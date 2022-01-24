"Омикрон" обнаружен уже в 17 областях, но он пока не доминирует в Украине, - совещание у Зеленского

В Украине третью неделю подряд растет количество новых случаев заболевания коронавирусом, однако благодаря вакцинации течение болезни легче, и сейчас госпитализировано почти вдвое меньше людей по сравнению с пиком заболеваемости осенью 2021 года.

Об этом шла речь на селекторном совещании по противодействию распространению COVID-19, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, за прошлую неделю в стране было зафиксировано 110 тысяч новых больных COVID-19.

"Штамм "Омикрон" обнаружен уже в 17 областях, но он пока не доминирует в Украине. За прошлую неделю госпитализировано более 15 тыс. человек, что почти на 50% меньше, чем при таком же количестве новых случаев при штамме "Дельта" осенью прошлого года "В настоящее время в медучреждениях занято 28% коек, выделенных для больных COVID-19", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко пояснил, что уровень госпитализации ниже почти вдвое, в частности благодаря увеличению количества вакцинированных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина имеет мощности для тестирования на COVID-19 всех, кто в этом нуждается, - Минздрав

По его словам, возобновили работу мобильные бригады в тех территориальных общинах, где привито менее 25% жителей.