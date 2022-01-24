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Новости Коронавирус и карантин
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Лицам с инвалидностью первой группы могут разрешить покупать лекарства за "ковидную" тысячу, - Шмыгаль

Лицам с инвалидностью первой группы могут разрешить покупать лекарства за

С сегодняшнего дня люди старше 60 лет смогут использовать 1 тыс. грн, предоставленных государством в рамках программы "єПідтримка", на покупку лекарств.

Об этом сегодня во время селекторного совещания по противодействию распространению COVID-19 заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента. 

Кроме того, по его словам, Минсоцполитики совместно с Минцифрами работают над возможностью расширения инициативы президента "єПідтримка" и на другие группы населения. Да, рассматривается возможность разрешить использование этих средств на лекарства для лиц с инвалидностью первой группы, независимо от возраста.

На сегодняшний день уже более 7,5 млн граждан получили выплаты в рамках этой программы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня вакцинированные украинцы от 60 лет могут приобрести лекарства за счет программы єПідтримка, - Минздрав

вакцина (3815) выплаты (655) люди с инвалидностью (354) карантин (16729) лекарства (1225) Шмыгаль Денис (2721) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
*** какой позор. Копейки дали и то мотают нервы людям. Да и инвалидам в нормальных странах и так помогают. А здесь лучше помочь Бене с Ахметкой. Позор , а не власть, свора конченых ублюдков управляет страной.
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24.01.2022 16:10
+4
Не понял шутки юмора, а почему всем остальным гражданам нельзя использовать "ковидную" тысячу для покупки лекарств?... Или у нас аптеки и главное, их владельцы какие-то особенные и самые обездоленные? На книжки, театры и бассейны можно, а на лекарства нет? Странновато, если не сказать дурновато
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24.01.2022 16:12
+4
Шоб вас . СН и Кабмин , удавило вашей зе-1000
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24.01.2022 16:12
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*** какой позор. Копейки дали и то мотают нервы людям. Да и инвалидам в нормальных странах и так помогают. А здесь лучше помочь Бене с Ахметкой. Позор , а не власть, свора конченых ублюдков управляет страной.
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24.01.2022 16:10 Ответить
Вот я свою тысячу получил месяц назад и еще не нашел на что потратить. Куплю наверное пару книг. Буду ими печь розпаливать и мангал
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24.01.2022 16:11 Ответить
нее.. якщо ще не купував - бо є гарні книги (тим паче що частина піде на ЗСУ) - Історія від Діда Свирида..
Якраз на 3 тома.

Та й з підписом - взагалі чудовий подарунок або для себе.
https://didsvyryd-history.com.ua/

https://didsvyryd-history.com.ua/shop/
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24.01.2022 16:28 Ответить
п.с... на жаль, Перший том вже розкупили..
книги дійсно чудові та написані так, що чітаєшь з захватом
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24.01.2022 16:30 Ответить
Перший том "Історії" розпродано. Розпродано і третій... Нові наклади очікуються у п'ятницю 28 січня 2022 року. Перепрошуємо...
Втім, якщо книги потрібні вам не терміново, ви можете їх придбати по замовленню вже зараз, за старими цінами. Оскільки книги з нових накладів будуть, на жаль, дещо дорожчими.
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24.01.2022 16:31 Ответить
Не понял шутки юмора, а почему всем остальным гражданам нельзя использовать "ковидную" тысячу для покупки лекарств?... Или у нас аптеки и главное, их владельцы какие-то особенные и самые обездоленные? На книжки, театры и бассейны можно, а на лекарства нет? Странновато, если не сказать дурновато
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24.01.2022 16:12 Ответить
Шоб вас . СН и Кабмин , удавило вашей зе-1000
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24.01.2022 16:12 Ответить
Слуги исторически за счёт подачек жили и по этому подачками позорят украинскую нацию, чем вызывают смех у еврейской общины.
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24.01.2022 16:16 Ответить
Читайте внимательно, всем кто старше 60 уже можно окупать лекарства.
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24.01.2022 16:21 Ответить
у тех кто старше 60, у большинства нет смартфонов, а без ДІЇ никак нельзя.....готовимся к виборам!?
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24.01.2022 16:24 Ответить
у кого нет дии тому весной они полюбому как то на карты покладут а пока с дией у кого.я вот завтра в кошелку аптек скину лекарства которые мне нужно и потрачу всю тысячу на лекарства что я принимаю которые не входят в программу. и пойду получу .конечно лучше лекарства чем книги...
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24.01.2022 16:34 Ответить
По дЭбильному текст написан , они сами то поняли , что написали ?🤪
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24.01.2022 16:54 Ответить
Така стратегія на витрати начебто кожний по літаку купить.
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24.01.2022 16:27 Ответить
Это растрата бюджетных денег!При наших пенсиях,обычно ,инвалиды первой группы покупают фуа-гра,пармезан,вдова Клико и билеты на Сейшелы.Горжусь добротой слуг прастова,мудрава нариду.Каков нарид таки и слуги.
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24.01.2022 16:47 Ответить
1я группа - это в основном лежачие, которые и не вакцинировались... То есть власть нарочно делает ТАК, что бы деньги не были получены людьми , но понтов нагоняют...
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24.01.2022 16:48 Ответить
а ліки аж на цілу ТИСЯЧУ це зеленка і йод? ДЯКУЄМО!!!
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24.01.2022 17:01 Ответить
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24.01.2022 17:45 Ответить
Кабмін надав пільгу людям з першою групою інвалідності.Прошу опубліковати в Вашингтон пост.
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24.01.2022 18:14 Ответить
 
 