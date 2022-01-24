Еврокомиссия может расширить на 5 пунктов список санкций против РФ, введенный из-за оккупации Крыма, - Spiegel

Еврокомиссия хочет расширить российский санкционный список, принятый в качестве реакции на Крым, на пять пунктов, это могут быть отдельные лица или организации.

Об этом свидетельствует конфиденциальный отчет немецкого посольства в Брюсселе, которым располагает журнал Spiegel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что Литва, Болгария, Румыния и Дания требовали соответствующих мер в отношении России уже в прошлый понедельник на встрече рабочей группы представителей стран ЕС. По мнению руководства этих стран, это стало бы "необходимым ответом России в продолжающемся свете русификации аннексированных территорий" в Крыму. Кто конкретно может попасть в список, как пишет журнал, из отчета непонятно.

Германия вместе с Италией и Финляндией поначалу скептически отнеслась к предложению. По мнению Берлина, Рима и Хельсинки, необходима более детальная проверка. По информации издания, МИД Германии провел соответствующую проверку и завершил ее, поэтому в ФРГ тоже согласны с действиями.

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