Джонсон о возможном вторжении РФ в Украину: "Может быть новая Чечня"

Премьер Великобритании Борис Джонсон предупредил, что возможное вторжение в Украину станет катастрофическим шагом для России, а также сравнил это с "новой Чечней".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Reuters".

"Мы должны ясно дать понять Кремлю, что это (вторжение. – Ред.) будет катастрофическим шагом. … Я думаю, очень важно, чтобы люди в России понимали, что это может быть новая Чечня", – сказал британский премьер.

Джонсон также выразил уверенность, что при необходимости жители Украины будут "бороться".

