Джонсон о возможном вторжении РФ в Украину: "Может быть новая Чечня"

Джонсон о возможном вторжении РФ в Украину:

Премьер Великобритании Борис Джонсон предупредил, что возможное вторжение в Украину станет катастрофическим шагом для России, а также сравнил это с "новой Чечней".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Reuters".

"Мы должны ясно дать понять Кремлю, что это (вторжение. – Ред.) будет катастрофическим шагом. … Я думаю, очень важно, чтобы люди в России понимали, что это может быть новая Чечня", – сказал британский премьер.

Джонсон также выразил уверенность, что при необходимости жители Украины будут "бороться".

+70
24.01.2022 15:11 Ответить
+68
чечня кацапам покажется раем!
24.01.2022 14:49 Ответить
+39
будет всеукраинская акция :
подбей рашистский танк и получи две ракеты
для Джавелина в подарок
+ английский гранатомёт ...
24.01.2022 14:52 Ответить
Комментировать
плюс поддержка (пусть сначала моральная, а потом как повезет) мирового сообщества, диаспоры, соседей, друзей...
24.01.2022 15:16 Ответить
І то , вони змогли виграти Першу чеченську тільки на мотивації та факторові рідних стін, без будь-якої міжнародної підтримки.
24.01.2022 15:20 Ответить
они по факту проиграли обе чеченские войны. сейчас раха платит дань Чечне
24.01.2022 16:08 Ответить
Пример Чечни можно воспринять так что Раша в результате найдет своего " Рамзана" или скорее "Лукашенко" в лице Мураева, Бойко, Медведчука, Рабиновича, Шуфрича, Королевской, Кивы, Левочкина, Колесникова или кого то другого)
24.01.2022 15:08 Ответить
а ТЮлька для байкаря - не "Хі-Хі"?
24.01.2022 15:12 Ответить
Вполне сгодится и ТЮлька и Пидалька и т.д. при определенных раскладах даже Поросенко сойдет ( одна беда, вряд ли его кандидатура будет рассмотрена, это уже не 2014 год). У нас кандидатов на это место " как собак не резанных".
24.01.2022 15:17 Ответить
кому і Зе!Беня- лідер Всесвіту, еге ж придуркуватий?
24.01.2022 15:23 Ответить
Єрмака, наприклад...
24.01.2022 15:26 Ответить
Всі вищезгадані персони від чорносракого мураєва і далі по
списку, повинні бути негайно заарештовані та знищені,як вороги
українського народу!
24.01.2022 16:43 Ответить
Согласен. это нужно было сделать еще в 2014 году. ( хотя как говорится, лучше позже чем никогда.)
24.01.2022 18:10 Ответить
чтобы не нашла этих мразей в расход
показать весь комментарий
Как много политиков завязли по уши в ковидной афёре, однако.
Для них теперь война в Украине должна "обнулить" всю ковидную афёру, и помочь им удержаться у власти.
24.01.2022 15:11 Ответить
Зачотний тролінг
24.01.2022 15:17 Ответить
Сравнивать с Чечнёй даже нет смысла Чечня была в 14 если это можно было назвать босые и голые неготовые без особого вооружения.Всем чем могли.То сейчас давить будем и с неба и с земли если полезут и количество потерь в Чечни для рф в сравнении покажутся просто какой то дракой.Назад на родину уже поедут не рефрежераторы ,а жд эшелоны 200.Панькатся с ними никто не будет.
24.01.2022 15:12 Ответить
Та ні. В разі вторгнення Чечня кацапами буде згадуватись як дитячий садочк та легка прогулянка.
24.01.2022 15:15 Ответить
Джонсон прав в одном-это будет катастрофа для рашки.
24.01.2022 15:15 Ответить
Яка там Чечня? Коли кацапідари востаннє воювали з регулярною армією, а не ополченням, як у тій самій Чечні? Якщо чеченці зі стрілецькою зброєю так їм наваляли, то що буде в Україні?
24.01.2022 15:18 Ответить
Вірно, не було навіть гармат, лише стрілецька зброя ДШК та пару Стінгерів яки були поцуплені десь в арабському сході
24.01.2022 15:28 Ответить
одно жаль... принципиально моралистические украинские диверсанты не смогут себе позволить взрывать метро и плотины а рашке !!!
24.01.2022 15:19 Ответить
не факт
24.01.2022 15:21 Ответить
ну за 8 лет так и не поступились же принципам...
24.01.2022 15:24 Ответить
тру стори, и более того - даже со "своими" колаборантами, которые прямо вещали и вещают про адиннарот Крым сам ушел и т.п. даже не пытались разобраться, ни официально - (всяческие вот эти вот все "реформированные" мвс сбу гбр и т.д. и т.п.), ни втихушку повесить на сосне. все культурно получают госбабло (да и от кацапов кой-чего перепадает). падали и стрелялись исключительно "ненужные" люди которые отвечали за бабло и занимали кому-то нужное место, хотя им всем в общем-то подойдет одно место вместе с Хйлом.
24.01.2022 18:27 Ответить
Вступ в відкриту а не гібридну війну ********** повністю анулює будь які межі встановлені Мінськими угодами. А це означає всі види диверсійної війни на території **********. Сподіваюсь що всі ті 57 спецназів
24.01.2022 21:58 Ответить
... які 8 років тренувалися отримують можливість показати світу чому навчились...
24.01.2022 22:00 Ответить
Це гарно, українці не андрофаги.
24.01.2022 15:49 Ответить
этим раха и пользуется...
24.01.2022 15:51 Ответить
Один наш спец уже хотел это делать, но его сбу убило:
http://argumentua.com/stati/delo-lesnika-za-chto-sbu-ubila-patriota-ukrainy-chast-2
24.01.2022 18:13 Ответить
помню помню...
24.01.2022 18:25 Ответить
Почему?
Насчет метро - это слишком, зачем убивать мирное население, хоть и тупой, но невинный российских лохторат?
К тому же в московском и питерском метро ездят в основном саксаульные мигранты, чем повинились таджики и узбеки?
Да они вообще ни в дугу.

А вот плотины (и прочие объекты инфраструктуры) на воздух взлетят, почему бы и нет.
Более того, российские власти об этом предупреждали.
25.01.2022 03:05 Ответить
если (не дай Бог) рашка применит у нас авиацию, думаю наше мирное население пострадает первым... то почему не может страдать население рахи???? не мы первыми начнем - но нам придется продолжить .. (тем более русовоенщина прячется за женщин и детей - как завещал им ***** (во времена отжатия Крыма)
25.01.2022 09:29 Ответить
Джонсон плохо понимает ,что Ичкерия воевала стрелковым оружием и коктейлями Молотова против авиации и танковых соединений , при в сотню раз меньше и ,, ухерачила,, огромнейшее количество угромонголов. Украина не будет воевать лопатами и кольями , да и семь лет военного опыта , да около 400 тыс резервистов +призванные + добровольцы + действующая армия + нацгвардия. Война всегда горе - но пи@дюлей получат таких , какие и приснится не могут
24.01.2022 15:29 Ответить
Это заявление лишний раз показывает, что запад не понимает россию.
Джонсону кажется, что Чечня - это ужас. И так оно и есть для любого цивилизованного человека. Но только не для россиянина! Когда армия РФ ровняла Грозный с землей, поддержка путина россиянами взлетела до небес.
Знаете какая реакция россиян была на сообщения о тысячах убитых российских солдат: Надо было больше бомбить перед наступлением!
24.01.2022 15:31 Ответить
Ну а теперь каждая свинособака академику дань платит, включая пенсионеров и грудных детей
24.01.2022 16:00 Ответить
Да им глубоко похер. У них же телевизор вместо мозгов. А по телевизору о Чечне либо хорошо, либо никак.
8 лет тотальной промывки мозгов - даром не проходят. Вот я и говорю, что Европа просто не понимает этого. Им всё кажется, что там разумные люди живут. Они думают, что "бабы еще нарожают" это просто такой фразеологизм для красного словца. Ужас ситуации заключается в том, что они РЕАЛЬНО так думают!
24.01.2022 16:06 Ответить
"Да им глубоко похер"

Глубоко ошибаетесь.
Попытка переключить с заср*вших все города и веси мусильманских "трудовых мигрантов" на бИндер российским властям не удалась.
Трудовые мигранты вызывают ненависть, а кормление Кадыровской Чечни - тем более.
25.01.2022 03:10 Ответить
Мне особенно поравилось видео, выложенное пару лет назад, как две молодые чеченки (лет по 17-ти, скорее всего, любимые 3-ю жены каких-нибудь чеченских командиров) в городе, кажется, Воронеже, строили местных ментов (или там сейчас полицаи? вечно я путаю названия российских силовиков).
Любо-дорого было посмотреть, как силовикам две сопливки указывали место.
25.01.2022 03:08 Ответить
Это будет не Чечня, а Армагеддон.
15 реакторов в Украине, по полторы тонны урана в каждом, ещё примерно столько же на Рашке...
Занавес...
24.01.2022 15:32 Ответить
в Украине до 80 миллионов живет. Атб уже не упевает новые магазины в каждом населенном пункте открать, чтобы эту ораву накрмить.
24.01.2022 16:04 Ответить
а сколько домов понастроили ... а ведь в старых тоже кто-то живет
24.01.2022 18:34 Ответить
мафия всегда контроллирует стройку, мусор и грузоперевозки. єто те сфері где можно отміть любіе деньги.
25.01.2022 09:06 Ответить
Самая справедливая расейская армия, которая своих не бросает, бомбила без разбора жилые дома в Чечне своих так сказать мирных этнических русских, а не только чеченцев. Ну кто ещё не понял, что лукашило, ***** и предшественники тоталитарной системы это людоеды.
24.01.2022 15:40 Ответить
Плохой пример. Совершенно другие масштабы.
24.01.2022 15:50 Ответить
В каком смысле "Чечня"? Будет еще один " Кадыров"?
Так это тогда то что бункеру и нужно. Вот если "Афганистан", вот это будет жопа ... и скорее всего последняя ...
24.01.2022 15:51 Ответить
Ну як я бачу "буде Чечня" якщо таки захоплять то будемо командувати всією роССією, слати всії там нахер, що навіть боятимуться силовики лізти. То мабуть така чечня
24.01.2022 17:06 Ответить
В том смысле, что "вход в Украины рубль, выход - два", причем 200-ми, но с доставкой на дом.
25.01.2022 03:11 Ответить
в Чечне Путин воевал с пастухами, и все равно проиграл, и теперь Россия в виде дотаций платит им дань. в Украине сейчас мотивированная и злая украинская Армия будет рвать лаптей на куски так, что про Чечню кацапня будет уже вспоминать как о "прогулке в горах". да, и нам перепадет тоже, но нам идти некуда, здесь наш дом, и мы будем его защищать.
24.01.2022 17:12 Ответить
Закрийте небо... і Чечні не буде...не закриєте то буде все і 15 реакторів і дамби і техногенна катастрофа і голод в світі далі навідь перераховувати не буду
24.01.2022 17:13 Ответить
що в ботоксного в голові ХЗ
24.01.2022 17:14 Ответить
Джонсон впоров дурницю, коли порівняв Україну з Чечнею, бо в нас республіка, а не маленька автономія у складі рф, це раз, а друге, маємо західних союзників, а чеченці не допросилися підтримки навіть в ООН.
24.01.2022 17:22 Ответить
"Кто к нам с мечом придет , от меча и погибнет" - вроде это любят там говорить? Но мозгов не хватает вспомнить , кому эта фраза приписывается! А приписывается она князю из Киевской Руси, который и князем Киевским был! Так что это наше , а не их выражение и мы его воплотим в жизнь!
24.01.2022 17:28 Ответить
ок Боря Ок гад блэс зе квин энд борис безпрически
24.01.2022 17:28 Ответить
Лаптеногое, за паребрик, чмо
24.01.2022 17:52 Ответить
якщо щось буде постраждає п'ята колона в першу чергу, яку необхідно бути інтернувати в табори "труда и отдыха" А вони всі засвітились.
24.01.2022 17:54 Ответить
Украинцы армии рф будут охотнее сдаваться, вот отличие. Но и наша пятая колонна будет начеку
24.01.2022 18:07 Ответить
***** ******* на все свои мозги и если бы не ядерное оружие то понятно что последовал бы за хусейном . каддафи и чаушеску . но эта гнида не может себе представить что КИЕВСКАЯ РУСЬ послала его ***** и хочет жить как вся цивилизованная ЕВРОПА --- ***** даже памятник ВЛАДИМИРУ князю КИЕВСКОМУ соорудил в мацкве . чтобы было где под*****внику гундяеву кадилом помахать . так как в КИЕВ приехать засцыт проблеять про ..адин народ.. и ..мишебратья..
24.01.2022 18:59 Ответить
Это правильнее было бы сравнивать не с Чечней, а с Голодомором. Потому что главным результатом станут не разрушенные города, а миллионы беженцев и обезлюдненные территории. Донецк и Луганск разрушены сравнительно мало, но выехал миллион беженцев.
24.01.2022 19:12 Ответить
"Я родился воином". Кадыров готов лично собрать 100 тысяч бойцов для захвата Украины.(с)
24.01.2022 20:11 Ответить
А, подохне,ша-калом. Скільки усіляої срані пійшло на формування наших чорноземів.
Тому вони,й найродючіші.
Хай приїздять земля чекає...
24.01.2022 20:23 Ответить
Буряти хочуть смажитись...
24.01.2022 20:20 Ответить
Хоч,свиней нагодуємо, бо охляли
24.01.2022 20:25 Ответить
Якшо ЗЕчмо не подгадит, то всё с Украиной будет в порядке. И спасибо Британии и США. Они делают для нас то , что должно было делать ЗЕчмо
24.01.2022 20:57 Ответить
идиотское сравнение. Украина - суверенная страна, а чечня была в составе Рф. Как это можно сравнивать вообще????
24.01.2022 22:20 Ответить
Ви впевнені?В СРСР вони були і Україна там була.Історію знаєте? 21 грудня 1917 р. Інгушетія, Чечня і Дагестан оголосили незалежність від Росії і утворили єдину державу: "Об'єднуючі мешканці Північного Кавказу" (також відома як Гірська Республіка Північного Кавказу), яка була визнана провідними світовими державами. Столиця нової держави була перенесена в Темір-хан-шура
(Дагестан). Першим прем'єр-міністром країни був обраний видатний чеченський державний діяч Тапа Чермоєв. Другим прем'єр-міністром обраний був інфашинський державний діяч Васан-Гірей Джабагієв, який також був автором конституції республіки в 1917 році, а в 1920 році переобраний на третій термін. У 1921 росіяни атакували і окупували країну і сильно поглинули її в Радянську державу. Кавказька війна за незалежність знову розпочалася, і уряд пішов у заслання.
24.01.2022 23:03 Ответить
я говорю о ситуации, когда началась война и чечня была субъектом РФ.
У нас другая история, и отрицать это просто глупо.
24.01.2022 23:11 Ответить
Була весь час не суб'єктом ,а об'єктом окупації,русифікації та асиміляції...Зрозумійте нарешті РФ не визнає міжнародне право,то до них потрібно ставитися відповідно.
24.01.2022 23:37 Ответить
24.01.2022 22:24 Ответить
касапа за цим столом зайвий)
24.01.2022 22:57 Ответить
..з логікою все в порядку...вітаю
25.01.2022 04:37 Ответить
я думаю ответ очевиден )))))
25.01.2022 09:46 Ответить
Партизаните будет Джонсон и Байден? ) Ну если так как в Афганистане то я спокоен) Я, не вижу комплекса мер подготовке к такой войне) Ну и говоря о 1-й чеченской компании то нужно хотя бы посмотреть как грамотно и в какой срок она была подготовлена с 90 по 96 год) И не только с военной но и с военно-политической точки зрения с опорой на внутре-российскую сложную ситуация включая и силовые структуры) И все равно Дудаев проиграл ее) Джонсон кто ляпнул абы ляпнуть) Ну если у них такие же генералы то тогда нужно украинскому руководству о качестве подготовки к войне с ВС РФ)
24.01.2022 23:50 Ответить
Щас ахметов как включит гудок и все москали акалеют
25.01.2022 00:34 Ответить
"Ты, неправ, Борис!" (с)
25.01.2022 06:11 Ответить
Всё, что привезла в Украину русская бабушка моей жены после того как её дом разбомбила российская авиация в Грозном в 1994 году.
25.01.2022 10:03 Ответить
