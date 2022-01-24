ОАСК открыл дело по иску Януковича. Не сомневаюсь, что решения вынесут в его пользу, - Жернаков
ОАСК открыл дело по иску Януковича о лишении его президентских полномочий Верховной Радой в 2014 году.
Об этом сообшил в Фейсбуке председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.
"Британская разведка, конечно, может считать вероятным "наместником" Российской Федерации в случае оккупации Мураева. Но, как видим, враг яйца (так сказать) в одну корзину не складывает. И, знаете, я почему-то не сомневаюсь, что решение вынесут в пользу Яныка", – пишет он.
По мнению Жернакова, это может быть потому, что дело рассматривает Игорь Качур, фигурант уголовного дела "пленок Вовка", тот самый, который спрашивал того – "Шеф, как власть захватывать будем?".
"В частности, потому, что в ОАСК ненавидят все украинское. Напомню, судьей-спикером этого суда работает зять Владимира Яцубы (сдавшего россиянам Севастополь) – Богдан Санин, запретивший Майдан", - добавил он.
"Очень ярко, кстати, о настоящих планах ОАСК свидетельствует то, что дело открыто и предназначено для рассмотрения именно сейчас, через 8 лет после принятия решения, вопреки всем процессуальным срокам (по закону – это максимум полгода) и здравому смыслу. Но именно тогда, когда вокруг наших границ сосредоточено максимальное количество российских войск", – продолжает Жернаков.
Кроме того, он напоминает о юрисдикции – по общему правилу иски в Верховную Раду напрямую подсудны Верховному Суду.
"Если бы иск не собирались удовлетворять – на такие нарушения и отвратительную процессуальную эквилибристику никто бы не шел", - уверен председатель правления Фонда DEJURE.
"Когда мы говорим, что ОАСК это не просто очередной зашкваренный до краев суд, а буквально филиал врага в центре столицы – мы не преувеличиваем. Но хоть он и находится в одном дворе с СНБО, власть его в упор не замечает. Интересно, заметит ли сейчас, когда ставки не просто высоки, а речь идет буквально об инировании государства", - пишет он.
Он также напоминает, что обещанных еще в декабре анализа и реакции от ОП на совершенно преступное решение ОАСК относительно САП до сих пор нет – несмотря на то, что оно прямо бьет по отношениям с нашим главным партнером безопасности – США и с остальным цивилизованным миром.
"Если адекватной реакции власти не будет и на это решение (а адекватной здесь может быть только срочная ликвидация ОАСК. – Авт.) – значит, такой сценарий Зеленского тоже вполне устраивает", – резюмирует Жернаков.
Тонкощі тим ,хто війни ,не цікавлять.
Зрозуміло одне - Путін хоче втопить Україну в крові.
сказочники
Звісно його можуть скасувать в Апеляційному суді, але на це потрібен час ,десь 1-2 місяціі.
ты вообще в суде хоть раз был, школьник?
чтобы работать, да еще в такой непростой сфере, нужно хотя бы в логике быть подкованным. а у тебя два вранья в одно не укладываются.
может ты уже выпиляешься нахер отсюда?!
Знає про це ганебне рішення.
А Пороха нелигитимным
Суд скасував рішення ОАСК на користь Ігоря Коломойського у справі «ПриватБанку»
https://zaxid.net/news/
Зеленський анонсував скорочення повноважень Окружного адмінсуду Києва
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189994-zelenskij-anonsuvav-skorocenna-povnovazen-okruznogo-adminsudu-kieva.html
А воз и ньінче там ...
Більше того, в квітні минулого року він подав до ВР свій НЕВІДКЛАДНИЙ законопроект про ліквідацію ОАСК. Але його монобільшість не голосує за цей законопроект, а преЗедент і в ус не дує.
"Президент ініціював невідкладну ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва"
https://www.president.gov.ua/news/prezident-iniciyuvav-nevidkladnu-likvidaciyu-okruzhnogo-admi-67961
Інакше, він порушник законів.
Ви кажете "президент не имеет права "распускать суд" своей "анонсацией", а Зєля подав такий законопроект у ВР.
Второе пришествие Овоща - это абсурд!
Время его истекло, народ его не примет. Сидит себе на острове, никого не трогает. Денег хватит даже пра-пра-внукам.
Тут питання в часі призначення судової справи, як раз під закінчення Олімпіади в Пекіні. Вірогідно, суд має вдовольнити Євнуховича напередодні вторгнення. Таким чином ***** планує "відновити конституційний лад" в Україні і на танку завезти Лігітьомного до Києва.
Що сьогодні заважає *****, після "відновлення конституційного ладу" в Казахстані зробити те саме в Україні? Є продажний до неможливості суд, який іменем держави Україна ладен визнати все, що йому написали московські експерти. Є біглий президент, який подає скаргу до цього суду стосовно неконституційного усунення його від влади. Є не маленьке таке військо на кордонах України, готове до вторгнення. Є дві політичні сили, які рвуть звинувачуючи у зраді одна-одну і сіють розбрат в країні ослаблюючи обороноздатність. Які вам ще потрібні аргументи аби провести просту арифметичну дію?
Вся проблема в тому що, їх дії може кваліфікувати тільки судівський кагал, який досі нічого не зробив за попередні гріхи. Інші шляхи поза законом.