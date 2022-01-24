Лицам с инвалидностью первой группы могут разрешить покупать лекарства за "ковидную" тысячу, - Шмыгаль
С сегодняшнего дня люди старше 60 лет смогут использовать 1 тыс. грн, предоставленных государством в рамках программы "єПідтримка", на покупку лекарств.
Об этом сегодня во время селекторного совещания по противодействию распространению COVID-19 заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Кроме того, по его словам, Минсоцполитики совместно с Минцифрами работают над возможностью расширения инициативы президента "єПідтримка" и на другие группы населения. Да, рассматривается возможность разрешить использование этих средств на лекарства для лиц с инвалидностью первой группы, независимо от возраста.
На сегодняшний день уже более 7,5 млн граждан получили выплаты в рамках этой программы.
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