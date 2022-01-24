РУС
Новости
С сегодняшнего дня вакцинированные украинцы от 60 лет могут приобрести лекарства за счет программы єПідтримка, - Минздрав

С 24 января вакцинированные украинцы от 60 лет могут приобрести лекарственные средства за средства, полученные в рамках президентской программы єПідтримка.

За средства программы можно приобрести в аптечных заведениях и интернет-аптеках исключительно лекарственные средства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Нельзя покупать средства с недоказанной эффективностью, биологически активные добавки или медицинские приборы.

Условия приобретения лекарств, это – возраст и наличие "зеленого" COVID-сертификата, банки будут проверять в момент проведения платежа. Когда именно покупатель оформил карточку єПідтримка – неважно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Появится возможность использовать COVID-тысячу на внешкольное образование, - совещание у Зеленского

Следует обратить внимание, что препараты по программе "Доступные лекарства", стоимость которых возмещается аптекам государством, пациент по-прежнему может получить бесплатно.

Подробнее о программе можно узнать на сайте https://e-aid.diia.gov.ua/.

вакцина (3815) выплаты (692) лекарства (1240) Минздрав (4914) прививка (191)
Топ комментарии
+3
Лише тим в кого є смартфони.
24.01.2022 15:04 Ответить
+2
Осталось только вручить каждому пенсионеру по смартфону.....а то на кнопочном ДІЯ хреновенько работает.
24.01.2022 15:05 Ответить
+2
Неа. Можно оформить пластиковую карту в банке. Мои родители оформили без проблем.
24.01.2022 15:10 Ответить
Пэрэмога! Пенсионерам разрешили купить лекарств на целую тыщщу!
24.01.2022 14:59 Ответить
показать весь комментарий
Неа. Можно оформить пластиковую карту в банке. Мои родители оформили без проблем.
24.01.2022 15:10 Ответить
Сейчас в банках целое паломничество будет пожилых людей за получением карточек- как при Юлиной тысяче было,что получили самые стойкие.
показать весь комментарий
24.01.2022 15:34 Ответить
пока что только в монобанке и Альфа-банке

Остальные, включая Приват - виртуальные карты, которыми можно рассчитаться в аптеке только имея смартфон с NFC. Далеко не у всех пенсионеров такие смартфоны
24.01.2022 15:37 Ответить
Осталось только вручить каждому пенсионеру по смартфону.....а то на кнопочном ДІЯ хреновенько работает.
24.01.2022 15:05 Ответить
https://finance.liga.net/bank/novosti/kovidnaya-tysyacha-dva-banka-nachali-vypuskat-plastikovye-karty-epidtrimka "Ковидная" тысяча. Два банка начали выпускать пластиковые карты "єПідтримка"
24.01.2022 15:12 Ответить
Вообще-то за такой апартеид полагается звонким пенделем вышибить данный режим из ООН.
24.01.2022 15:09 Ответить
Звідки ж там беруться кошти ? Це гроші зеленського чи ще когось із них? Мабудь все таки це кошти всіх українців, а виділяє зелена влада чомусь обраним ? Чи не є це порушенням найпростіших норм життя. Може давайте зобов"яжемо українців носити нашивку-тризуба, євреїв -зірку давида і т.д.? Як вам таке ?
24.01.2022 15:29 Ответить
ЗАЯВЛЕНИЕ ВОЗ: СТАРАЯ «ОБРАБОТКА» НЕ ПОМОГАЕТ, НУЖНА НОВАЯ!
https://www.youtube.com/watch?v=9H1MUbe0YXI&ab_channel=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9ua
24.01.2022 15:55 Ответить
с карты сына никак?
24.01.2022 17:27 Ответить
Лишилося зробити щоб їхня убога программа запрацювала: аптеки вже 3 тижні не можуть відпускати ліки за програмою "Доступні ліки"...
24.01.2022 19:51 Ответить
 
 