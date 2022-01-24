С сегодняшнего дня вакцинированные украинцы от 60 лет могут приобрести лекарства за счет программы єПідтримка, - Минздрав

С 24 января вакцинированные украинцы от 60 лет могут приобрести лекарственные средства за средства, полученные в рамках президентской программы єПідтримка.

За средства программы можно приобрести в аптечных заведениях и интернет-аптеках исключительно лекарственные средства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Нельзя покупать средства с недоказанной эффективностью, биологически активные добавки или медицинские приборы.

Условия приобретения лекарств, это – возраст и наличие "зеленого" COVID-сертификата, банки будут проверять в момент проведения платежа. Когда именно покупатель оформил карточку єПідтримка – неважно.

Следует обратить внимание, что препараты по программе "Доступные лекарства", стоимость которых возмещается аптекам государством, пациент по-прежнему может получить бесплатно.

Подробнее о программе можно узнать на сайте https://e-aid.diia.gov.ua/.