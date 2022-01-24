Еврокомиссия может расширить на 5 пунктов список санкций против РФ, введенный из-за оккупации Крыма, - Spiegel
Еврокомиссия хочет расширить российский санкционный список, принятый в качестве реакции на Крым, на пять пунктов, это могут быть отдельные лица или организации.
Об этом свидетельствует конфиденциальный отчет немецкого посольства в Брюсселе, которым располагает журнал Spiegel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Сообщается, что Литва, Болгария, Румыния и Дания требовали соответствующих мер в отношении России уже в прошлый понедельник на встрече рабочей группы представителей стран ЕС. По мнению руководства этих стран, это стало бы "необходимым ответом России в продолжающемся свете русификации аннексированных территорий" в Крыму. Кто конкретно может попасть в список, как пишет журнал, из отчета непонятно.
Германия вместе с Италией и Финляндией поначалу скептически отнеслась к предложению. По мнению Берлина, Рима и Хельсинки, необходима более детальная проверка. По информации издания, МИД Германии провел соответствующую проверку и завершил ее, поэтому в ФРГ тоже согласны с действиями.
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Але невже Німеччина нікого не підтримувала під час війни хорватсько-сербської? Нікого не цікавить, де тоді взяла зброю (і не лише зброю) Хорватія, щоб відбитись і перемогти у війні з сильнішим сусідом? Невже в повітрі? Не вірю. Я не вірю в те, що німці не озброювали хорватів. Просто тому, що там і тоді це більше не було кому зробити.
Нагадаю, тоді конфігурація сил була менш загрозливою для слабшої з двох частин колишньої Югославії. Це не Росія проти України. Це Сербія проти Хорватії. Ба більше, ФРН була принциповим адвокатом Хорватії, коли та 1991 року виборювала незалежність, а потім вступала до НАТО і до ЄС. Надійнішого партнера за Німеччину в тій війні хорвати не мали.
Певна річ, хорвати для німців і ближчі, і рідніші за нас. 100% нашої території можна було вільно промарширувати двічі між 1941 і 1944 роком, але тепер не відчувати перед нами жодних комплексів провини і розпатякувати про велику культуру Толстого і Нєтрєбко. Але й Сербія - не Росія зразка 2022 року.
So, what the fuck is goin' on here?
Моя думка така: пацифізм вони собі можуть не приписувати. Це щось інше. Потурання поглинанню України Росією - їхній національний інтерес. І всі події навколо України для них - неабияка моральна "розтяжка" між цим своїм національним інтересом і принципами моралі та міжлюдського співіснування. Рано чи пізно вони або таки визначаться, або програють разом із Путіним, як програли 1945 року. Хочеться, аби визначились. - А. Бондар https://gazeta.ua/blog/56442/ne-viryu-v-pacifizm-nimciv-poglinannya-********-rosiyeyu-yihnij-nacionalnij-interes
https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B2-%D0%B2-%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83/a-17894270
распад и неуважение
Goldman Sachs сообщает, что санкции ограничат потоки российского газа на неопределенный срок. Вся российская экономика зависит от от экспорта газа. Страна будет буквально голодать без него.
А как только немец царь Кацапии в 1915 году напал войной на немцев то и Кацапия развалилась Нах превратившись в СССР во главе с татаро-еврейским казанским сифилитиком Ульяновым-Лениным.
И что характерно. что на Московии в основном князья и цари, которые московию разваливали. то все они были сифилитиками начиная от сифилитика Петра-1