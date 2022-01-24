Джонсон о возможном вторжении РФ в Украину: "Может быть новая Чечня"
Премьер Великобритании Борис Джонсон предупредил, что возможное вторжение в Украину станет катастрофическим шагом для России, а также сравнил это с "новой Чечней".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Reuters".
"Мы должны ясно дать понять Кремлю, что это (вторжение. – Ред.) будет катастрофическим шагом. … Я думаю, очень важно, чтобы люди в России понимали, что это может быть новая Чечня", – сказал британский премьер.
Джонсон также выразил уверенность, что при необходимости жители Украины будут "бороться".
списку, повинні бути негайно заарештовані та знищені,як вороги
українського народу!
Для них теперь война в Украине должна "обнулить" всю ковидную афёру, и помочь им удержаться у власти.
http://argumentua.com/stati/delo-lesnika-za-chto-sbu-ubila-patriota-ukrainy-chast-2
Насчет метро - это слишком, зачем убивать мирное население, хоть и тупой, но невинный российских лохторат?
К тому же в московском и питерском метро ездят в основном саксаульные мигранты, чем повинились таджики и узбеки?
Да они вообще ни в дугу.
А вот плотины (и прочие объекты инфраструктуры) на воздух взлетят, почему бы и нет.
Более того, российские власти об этом предупреждали.
Джонсону кажется, что Чечня - это ужас. И так оно и есть для любого цивилизованного человека. Но только не для россиянина! Когда армия РФ ровняла Грозный с землей, поддержка путина россиянами взлетела до небес.
Знаете какая реакция россиян была на сообщения о тысячах убитых российских солдат: Надо было больше бомбить перед наступлением!
8 лет тотальной промывки мозгов - даром не проходят. Вот я и говорю, что Европа просто не понимает этого. Им всё кажется, что там разумные люди живут. Они думают, что "бабы еще нарожают" это просто такой фразеологизм для красного словца. Ужас ситуации заключается в том, что они РЕАЛЬНО так думают!
Глубоко ошибаетесь.
Попытка переключить с заср*вших все города и веси мусильманских "трудовых мигрантов" на бИндер российским властям не удалась.
Трудовые мигранты вызывают ненависть, а кормление Кадыровской Чечни - тем более.
Любо-дорого было посмотреть, как силовикам две сопливки указывали место.
15 реакторов в Украине, по полторы тонны урана в каждом, ещё примерно столько же на Рашке...
Занавес...
Так это тогда то что бункеру и нужно. Вот если "Афганистан", вот это будет жопа ... и скорее всего последняя ...
Тому вони,й найродючіші.
Хай приїздять земля чекає...
(Дагестан). Першим прем'єр-міністром країни був обраний видатний чеченський державний діяч Тапа Чермоєв. Другим прем'єр-міністром обраний був інфашинський державний діяч Васан-Гірей Джабагієв, який також був автором конституції республіки в 1917 році, а в 1920 році переобраний на третій термін. У 1921 росіяни атакували і окупували країну і сильно поглинули її в Радянську державу. Кавказька війна за незалежність знову розпочалася, і уряд пішов у заслання.
У нас другая история, и отрицать это просто глупо.