Более 48% украинцев считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины, - опросы КМИС
48,1% украинцев воспринимают скопление российских войск на границе как реальную угрозу вторжения на территорию Украины зимой-весной 2022 года.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 20-21 января 2012 года, сообщает Цензор.НЕТ.
При этом 39,1% респондентов считают, что угрозы вторжения нет, 12,8% затруднились ответить.
В то же время в период с 13 по 16 декабря 2021 года процент респондентов, воспринимающих сосредоточение российских войск на украинских границах как угрозу вторжения составил 49,2%, отрицательно ответили 41,4%, затруднились ответить 9,5%.
Следует ли воспринимать скопление российских войск на границе с Украиной как реальную угрозу вторжения на территорию Украины зимой-весной 2022 года?
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визнання Динири, "військовий" договір та наступ із охопленням Маріуполя (місто із "Азовом" їм не по зубам) на Запоріжжя та Одесу
таким чином дають можливість гнилим німцям та іншим стверджувати що підстав для введення санкцій немає - це "ребели бешкетують"
що допомагають ворогові."
У Сунь Цзи (Мистецтво війни)
Ми своїх зрадників швиденько перевішаємо і все буде добре!
Если кацапы атакуют то наша страна из парламентско-президентской, станет чисто парламентской, тк зеленский вместе со своей сворой, немедленно удерет.
Украину как государство сдают с тех пор как отсоеденились какой из раньше президентов украинских работал на Украину?
Нет, но всех собак надо повесить только на одного человека, почему?! Да так удобно что бы не нести ответственности за ранее принятые шаги которые привели к войне