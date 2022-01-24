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Новости Санкции против России
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Еврокомиссия может расширить на 5 пунктов список санкций против РФ, введенный из-за оккупации Крыма, - Spiegel

Еврокомиссия может расширить на 5 пунктов список санкций против РФ, введенный из-за оккупации Крыма, - Spiegel

Еврокомиссия хочет расширить российский санкционный список, принятый в качестве реакции на Крым, на пять пунктов, это могут быть отдельные лица или организации.

Об этом свидетельствует конфиденциальный отчет немецкого посольства в Брюсселе, которым располагает журнал Spiegel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что Литва, Болгария, Румыния и Дания требовали соответствующих мер в отношении России уже в прошлый понедельник на встрече рабочей группы представителей стран ЕС. По мнению руководства этих стран, это стало бы "необходимым ответом России в продолжающемся свете русификации аннексированных территорий" в Крыму. Кто конкретно может попасть в список, как пишет журнал, из отчета непонятно.

Германия вместе с Италией и Финляндией поначалу скептически отнеслась к предложению. По мнению Берлина, Рима и Хельсинки, необходима более детальная проверка. По информации издания, МИД Германии провел соответствующую проверку и завершил ее, поэтому в ФРГ тоже согласны с действиями.

Читайте также: Евросоюз должен быть готов ввести санкции против России в любой момент, - госсекретарь Франции Бон

Автор: 

Еврокомиссия (1468) Крым (26418) оккупация (10181) россия (96001) санкции (11421)


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В усій цій https://gazeta.ua/articles/politics/_nimechchina-ne-dozvolyaye-estoniyi-peredati-********-*******-zmi/1067752 історії з німецьким так званим пацифізмом на експорт я не розумію одного. Ну, все зрозуміло нібито і з комплексом провини, і з палким небажанням програвати третю світову війну поспіль, і зі спільними бізнес-проєктами з РФ, і з любов'ю до Толстого і Нєтрєбко... Через це вони, мовляв, такі "голуби миру" і не бажають нас озброювати.

Але невже Німеччина нікого не підтримувала під час війни хорватсько-сербської? Нікого не цікавить, де тоді взяла зброю (і не лише зброю) Хорватія, щоб відбитись і перемогти у війні з сильнішим сусідом? Невже в повітрі? Не вірю. Я не вірю в те, що німці не озброювали хорватів. Просто тому, що там і тоді це більше не було кому зробити.

Нагадаю, тоді конфігурація сил була менш загрозливою для слабшої з двох частин колишньої Югославії. Це не Росія проти України. Це Сербія проти Хорватії. Ба більше, ФРН була принциповим адвокатом Хорватії, коли та 1991 року виборювала незалежність, а потім вступала до НАТО і до ЄС. Надійнішого партнера за Німеччину в тій війні хорвати не мали.

Певна річ, хорвати для німців і ближчі, і рідніші за нас. 100% нашої території можна було вільно промарширувати двічі між 1941 і 1944 роком, але тепер не відчувати перед нами жодних комплексів провини і розпатякувати про велику культуру Толстого і Нєтрєбко. Але й Сербія - не Росія зразка 2022 року.

So, what the fuck is goin' on here?

Моя думка така: пацифізм вони собі можуть не приписувати. Це щось інше. Потурання поглинанню України Росією - їхній національний інтерес. І всі події навколо України для них - неабияка моральна "розтяжка" між цим своїм національним інтересом і принципами моралі та міжлюдського співіснування. Рано чи пізно вони або таки визначаться, або програють разом із Путіним, як програли 1945 року. Хочеться, аби визначились. - А. Бондар https://gazeta.ua/blog/56442/ne-viryu-v-pacifizm-nimciv-poglinannya-********-rosiyeyu-yihnij-nacionalnij-interes
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24.01.2022 15:43 Ответить
Німеччина й зара озброює курдів. Незважаючи на те, що вони воюють проти визнаних Німеччиною урядів. Позиція німеччини одним словом: підлість.

https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B2-%D0%B2-%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83/a-17894270
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24.01.2022 15:48 Ответить


распад и неуважение



Goldman Sachs сообщает, что санкции ограничат потоки российского газа на неопределенный срок. Вся российская экономика зависит от от экспорта газа. Страна будет буквально голодать без него.
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24.01.2022 15:45 Ответить
Німеччина вже починає викликати рвотний рефлекс...
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24.01.2022 15:46 Ответить
Якщо Німеччина згідна, значить санкції якісь нікчемні...
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24.01.2022 15:49 Ответить
Nado vsem grazdanam rosiji vizi nedavat, i ecio neft zapretit vesti v Evropu.Pro neft zapret eto ocen realno ban,a togda i pensiji v raske budet po 10 evro mesiac lucem sluce
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24.01.2022 16:52 Ответить
Ну немецкие политики действительно за последние недели стали "звёздами" прогибания и соплежевания в отношении Агрессора, который кстати и об них пытается вытирать свои ноги, одновременно подкармливая. Интересно, когда будет прямая угроза странам НАТО из Восточной Европы, что они будут лепетать, когда уже надо будет вмешиваться непостредственно военным путём, а не глубоко озабочиваться?... Ну а по Крыму и Вежливым санкциям, по хорошему необходимо их модернизировать каждый квартал, внося новых персонажей из местного руководства, особенно "силовиков" и конторы, которые нарушают санкционный режим. Нельзя их оставлять без внимания на долго
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24.01.2022 16:54 Ответить
Все предыдущие три столетия германоговорящая Европа и Московия идут бок о бок вместе, что Германия,что германский сателлит Московия с германскими царями на Московии в протяжении 300 лет после педика-сифилитика Петра-1.
А как только немец царь Кацапии в 1915 году напал войной на немцев то и Кацапия развалилась Нах превратившись в СССР во главе с татаро-еврейским казанским сифилитиком Ульяновым-Лениным.
И что характерно. что на Московии в основном князья и цари, которые московию разваливали. то все они были сифилитиками начиная от сифилитика Петра-1
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24.01.2022 17:14 Ответить
Русификация в Крыму это как украинизация во Львове.
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24.01.2022 21:52 Ответить
 
 