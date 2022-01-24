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"Слуги" заблокировали выделение 50 млрд грн для финансирования армии: с такой позицией им лучше самораспуститься, - Порошенко

Фракция монобольшинства заблокировала дополнительное выделение для армии 50 миллиардов гривен.

Об этом на брифинге заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политической силы.

Он подчеркнул, что ситуация с безопасностью требует немедленно увеличить финансирование ВСУ, поэтому "Европейская Солидарность" внесла соответствующий законопроект по изменениям в бюджет.

"Законопроект предусматривает увеличение на 50 млрд грн финансирования ВСУ, направив средства на резкое повышение денежного обеспечения военнослужащих, особенно привлеченных к непосредственному отпору российской агрессии. Сокращение сроков контракта, что позволит ветеранам, служившим в соответствующих подразделениях, вернуться как минимум на полгода на свое место службы для того, чтобы в период наибольшего напряжения стать бок о бок и защитить страну", – говорит Порошенко.

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"Предложено наконец обеспечить стратегические резервы, которые покроют хотя бы резерв первой очереди для формирования необходимого скелета для того, чтобы давать отпор. Речь идет о горючем, о вещевом, пищевом, медицинском и главном – боевом обеспечении", – отмечает пятый президент.

"Третье – это резкое увеличение бюджета, которое позволит срочно сделать необходимые закупки для того, чтобы увеличить цену, которую заплатит страна-агрессор РФ в случае безумного решения своего руководства по вторжению, продлению второго этапа вторжения в Украину", – отмечает Порошенко.

"И еще одна очень важная вещь – передать расходы на местное самоуправление с целевым направлением профинансировать меры территориальной обороны для того, чтобы мобилизовать защитный потенциал сопротивления в каждом отдельном городе. Потому что сегодня субъекты местного самоуправления истощены бессмысленной политикой властей по отношению к гражданам", – говорит Порошенко.

"Когда наша фракция требовала от председателя Верховной Рады срочно поставить этот вопрос на голосование по включению в повестку дня, силы демократической оппозиции проголосовали за включение этих вопросов в повестку дня. Включая закрытое заседание Верховной Рады, которое нужно провести уже сейчас, пригласить Зеленского и все высшее военно-политическое руководство государства для того, чтобы спланировать, что нужно сделать. Мы готовы подставить плечо, давать отпор агрессору, усилить дипломатическое сопротивление", – отмечает Порошенко.

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"К сожалению, наш голос не услышан. Фракция монобольшинства "Слуга народа" проголосовала против. Если вы не хотите работать в парламенте, если парламент не способен принимать решение об обороне государства, возможно, вам самораспуститься, потому что вы никого не представляете и сегодня занимаетесь позицией невмешательства ", – предложил лидер "Европейской Солидарности".

Автор: 

армия (8501) оборона (5225) Порошенко Петр (19614) финансирование (1804) Слуга народа (2633) Европейская Солидарность (1059)


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Топ комментарии
+73
ось вони вороги України- слуги путіна-
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24.01.2022 15:35
+61
Це було очевидним, ще 2,5 роки тому.
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24.01.2022 15:41
+52
Мне кажется или их всех, все-таки, вынесут?
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24.01.2022 15:35
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висеть им на столбах....вместе с нелошком!!!
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24.01.2022 17:06 Ответить
когда увидим ракеты/самолеты/танки с табличками "сделано на деньги Пор ошенко"
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24.01.2022 17:06 Ответить
а ти оторви свою дупу от дівана і хоч раз за 8 років - відвідай хлопців у ЗСУ..
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24.01.2022 17:17 Ответить
я их, хлопців ЗСУ, бачу майже кожну неділю...Що хотел-то сказать, болезный?
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24.01.2022 18:33 Ответить
то шо ты, ежик без ножек - чмо конченное, вот это тебе сказали! )))
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24.01.2022 19:31 Ответить
ежик без ножек - чмо конченное, каждый день тебе такое говорят? Сочувствую.
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24.01.2022 20:29 Ответить
Звідки ти чмо вилізло!?
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22.02.2022 15:20 Ответить
ну так як в коліївщину вила, сапа, лопата))...або ГУЛАГ там 50 лярдів не треба що ЛОШАРИ обрали блазня буде скоро шоу запасайтеся попкормом)) бажано мішками і про воду незабудьте!!!
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24.01.2022 17:09 Ответить
Яка армія, які озброєння! Асфальт, більше асфальту (з білоруського і Коломойського бітуму у два рази дорожче)!
А якщо Росія не нападе, як піаритися потім на танках? А якщо нападе, то танки в Лондоні Єрмаку і Зеленському вже не потрібні будуть! Очевидно ж, треба брати асфальт!
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24.01.2022 17:23 Ответить
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24.01.2022 17:26 Ответить














КривийРігOFFICIAL


@krivorozhanin__



- Чому Найвеличніший не зустрічає літаки зі зброєю? - Там нема товарів для Епіцентру.



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24.01.2022 17:27 Ответить
если бы не усилия Пороха, и помощь наших союзников ВСУ, то верховный ЗЕлох давно бы уже выполнил задание Кремля, и развалил бы нашу Армию. жду, когда Зеленеску будет судить народный трибунал, и он получит за все свои гадости по заслугам.
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24.01.2022 17:37 Ответить
Какой веселый клоун, живет в "реальном мире".
Что Вы с этим дебилом сполите?
Как это он еще не стал доказывать, что украинца стали жить, при омснском осле, лучше и телеканал дом величайшее достижение украинской нации.
Пффф. Гадость!
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24.01.2022 17:45 Ответить
Зебанаты сделали это вместе избрав посредственного туповатого актеришку в президенты,а его таких же дружков во власть...удивляться к сожалению нечему
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24.01.2022 17:46 Ответить
П'яту колон ми вже знаємо по фамільно. Нехай купляють памперси
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24.01.2022 17:49 Ответить
А я вимагаю збільшення на 100 лярдів зелених!
НЕГАЙНО!!!!!

А ті хто вимагає менше, то є ЗРАДНИКИ!!!!!!
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24.01.2022 17:55 Ответить
Німчура не дає зброї , кажете . ! Ну ну . .
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24.01.2022 18:06 Ответить
Зеленый сброд ничего для обороны не хочет делать! Какие то толе дебилы, толе коллоборанты...
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24.01.2022 19:44 Ответить
большая Мойка - наше все! спздть и на лыжи, за Буковель!
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24.01.2022 19:50 Ответить
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25.01.2022 01:24 Ответить
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