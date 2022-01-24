РУС
ОАСК открыл дело по иску Януковича. Не сомневаюсь, что решения вынесут в его пользу, - Жернаков

ОАСК открыл дело по иску Януковича о лишении его президентских полномочий Верховной Радой в 2014 году.

Об этом сообшил в Фейсбуке председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

"Британская разведка, конечно, может считать вероятным "наместником" Российской Федерации в случае оккупации Мураева. Но, как видим, враг яйца (так сказать) в одну корзину не складывает. И, знаете, я почему-то не сомневаюсь, что решение вынесут в пользу Яныка", – пишет он.

ОАСК открыл дело по иску Януковича. Не сомневаюсь, что решения вынесут в его пользу, - Жернаков 01

По мнению Жернакова, это может быть потому, что дело рассматривает Игорь Качур, фигурант уголовного дела "пленок Вовка", тот самый, который спрашивал того – "Шеф, как власть захватывать будем?".

"В частности, потому, что в ОАСК ненавидят все украинское. Напомню, судьей-спикером этого суда работает зять Владимира Яцубы (сдавшего россиянам Севастополь) – Богдан Санин, запретивший Майдан", - добавил он.

"Очень ярко, кстати, о настоящих планах ОАСК свидетельствует то, что дело открыто и предназначено для рассмотрения именно сейчас, через 8 лет после принятия решения, вопреки всем процессуальным срокам (по закону – это максимум полгода) и здравому смыслу. Но именно тогда, когда вокруг наших границ сосредоточено максимальное количество российских войск", – продолжает Жернаков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Янукович подал еще один иск в ОАСК в связи с лишением звания президента, - Совгиря

Кроме того, он напоминает о юрисдикции – по общему правилу иски в Верховную Раду напрямую подсудны Верховному Суду.

"Если бы иск не собирались удовлетворять – на такие нарушения и отвратительную процессуальную эквилибристику никто бы не шел", - уверен председатель правления Фонда DEJURE.

"Когда мы говорим, что ОАСК это не просто очередной зашкваренный до краев суд, а буквально филиал врага в центре столицы – мы не преувеличиваем. Но хоть он и находится в одном дворе с СНБО, власть его в упор не замечает. Интересно, заметит ли сейчас, когда ставки не просто высоки, а речь идет буквально об инировании государства", - пишет он.

Он также напоминает, что обещанных еще в декабре анализа и реакции от ОП на совершенно преступное решение ОАСК относительно САП до сих пор нет – несмотря на то, что оно прямо бьет по отношениям с нашим главным партнером безопасности – США и с остальным цивилизованным миром.

"Если адекватной реакции власти не будет и на это решение (а адекватной здесь может быть только срочная ликвидация ОАСК. – Авт.) – значит, такой сценарий Зеленского тоже вполне устраивает", – резюмирует Жернаков.

Также читайте: ОАСК открыл производство по иску Януковича против Верховной Рады о признании факта самоустранения с должности в 2014 году, – Совгиря

ОАСК открыл дело по иску Януковича. Не сомневаюсь, что решения вынесут в его пользу, - Жернаков 02
ОАСК открыл дело по иску Януковича. Не сомневаюсь, что решения вынесут в его пользу, - Жернаков 03

иск (640) Янукович Виктор (30791) Окружной админсуд Киева (399) Жернаков Михаил (54)
Топ комментарии
+28
Ну ясно Суд робить Януковича легітимним. І Янукович просить сили ОДКБ ввести віймька в Київ як в Казахстані. Ну це читається.
24.01.2022 14:45 Ответить
+12
Зєля упорото не розформовує вовчий ОАСК, щоб він виносив рішення на користь Бєні, ригів та окупанта.
24.01.2022 14:50 Ответить
+7
Україна не є членом ОДКБ
24.01.2022 14:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну ясно Суд робить Януковича легітимним. І Янукович просить сили ОДКБ ввести віймька в Київ як в Казахстані. Ну це читається.
24.01.2022 14:45 Ответить
Суд 16.02 , а 20.02 закінчується Олімпійські Ігри
24.01.2022 14:47 Ответить
Україна не є членом ОДКБ
24.01.2022 14:49 Ответить
Не є ,але Янукович скажім 17.02 може з Ростова підписать угоду.
Тонкощі тим ,хто війни ,не цікавлять.
Зрозуміло одне - Путін хоче втопить Україну в крові.
24.01.2022 14:51 Ответить
Ясно....
24.01.2022 14:51 Ответить
шо?) его полномочия давно истекли по Конституции. то, что он спетлял раньше срока, это его личная проблема.
сказочники
24.01.2022 14:54 Ответить
Це вирішує Суд. А якщо на цю ситуацію - тол це план Кремля зробить в країні двовладдя і потім захопить.
24.01.2022 14:55 Ответить
хватит нести ересь. ни один суд не в состоянии изменить Конституцию. в которой четко написаны сроки каденции избранного президента.
24.01.2022 14:57 Ответить
Це ви несете єресь. Суд приняв докумнти - значить буде рішення по ньому.
Звісно його можуть скасувать в Апеляційному суді, але на це потрібен час ,десь 1-2 місяціі.
24.01.2022 15:03 Ответить
ну да. будет решение - отказать. принятие документов на рассмотрение и удовлетворение это как бы не одно и то же.
ты вообще в суде хоть раз был, школьник?
24.01.2022 15:04 Ответить
Був в суді і в апеляційному був. І виграв його.
24.01.2022 15:09 Ответить
а потом мамка разбудила и погнала в школу?
24.01.2022 15:11 Ответить
Мабуть із скрєпних. І тяжко зв'язать подачу заяву Януковичем в суд , який працює на ФСБ та роміські війська навколо кордонів.
24.01.2022 15:13 Ответить
связать это твоя задача как бота. но ты настолько непроходимо туп, что просто не в состоянии этого сделать. и последний твой аргумент называется "сам дурак".
чтобы работать, да еще в такой непростой сфере, нужно хотя бы в логике быть подкованным. а у тебя два вранья в одно не укладываются.
24.01.2022 15:20 Ответить
"а потом мамка разбудила и погнала в школу?" - а це АРГУМЕНТ?
24.01.2022 15:23 Ответить
Бота якого саме?
24.01.2022 15:23 Ответить
почему блин таких дятлов вообще берут на работу в ботоферму. ведь образования ноль в принципе.
24.01.2022 15:05 Ответить
ты не первый раз появляешься под здравой полемикой и влезаешь со своим бредом!
может ты уже выпиляешься нахер отсюда?!
24.01.2022 15:07 Ответить
какая здравая полемика. сидят три бота и друг другу сказки рассказывают)
24.01.2022 15:10 Ответить
это клуб или публичная платформа?
24.01.2022 15:56 Ответить
"угоды" должны быть ратифицированны парламентом
24.01.2022 15:03 Ответить
Якщо Зелю не знімемо, то буде.
24.01.2022 14:52 Ответить
Сирия тоже не является членом ОДКБ, но асад попросил ***** навести "порядок" в его стране
24.01.2022 15:04 Ответить
Умерла Людмила Янукович - СМИ
24.01.2022 15:32 Ответить
Оц-тоц-первертоц,Бабушка здорова,Оц-тоц-первертоц,Кушает компот.
24.01.2022 15:50 Ответить
Скоріше за все саме тому президент Вірменії пішов у відставку.
Знає про це ганебне рішення.
24.01.2022 15:05 Ответить
еще одно враньё.
24.01.2022 15:22 Ответить
Чого їх не розгонять...*?
24.01.2022 15:25 Ответить
Действительно: ну вот прямо загадка... Сам-то как думаешь?! Ведь если звёзды зажигают - значит это кому-нибудь нужно...
24.01.2022 18:30 Ответить
У Ростові гроші кінчаються. А про це Зеленський не здогадується. Треба нагадати. З Ростова. Щоб Київ .... подсуетился !!!
24.01.2022 14:46 Ответить
кто бы сомневался, зе+ опзжо
24.01.2022 14:46 Ответить
ну тоді ОАСК попензлює до Ростова, якщо встигне втекти
24.01.2022 14:46 Ответить
Готовьтесь к приходу Фантомаса...тьфу, президента.
24.01.2022 14:46 Ответить
Объявить Януковоща, убийцу Небесной сотни легитимным.
А Пороха нелигитимным
24.01.2022 14:47 Ответить
ща оаск визнає ще й зеленського нелигитимним
24.01.2022 14:47 Ответить
это лучший коммент)
24.01.2022 15:23 Ответить
Зєля упорото не розформовує вовчий ОАСК, щоб він виносив рішення на користь Бєні, ригів та окупанта.
24.01.2022 14:50 Ответить
должно быть не "на користь" кого-то, а по закону.
24.01.2022 16:01 Ответить
По закону Бєні не мали "вибачати" його борги перед бюджетом України.
24.01.2022 16:07 Ответить
вы проффи в юриспруденции?
24.01.2022 16:23 Ответить
Ні. Але можу робити певні висновки, враховуючи резонансні справи вовчого суду, розпуск якого анонсував сам Зеля, але не робить цього.

Суд скасував рішення ОАСК на користь Ігоря Коломойського у справі «ПриватБанку»

https://zaxid.net/news/
24.01.2022 16:28 Ответить
президент не имеет права "распускать суд" своей "анонсацией". А отмена приговора одного суда другим судом - рутинное дело.
24.01.2022 16:49 Ответить
Майже рік тому.

Зеленський анонсував скорочення повноважень Окружного адмінсуду Києва

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189994-zelenskij-anonsuvav-skorocenna-povnovazen-okruznogo-adminsudu-kieva.html

А воз и ньінче там ...
24.01.2022 16:32 Ответить
президент не имеет права "анонсировать" "скорочення повноважень" какого либо суда. Это не его "епархия".
24.01.2022 16:51 Ответить
Я дала вам посилання на сайт Кабміну, а не на сайт пєчкі-лавочки.
Більше того, в квітні минулого року він подав до ВР свій НЕВІДКЛАДНИЙ законопроект про ліквідацію ОАСК. Але його монобільшість не голосує за цей законопроект, а преЗедент і в ус не дує.

"Президент ініціював невідкладну ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва"

https://www.president.gov.ua/news/prezident-iniciyuvav-nevidkladnu-likvidaciyu-okruzhnogo-admi-67961
24.01.2022 17:04 Ответить
дискуссия бессмысленна. В начале нужно определиться: действуем "в целях революционной целесообразности" или в пределах "европейских ценностей". Распускать суд в силу того, что кому-то не нравятся его решения - наверное и в Африке такого нет.
24.01.2022 17:12 Ответить
Тобто, юрЬІст зеленський невіглас і подав який антизаконний законопроект?
24.01.2022 17:18 Ответить
Він має право подати будь-який законопроект, а Рада вирішити чи має вона право за таке голосувати. На крайній випадок існує КСУ, який контролює і рішення президента, і рішення ВРУ щодо конституційності.
24.01.2022 18:02 Ответить
Він має обов'язок! працювати в правовому полі України, тому не має права подавати антизаконні проекти у ВР та видавати протизаконні укази.
Інакше, він порушник законів.
24.01.2022 18:20 Ответить
На то і існують депутати і КСУ, як незалежні запобіжники від злочинних законів. Але ж, ми всі такі розумні і хочемо аби ті, хто нам подобається мали всі гілки влади. Вони то, красавчики, приймуть найкращі закони! Да?
24.01.2022 23:13 Ответить
коли я тут волав що, рішення Порошенко та його фракції робить суди над законом, державою та здоровим глуздом майже всі тут казали що, їм видніше. А я тоді ще писав, що ця судова рехворма вилиється боком і нам і самому Порошенко. Робити суддів безконтрольними та довічними величезна підлість..
24.01.2022 18:08 Ответить
ничего необычного. Каждый президент хочет удовлетворить свои хотелки.
24.01.2022 18:34 Ответить
То Зєля іде по-бєспрєдєлу?
Ви кажете "президент не имеет права "распускать суд" своей "анонсацией", а Зєля подав такий законопроект у ВР.
24.01.2022 19:19 Ответить
я же вам написал - каждый президент хочет удовлетворить свои хотелки. Папередник - не исключение.
24.01.2022 20:24 Ответить
ахахаха. не вынесут. даже вовк тут ничего не выдумает)
24.01.2022 14:53 Ответить
Чому ж? Легко можуть визнати напередодні вторгнення.
24.01.2022 15:26 Ответить
****** вы взяли что он легитимный? Его полномочия истекли в 2015 году раз, во вторых он был низложен верховной радой, в третьих легитимные не убегают из страны на 10 лет
24.01.2022 14:54 Ответить
да и КС уже давно признал то решение ВР конституционным.
24.01.2022 14:59 Ответить
Если говорить о нападении то Путину любая бумажка пригодится
24.01.2022 22:24 Ответить
24.01.2022 14:55 Ответить
Какая разница собственно, у нас найвелычнишый лидор у всесвити
24.01.2022 14:57 Ответить
24.01.2022 14:58 Ответить
Если по мнению овоща его позбавили полномочий не законно, то почему он не вернулся в Киев?получается он самоустранился. Суть та же самая
24.01.2022 14:58 Ответить
ОАСК можна ліквідуваати одим указом, і вся проблема буде закрита.
24.01.2022 15:04 Ответить
Чушь какая то, овощу уже давно приговор вынесен за госизмену, что может поменять оаск?
24.01.2022 15:08 Ответить
Визнати його Лігітьомним і зустріти з караваєм після олімпіади в Пекіні.
24.01.2022 15:24 Ответить
Ну на нарах его встретят хоть легитёмного хоть каравайного, это уже по его желанию.
24.01.2022 15:26 Ответить
Той суд давно заробив вже не на один десяток років на нарах. Але, як бачимо їх це не лякає.
24.01.2022 15:39 Ответить
Рехвормы потужные были, шо ж им теперь бояться.
24.01.2022 15:45 Ответить
Так, згідно патужним рехвормам зараз із судом ніхріна не зробиш.
24.01.2022 16:15 Ответить
Цей суд ще при Порошенку треба було закрити ,це розсадник корупціі і зради так звані судді за великі гроші роблять своі чорні справи.
24.01.2022 15:10 Ответить
В топку оаск.
24.01.2022 15:12 Ответить
От какого такого грандиозно-гадкого события нас отвлекают такими действиями?
Второе пришествие Овоща - это абсурд!
Время его истекло, народ его не примет. Сидит себе на острове, никого не трогает. Денег хватит даже пра-пра-внукам.
24.01.2022 15:14 Ответить
Поможет только NLAW😁
24.01.2022 15:17 Ответить
Зеленського і його ОП можна порівняти з Німеччиною, Францією, які висловлюють стурбованість на словах, поки ми не побачили, як воно є насправді. Так і Зеленський тріпався про європейський вектор, про демократію, хвалив наших військових за захист, замилюючи очі проукраїнськи налаштованим громадянам. Але Але його справи достовірно показують його задум. І про це кричать люди, які знають, добре розуміють це.
24.01.2022 15:20 Ответить
Вчора померла Людмила Янукович. Якось без емоцій. Проста донецька баба, яка не вписалась в новий етап життя і не потягла його наслідків. Хоч як не "старалась".
24.01.2022 15:20 Ответить
Євнухович готує собі нову першу леді. Хтось знає чи Скапеева одружена?
24.01.2022 15:22 Ответить
Я зараз не буду питати про судову реформу і хто це зробив.
Тут питання в часі призначення судової справи, як раз під закінчення Олімпіади в Пекіні. Вірогідно, суд має вдовольнити Євнуховича напередодні вторгнення. Таким чином ***** планує "відновити конституційний лад" в Україні і на танку завезти Лігітьомного до Києва.
24.01.2022 15:20 Ответить
что то ты совсем старую методичку выкопал. забудь уже за "переворот"
24.01.2022 15:24 Ответить
Не потрібно вважати ворога повним ідійотом. ***** не буде просто так напрягатися у нього був час, надхнення та достатньо компетентні спеціалісти аби розробити новий план по захопленню України.
24.01.2022 15:29 Ответить
Вважати за неймовірне щось подібне можуть тільки повні невігласи в історії, як науці. Будь-який, самий нікчемний історик наведе вам з десяток випадків, коли сусідній сцарьок оголошував свого холуя законним лігітьомним спадкоємцем трону і за допомогою свого війська садив його на трон в сусідній державі. Такі випадки траплялися навіть в другій половині минулого сторіччя. В головному в Африці, Азії чи Латинській Америці.
Що сьогодні заважає *****, після "відновлення конституційного ладу" в Казахстані зробити те саме в Україні? Є продажний до неможливості суд, який іменем держави Україна ладен визнати все, що йому написали московські експерти. Є біглий президент, який подає скаргу до цього суду стосовно неконституційного усунення його від влади. Є не маленьке таке військо на кордонах України, готове до вторгнення. Є дві політичні сили, які рвуть звинувачуючи у зраді одна-одну і сіють розбрат в країні ослаблюючи обороноздатність. Які вам ще потрібні аргументи аби провести просту арифметичну дію?
24.01.2022 16:14 Ответить
24.01.2022 16:32 Ответить
24.01.2022 16:33 Ответить
А нащо їм тікати? Вони мають легітимізувати його "воцарєніє" своєю присутністю і накласти корону на голову.
Вся проблема в тому що, їх дії може кваліфікувати тільки судівський кагал, який досі нічого не зробив за попередні гріхи. Інші шляхи поза законом.
24.01.2022 17:04 Ответить
Судейская мафия она как дирастия стоматологов- не меняется никогда, и сидят там правнуки тех кто еще работал там со времен позднего совка и судил Стуса, Лукьяненко, и Черновола
24.01.2022 18:05 Ответить
 
 