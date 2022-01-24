ОАСК открыл дело по иску Януковича. Не сомневаюсь, что решения вынесут в его пользу, - Жернаков

ОАСК открыл дело по иску Януковича о лишении его президентских полномочий Верховной Радой в 2014 году.

Об этом сообшил в Фейсбуке председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

"Британская разведка, конечно, может считать вероятным "наместником" Российской Федерации в случае оккупации Мураева. Но, как видим, враг яйца (так сказать) в одну корзину не складывает. И, знаете, я почему-то не сомневаюсь, что решение вынесут в пользу Яныка", – пишет он.

По мнению Жернакова, это может быть потому, что дело рассматривает Игорь Качур, фигурант уголовного дела "пленок Вовка", тот самый, который спрашивал того – "Шеф, как власть захватывать будем?".

"В частности, потому, что в ОАСК ненавидят все украинское. Напомню, судьей-спикером этого суда работает зять Владимира Яцубы (сдавшего россиянам Севастополь) – Богдан Санин, запретивший Майдан", - добавил он.

"Очень ярко, кстати, о настоящих планах ОАСК свидетельствует то, что дело открыто и предназначено для рассмотрения именно сейчас, через 8 лет после принятия решения, вопреки всем процессуальным срокам (по закону – это максимум полгода) и здравому смыслу. Но именно тогда, когда вокруг наших границ сосредоточено максимальное количество российских войск", – продолжает Жернаков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Янукович подал еще один иск в ОАСК в связи с лишением звания президента, - Совгиря

Кроме того, он напоминает о юрисдикции – по общему правилу иски в Верховную Раду напрямую подсудны Верховному Суду.

"Если бы иск не собирались удовлетворять – на такие нарушения и отвратительную процессуальную эквилибристику никто бы не шел", - уверен председатель правления Фонда DEJURE.

"Когда мы говорим, что ОАСК это не просто очередной зашкваренный до краев суд, а буквально филиал врага в центре столицы – мы не преувеличиваем. Но хоть он и находится в одном дворе с СНБО, власть его в упор не замечает. Интересно, заметит ли сейчас, когда ставки не просто высоки, а речь идет буквально об инировании государства", - пишет он.

Он также напоминает, что обещанных еще в декабре анализа и реакции от ОП на совершенно преступное решение ОАСК относительно САП до сих пор нет – несмотря на то, что оно прямо бьет по отношениям с нашим главным партнером безопасности – США и с остальным цивилизованным миром.

"Если адекватной реакции власти не будет и на это решение (а адекватной здесь может быть только срочная ликвидация ОАСК. – Авт.) – значит, такой сценарий Зеленского тоже вполне устраивает", – резюмирует Жернаков.

Также читайте: ОАСК открыл производство по иску Януковича против Верховной Рады о признании факта самоустранения с должности в 2014 году, – Совгиря



