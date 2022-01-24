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Новости Война
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МИД Франции не рекомендует выезжать в пограничные с РФ районы Украины из-за скопления российских войск

МИД Франции не рекомендует выезжать в пограничные с РФ районы Украины из-за скопления российских войск

Министерство иностранных дел Франции заявило в понедельник, что не рекомендовано без необходимости посещать граничащие с Россией регионы Украины в условиях нынешней напряженной ситуации там.

Об этом говорится в заявлении МИД Франции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В условиях напряженности, вызванной концентрацией российских войск на границах Украины, рекомендовано проявлять повышенную бдительность и официально не рекомендовано выезжать в приграничные районы на севере и востоке страны", - говорится в заявлении МИД Франции.

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армия РФ (19547) граница (5297) россия (96001) Франция (3539)


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А вот с этим можно согласиться.
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24.01.2022 15:30 Ответить
ушлепки, а в прикородні з Україною райони московии можно? Виходить, що можно, нехай там і війска єрефії стоять. Вот уроды
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24.01.2022 15:34 Ответить
уявляю собі пересічну французьку сім'ю. яка подорожує вздовж кордону України з мордором)
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24.01.2022 15:37 Ответить
как толерантно!
и очень ответственно !
(и без нагнетания)
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24.01.2022 15:41 Ответить
 
 