегства иностранных инвесторов из Украины. Мало того, что война на пороге, здесь еще и кошмарят крупных легальных инвесторов…" – резюмирует издание.

Напомним, 4 января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета "АрселорМиттал Кривой Рог". В компании выразили возмущение этим решением и подали встречный иск. Позже счета компании были разблокированы, но частично.

В свою очередь экономист Алексей Плотников отметил, что блокировка работы предприятия приведет к тому, что в Украину не придет ни один иностранный инвестор, а украинские инвесторы постараются вывести отсюда свой бизнес. А экономист Борис Кушнирук назвал эту ситуацию доказательством безумного коррупционного давления на честный бизнес со стороны властей.