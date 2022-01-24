Более 48% украинцев считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины, - опросы КМИС

48,1% украинцев воспринимают скопление российских войск на границе как реальную угрозу вторжения на территорию Украины зимой-весной 2022 года.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 20-21 января 2012 года, сообщает Цензор.НЕТ.

При этом 39,1% респондентов считают, что угрозы вторжения нет, 12,8% затруднились ответить.

В то же время в период с 13 по 16 декабря 2021 года процент респондентов, воспринимающих сосредоточение российских войск на украинских границах как угрозу вторжения составил 49,2%, отрицательно ответили 41,4%, затруднились ответить 9,5%.

Следует ли воспринимать скопление российских войск на границе с Украиной как реальную угрозу вторжения на территорию Украины зимой-весной 2022 года?

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