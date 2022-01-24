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Новости Коронавирус и карантин
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"Омикрон" обнаружен уже в 17 областях, но он пока не доминирует в Украине, - совещание у Зеленского

В Украине третью неделю подряд растет количество новых случаев заболевания коронавирусом, однако благодаря вакцинации течение болезни легче, и сейчас госпитализировано почти вдвое меньше людей по сравнению с пиком заболеваемости осенью 2021 года.

Об этом шла речь на селекторном совещании по противодействию распространению COVID-19, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, за прошлую неделю в стране было зафиксировано 110 тысяч новых больных COVID-19.

"Штамм "Омикрон" обнаружен уже в 17 областях, но он пока не доминирует в Украине. За прошлую неделю госпитализировано более 15 тыс. человек, что почти на 50% меньше, чем при таком же количестве новых случаев при штамме "Дельта" осенью прошлого года "В настоящее время в медучреждениях занято 28% коек, выделенных для больных COVID-19", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко пояснил, что уровень госпитализации ниже почти вдвое, в частности благодаря увеличению количества вакцинированных.

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По его словам, возобновили работу мобильные бригады в тех территориальных общинах, где привито менее 25% жителей.

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Омікрон, це великий політик сьогодення.
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24.01.2022 16:05 Ответить
Всі вже давно знають алгоритм створення даної статистики: робиться меньше тестів- захворюваність падає, збільшують кількість тестів і одразу різкий спалах епідемії.
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24.01.2022 16:11 Ответить
У 2021 в Україні померло 650 000 людей/365=1780 за день
На Ковід списали 77 000/365= 210 в день.
Майже в 10 разів менше. Чому всі новини забиті ковідом?
Певно щоб не відволікати нарід від бухання/куріння, що є основною причиною смертності, причому в цілому світі.....
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24.01.2022 21:15 Ответить
 
 